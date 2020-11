Hyundai kjøper seg inn i Ionity

Hyundai Motor Group har bestemt seg for å gå inn i bilprodusentenes hurtigladenettverk Ionity.

Ionity er et fellesforetak med bilindustrien på eiersiden, og ble grunnlagt i 2017 av BMW, Daimler, Ford og Volkswagen-gruppen. Nå har de altså fått en ny deleier.

Posisjonen skal gi Hyundai-gruppens biler bedre tilgang til et ladenettverk. Det blir viktigere for gruppen når de lanserer flere moderne elbiler i årene som kommer.

For eksempel de kommende Ioniq-modellene fra Hyundai. I sommer ble det klart at Ioniq skilles ut som eget undermerke hos Hyundai. Tre av modellene er allerede omtalt, blant annet SUV-ene Ioniq 5 og 7, og sedanen Ioniq 6. Disse skal lanseres som produksjonsmodeller i 2021, 2022 og 2024.

Det er også kjent at Kia, som sorterer under Hyundai Motor Group-konsernet, har planer om å lansere en rekke nye elbiler i årene som kommer. Mot 2027 skal de vise frem sju nye biler. Den første skal vises neste år.

Ionity sikter mot 400 ladestasjoner

Dagens Hyundai/Kia-modeller kan naturligvis også lades i Ionity-nettverket, men med en eierpost hos ladeprodusenten kan det tenkes at de ser for seg å i større grad lene seg på Ionity og ladenettverket deres som et salgsargument.

Ionity-lader på Gol. Foto: Marius Valle

Ionity har i dag 356 ladestasjoner aktive eller under bygging i Europa. Det er i snitt fire ladestolper per stasjon. Målet er 400 ladestasjoner med i snitt seks ladestolper.

Ionitys ladere kan levere inntil 350 kilowatt, en effekt Porsche Taycan er alene om å kunne utnytte i dag, med en makseffekt på 270 kilowatt med et 800 volt batterisystem. Konsernsøster Audi skal også lansere en bil basert på samme plattform.

Høy pris, men annen struktur

Da Ionity lanserte sin prisstruktur i januar, fikk de mye kritikk for en høy pris per kilowattime. I Norge koster det 8,40 kroner per kilowattime å lade her, noe som gjør det til landets dyreste operatør.

Ionitys modell er imidlertid litt forskjellig fra andre ladeoperatører. Ionity tilbyr et nettverk som andre aktører kan selge sine ladetjenester på. Om man kjøper en ladetjeneste gjennom bilprodusenten sin, kan man derfor få lavere priser per kilowattime.

En slik avtale kjøpes av en «mobility service provider» (MSP), og det er MSP som kjøper tilgang til ladenettverket gjennom en «charge point operator» (CPO) som Ionity.

De fleste andre ladetilbydere har begge disse rollene.

Ionity er i motsetning til de fleste andre ladeoperatører ikke i markedet for å tjene penger på lading, men å gjøre det attraktiv å kjøre elbil ved at bilprodusentene kan tilby ladeavtale gjennom bilkjøpet.