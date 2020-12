Hyundai viser frem sin dedikerte elbilplattform: 800 volt, toveis lading og over 500 km rekkevidde

Tirsdag samlet verdenspressen seg på hjemmekontorene for å bli kjent med Hyundai Motor Groups første dedikerte elbilplattform, Electric Global Modular Platform (E-GMP).

Sentrale stikkord er 800 volts batterisystem, over 500 km rekkevidde, mulighet for firehjulstrekk, samt at bilene blir kapable til å gi strøm til andre enheter gjennom den nye toveis ladeløsningen.

Hyundai lover også god plass og effektivitet, samt en modulær, fleksibel plattform med stor akselavstand og lite overheng. Den første bilen på den nye plattformen blir SUV-en Ioniq 5, som skal komme til Europa allerede i april/mai 2021, ble vi lovet.

Dagens batteribiler fra konsernet deler plattform med selskapets biler med forbrenningsmotor, så E-GMP er en svært viktig milepæl for selskapet som står bak norgessuksesser som Kona, Ioniq, Kia e-Soul og Kia e-Niro.

La oss gå litt mer detaljert til verks.

800 volt

Den største nyheten er nok at plattformen får 800 volt batterisystem, slik Porsche Taycan har i dag. Det gir mulighet for ladehastigheter opptil 350 kW. Hyundai har som kjent kjøpt seg inn i Ionity-ladenettverket, som bygger 800 volt hurtigladere.

Bilprodusenten har utviklet et multiladesystem som er kompatibelt med både 800- og 400-volts ladere – mange av hurtigladerne i Norge i dag er tross alt 400 volt. Dersom man lader ved 400 volt, konverterer systemet spenningen til 800 volt, som batteriet holder. Vi spurte hvor effektiv denne omformingen er, men spørsmålet forble ubesvart fra Hyundais side.

Slik skal plattformen kunne levere strøm fra batteriet. Foto: Hyundai Motor Group

Vi har tidligere fortalt hvordan flere produsenter nå går over til å basere transistorene i vekselretterne på silisiumkarbid, og Hyundai kaster seg på denne bølgen for E-GMP. Silisiumkarbid konverterer strøm med en høyere virkningsgrad enn dagens silisium-løsning. Sammenliknet med dagens 400-voltløsning med silisium-transistorer, er det nye systemet omtrent fem prosent mer effektivt, sier Hyundai.

Bilprodusenten sier at 800-voltsystemet introduseres for å få kortere ladetider: Her skal man kunne hurtiglade fra null til 80 prosent på 18 minutter. På spørsmål om maksimal ladeeffekt eksemplifiserte Hyundai med en strømstyrke på 300 ampere, noe som ville gitt en makseffekt på 240 kW.

Plattformen skal kunne gi biler med over 500 kilometers rekkevidde.

Stikk til Tesla

I likhet med de fleste andre dedikerte elbilplattformer er batterimodulene i E-GMP plassert i gulvet. Selve batterikassa er kun 13 cm tykk og inneholder moduler med poseceller. Hyundai lager ikke batteriene selv, men plattformen kan bruke flere ulike batterikjemier. Selv om Hyundai ikke lager batteriene selv, understreket de at de involverer seg dypt i utviklingen av batteriene. Videre er det svært sannsynlig at E-GMP-plattformen på sikt får faststoffbatterier, fortalte Albert Biermann, direktør for Hyundai-gruppens innovasjonssenter.

Her kom han også med det ene av to stikk mot Tesla:

– Nylig fant en konkurrent ut at de har ganske små celler, og nå går de til større celler. Men våre celler er allerede mye større enn konkurrentens kommende celler. Vi er langt foran på batteriteknologi, sa han.

Plattformens ombordlader støtter hjemmelading (AC) opptil 11 kW.

Det andre stikket til den amerikanske elbilprodusenten kom ved spørsmål om hvordan klimaanlegget i bilen fungerer. Model Y, lansert i år, er som kjent Teslas første elbil med reversibel varmepumpe. Varmepumpen er nå også introdusert i nyere versjoner av Model 3.

– Det er ikke slik at en amerikansk bilprodusent nylig fant opp varmepumpen. Vi lanserte vår første elbil med varmepumpe i 2014. I E-GMP har vi tredje generasjon av varmepumpen, sa Biermann.

Kan lade andre biler

En nyutviklet integrert styreenhet for lading sørger for at biler basert på E-GMP-plattformen også kan lade andre enheter (220 V, vehicle-to-load, V2L), ikke bare ta imot lading. Funksjonen skal kunne levere opptil 3,5 kW. Én time med strøm fra E-GMP-baserte biler skal kunne andre elbiler mellom 10–15 kilometers rekkevidde, estimerte Hyundai.

Det sørkoreanske selskapet la videre vekt på at deres dedikerte elbilplattform har flere fordeler: Gulvet på bilen er helt flatt, her stikker det ingen kardangtunnel opp i midten. Stor akselavstand (kan være over tre meter, avhengig av modell) skal gjøre kupeen stor og luftig.

VW ID. 3, som er laget på Volkswagens dedikerte elbilplattform MEB, har til sammenlikning en akselavstand på 276,5 cm, mens tallet er 287 cm for Model 3.

Mulighet for firehjulstrekk

Plattformen er designet med sikkerhet som førsteprioritet: Her finner du hardt stål innerst ved passasjerene, og mykere absorberingssoner lenger ut i karosseriet. Det er det samme sikkerhetsprinsippet som andre moderne biler bruker.

Batterimodulene er plassert nederst. Foto: Hyundai Motor Group

Plattformen får mulighet for både bakhjuls- og firehjulstrekk. Ved firehjulstrekk kan systemet koble av og på drivakselen i front når som helst, for å få sørge for både effektivitet og kraft ved behov.

Plattformens fleksibilitet gjør det også mulig å lage biler med svært høy ytelse og en topphastighet på 260 km/t. Motoren skal være i stand til å levere 20.000 omdreininger per minutt. Enkelte modeller skal kunne komme med opptil 600 hestekrefter.

Hyundai-gruppen starter produksjonen av de første modell (Ioniq 5) på plattformen allerede tidlig neste år, med markedsintroduksjon få måneder senere. Kia får sin første E-GMP-bil i andre halvår 2021, opplyser Mette Simonsen Sauge, kommunikasjonssjef i Kia Bil Norge.

Innen 2025 skal Hyundai-gruppen lansere elleve helelektriske biler. De har som mål å selge én million elbiler innen samme år. Vi spurte om prisnivået på E-GMP-bilene, men fikk ikke svar.

Se flere bilder nederst i saken.