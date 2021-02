Her er Hyundai Ioniq 5

Hyundai har nå lansert sin nye elbilmodell Ioniq 5. Denne bilen er den første som lanseres på undermerket Ioniq, og den første bilen med Hyundais E-GMP-plattform.

Denne plattformen er laget med 800 volt-arkitektur, som blant annet åpner for svært rask hurtiglading. Her er det også mulighet for toveislading, og plattformen er utformet med mulighet for firehjulstrekk.

Hyundai-gruppen tar dermed et stort seg fremover i elbilverdenen med en ny, dedikert elbilplattform. Det er en strategi mange bilprodusenter har valgt. Det gir mulighet for en bedre elbilopplevelse, med lengre akselavstand og helt flatt gulv.

Bilen er en femseters crossover, med akselavstand på 3 meter. Bakkeklaringen er 16 cm.

Bilen er 4,63 meter lang, 1,89 meter bred og 1,6 meter høy. Bagasjerommet er på 531 liter, og under panseret er det ytterligere 57 liter eller 24 liter, avhengig av variant.

Tilhengerfeste har bilen også, og kan trekke inntil 1600 kg.

Fire varianter

Ioniq 5 kommer i totalt fire utgaver. Bilen leveres med batteri på 58 og 72,6 kilowattimer, og bakhjulstrekk eller firehjulstrekk.

Hyundai Ioniq 5. Foto: Hyundai

Toppmodellen med firehjulstrekk har en makseffekt på 225 kilowatt og et moment på 605 newtonmeter. Det gir null til hundre km/t på 5,2 sekunder. Rekkevidden oppgis ikke for denne varianten.

Med bakhjulstrekk og største batteri er rekkevidden opp til 480 kilometer. Hva rekkevidden blir på toppmodellen gjenstår å se.

Bakhjulstrekkvarianten med stort batteri har maks effekt på 160 kilowatt og 350 Nm, og gjør null til hundre km/t på 7,4 sekunder.

Med minste batteri kan bilen også fås med fremdrift på begge akslinger. Da har den maks 173 kilowatt motoreffekt, og 605 Nm. Sprinten til 100 km/t går da på 6,1 sekunder.

Den mest sparsommelige varianten, med bakhjulstrekk og minst batteri, har en effekt på 125 kilowatt og 350 Nm. Den går til 100 km/t på 8,5 sekunder.

Alle kan lades med 400 og 800 volt. Ladetiden fra 10 til 80 prosent oppgis til 18 minutter, og du skal kunne legge til 100 kilometer rekkevidde på fem minutter.

Vehicle to load

Bilen har flere nyttige funksjoner, som strømuttak. Foto: Hyundai

Felles for alle er at de fås med Vehicle to Load (V2L). Det vil si at du kan ta strøm fra batteriet for å drive elektriske apparater. Maksimal utgangseffekt er 3,6 kilowatt. Dette kan hentes enten fra en stikkontakt under baksetet, eller rett fra ladepluggen.

Funksjonen er altså ikke ment som et system for å sende strøm tilbake til huset, men heller som en nyttig tilleggsfunksjon til for eksempel campingturer, eller at du kan hente strøm fra bilen til å drive støvsuger og høytrykksspyler.

Den første bilmodellen som kommer til landet er lanseringsmodellen Ioniq 5 Project 45. Denne har stort batteri og firehjulstrekk, og to års tilgang til Ionity-nettverket med en pris på 1,65 kroner per kilowattime.

500.000 kroner

Denne kan reserveres nå, og koster 500.000 kroner. Da må man betale et reservasjonsgebyr på 10.000 kroner. Kontrakt tegnes i løpet av våren, og man får da tilbake dette beløpet. 3000 utgaver av lanseringsmodellen er tilgjengelig for Europa.

Det er blant annet to store skjermer i interiøret. Foto: Hyundai

Bilen leveres til kunder i løpet av sommeren, ifølge pressemeldingen.

På innsiden har bilen 12 tommers trykkskjerm, og 12 tommers skjerm foran føreren. I tillegg head up-display, med mulighet for utvidet virkelighet (AR).

Interiøret byr ellers på skyvbar midtkonsoll, og skyvbare bakseter, for å nevne noe. App har Hyundai også laget, og den skal gi kundene tilgang til blant annet å velge ladeeffekt, aktivere klimaanlegg, og å sende ruter til navigasjonssystemet.

Bilen har også avansert stemmegjenkjenning. En rekke førerassistentsystemer er også på plass. For eksempel skal bilen kunne gjøre filskifte automatisk.

Prisdetaljer og leveringstidspunkt for de ulike variantene er inntil videre ikke kjent.