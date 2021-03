Kia EV6 skal få superbilytelse. Kommer i høst

I midten av mars viste Kia bilder av den kommende elbilen EV6. Nå har de offisielt lansert sin nye bil.

Som antatt er den ganske lik konsernsøsken Hyundai Ioniq 5, ettersom den deler plattformen E-GMP.

Den er bygget på 800 volt-arkitektur, som blant annet gir den mulighet til å lade med høy effekt. 10 til 80 prosent skal gå på 18 minutter. Denne ytelsen skal gjelde alle variantene av bilen.

Versjonen med bakhjulstrekk og stort batteri skal kunne lade nok til å kjøre 100 kilometer på fire og et halvt minutt.

Dette forutsetter at bilen lades på en hurtiglader som leverer 800 volt. På 400 volt-ladere, som tross alt er det vanligste, vil det åpenbart gå senere.

Får firehjulstrekk og hengerfeste på 1600 kg

Som Ioniq 5 kommer også EV6 i flere varianter med stort og lite batteri, og bak- eller firehjulstrekk.

Bilen har også hengerfeste som kan trekke 1600 kg. I pressemeldingen heter det at bilen kan trekke denne vekten når batteriet er mer enn 35 prosent oppladet. Hva som skjer når batterikapasiteten faller under dette forklares ikke. Vi får bare anta at det ikke betyr at du må lesse av hengeren om du har lite strøm.

Største batteri har 77,4 kilowattimer, mens den lille varianten byr på 58 kilowattimer. Mest rekkevidde får man på utgaven med størst batteri og bakhjulsdrift. Kia hevder den skal kunne gå 510 kilometer.

Velger man firehjulstrekk vil rekkevidden gå ned – men med hvor mye oppgis ikke. Rekkevidde oppgis heller ikke for minste batterivariant.

Kia EV6 GT får 405 kilometer rekkevidde. Foto: Kia

GT-line med 510 kilometer rekkevidde

Motoreffekt variarer ut fra hvilken variant man velger. Det er tre modeller som igjen kan fås med ulik konfigurasjon.

EV6 GT-Line kommer med stort batteri og firehjulstrekk med til sammen 239 kilowatt og 605 newtonmeter. Med bakhjulstrekk er effekten 168 kilowatt, og momentet 350 newtonmeter. Velger man GT-Line med lite batteri er motoreffekten 173 kilowatt (605 Nm) og 125 kilowatt (350 Nm) for henholdsvis fire- og bakhjulsdrift.

EV6 GT får 405 kilometer rekkevidde

Det kommer i tillegg en utgave med høyere ytelse kalt EV6 GT. Her får du 430 kilowatt effekt og 740 newtonmeter, som tar bilen fra 0-100 kilometer i timen på 3,5 sekunder.

Kia er ikke redd for å hevde at dette er superbilytelse. I en video som fremstår som et løp mellom Lamborghini Urus, Mercedes AMG GT, McLaren 570S, Porsche 911 Targa 4 og Ferrari California T, ser det ut til at Kia EV6 GT kun slås av McLaren 570S.

Vi får anta at Kia ikke pynter på sannheten her, men vi kan åpenbart ikke være sikre. Så skal vi passe på å understreke at det her er snakk om et løp på 400 meter, og at utfallet trolig hadde vært et annet om avstanden var lengre, eller det var svinger involvert.

GT-modellen skal for øvrig ha en rekkevidde på 405 kilometer, så Kia har gjort det mulig å bytte rekkevidde mot ytelse. Det er antakeligvis en del kunder som er villig til å inngå et slikt kompromiss.

Alle utgavene har for øvrig bagasjerom på 520 liter, som kan økes til 1300 liter om man legger ned baksetene. Her er det også bagasjerom foran, på 52 liter for versjonen med bakhjulstrekk og 20 liter for versjonen med firehjulstrekk.

Ny designretning

Kia EV6 Batteri: 77,4/58 kWh

Rekkevidde: inntil 510 km

Ladeeffekt: Ikke oppgitt, 800 V, 10-80% på 18 min

Motor: inntil 430 kW, 2/4WD



Lengde: 4,695 m

Bredde: 1,890 m

Høyde: 1,550 m

Akselavstand: 2,9 meter



Bagasjerom: 520 liter

Hengerfeste: 1600 kg Pris: Ukjent. Leveres i løpet av andre halvår.

Selv mener Kia at bilen ikke helt passer inn i dagens bilkategorier. I en video sier Kias designsjef Karim Habib at bilen er sporty som en «fastback» samtidig som den er kompakt som en «hatchback», og at den har kraften til en rallybil.

Bilen skal representere Kias nye designretning. På innsiden er bilen utformet for å gi bedre plass. Gulvet er helt flatt. Akselavstanden på 2,9 meter bidrar til en romslig kupe.

Skjermen på dashbordet er stor og kurvet mot føreren. Bak skjermglasset er det imidlertid to 12 tommers skjermer, så det er ikke én lang sammenhengende skjerm.

Bilen har også utvidet virkelighet, ved at den projiserer informasjon på frontruten, for eksempel navigasjon. Det er åpenbart ikke nytt i seg selv, og et konsept vi har sett på Volkswagens ID-modeller.

Førerstøttesystemer

EV6 har støtte for trådløs programvareoppdatering over internett, og kommer med et nytt system for apptilkobling og infotainment kalt Kia Connect. Her skal det blant annet være enkelt å finne ledige ladestasjoner langs veien.

Interiøret i Kia EV6 GT. Foto: Kia

Avanserte førerassistenter er på plass. For eksempel utstigingsassistent som varsler om at det kommer en bil bakfra når man åpner døren. Bilen har køassistent som holder bilen midt i kjørefeltet, og motorveiassistent som passer avstand til bilen foran og holder bilen i kjørefeltet også i svinger.

Bilen har fjernstyrt parkeringsassistent som lar deg kjøre bilen inn og ut av en parkeringsluke mens du står utenfor bilen.

Strømuttak på bilen

Bilen kommer som Ioniq 5 med såkalt V2L-funksjon. Det vil si at du kan ta strøm fra batteriet til å drive elektrisk utstyr. Dette via en adapter som settes inn i ladekontakten på bilen, eller i et uttak inni kupeen. Maks effektuttak er 3,6 kilowatt, som betyr at du har en 16 ampere kurs med deg overalt.

Bilen kommer for øvrig med varmepumpe som skal sørge for at rekkevidden er 80 prosent av det som er mulig ved 25 varmegrader når det er sju kuldegrader ute.

EV6 kommer til høsten

Når de første kundebilene kommer til Norge er i skrivende stund uklart, men Kia sa under en pressekonferanse at bilen skal i produksjon i juli, og trolig vil utleveres til kunder i Storbritannia i september.

Bilen skal for øvrig produseres i Korea, og produksjon i Europa er foreløpig ikke planlagt.

Det er ingen tvil om at Kia her tar et langt steg fremover fra dagens elbilutvalg, som består av Niro og Soul. Men Kia sier at de ikke har noen intensjon om å bli et premiummerke.