Hyundai gjør Ioniq til eget bilmerke

Ioniq er en bilmodell fra koreanske Hyundai, og har vært tilgjengelig med flere drivlinjer. Elbilvarianten har vært mest populær her i landet.

Nå gjør de Ioniq om til et undermerke for elbiler. Dermed vil flere nye biler komme med Ioniq-merket fremover. Tre nye modeller skal presenteres i nær fremtid, og først ut er konseptbilen Ioniq 5.

Ioniq 5 er et nytt navn på det allerede presenterte konseptet Hyundai 45, som blir den første modellen fra konsernet bygget på en dedikert elbilplattform. Den skal presenteres i produksjonsmodell tidlig neste år.

Ikke uvanlig strategi

Elbilen Hyundai Ioniq. Foto: Sveinung Uddu Ystad

Hyundais strategi minner en del om andre bilmerkers, ved at de lanserer elbiler under egne undermerker, for eksempel Volkswagen ID eller Audi E-Tron. Det gjør det enklere å signalisere at det er snakk om elbil, og det ville uansett vært upraktisk å lansere flere biler med ulike drivlinjer med samme modellnavn, slik de har gjort til nå. Særlig med tanke på at elbilene skal bygges på E-GMP-plattformen.

Hyundai lover i en pressemelding et bredt modellutvalg. De neste fire årene skal de lansere til sammen tre helt nye Ioniq-modeller.

Tallet bak navnet skal si noe om hva slags bil det er snakk om. Partall representerer sedaner, mens oddetall representerer SUV-er. Ioniq 5 er altså en SUV.

Ioniq 6 skal lanseres i 2022, og er basert på konseptet Prophecy. Og siden den har et partall, er det en sedan. To år senere skal Hyundai presentere Ioniq 7. Dette skal være en stor SUV.

Den nye E-GMP-plattformen skal sørge for at alle bilene støtter rask lading og kommer med raus rekkevidde. De skal også få et moderne og intuitivt brukergrensesnitt, ifølge Hyundai.

Blant de største på elbil

Hyundai er en av de største elbilleverandørene i Norge. Deres Kona er den tredje mest registrerte elbilen i landet så langt i år, ifølge EU-EVs.com. Modellen Ioniq er landets niende mest registrerte så langt i år.

Samlet sett er Hyundai Norges tredje største bilmerke på elbil så langt i år, bak Audi og Volkswagen, og foran Nissan og Tesla.

Hyundai og Kia er del av samme bilkonsern, og teller vi registreringer av Kia-modeller med i Hyundai Motor Groups tall, er konsernet den nest største leverandøren av elbiler i Norge så langt i år, med til sammen over 5700 registrerte biler.

Hva som kommer til å skje med Hyundais andre modeller, som Kona, er ikke kjent, men om vi legger logikken i det nye navnesystemet til grunn kan det tenkes at neste generasjon Kona vil hete Ioniq 3, mens neste generasjon av dagens Ioniq muligens vil hete Ioniq 4.