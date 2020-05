Hyundai planlegger helt ny el-SUV neste år

Hyundai planlegger å lansere en ny generasjon elbil neste år, skriver den koreanske avisen Yonhap. Bilen skal lanseres i januar.

Bilen har inntil videre kodenavn «NE», og er basert på Hyundais E-GMP-plattform som er utviklet for rene elbiler. Dagens elbiler fra Hyundai-gruppen er alle basert på samme plattform som biler med forbrenningsmotor.

Biler utviklet på en plattform som er bygget for elbiler fra bunnen av har vanligvis en bedre utnyttelse av plass. Det er ventet at NE vil ha bedre bakseteplass, ettersom batteriet vil ligge i gulvet på bilen, slik som på for eksempel Teslas biler.

Hyundai 45 – en elbil du neppe kommer til å ha foran deg i morgenrushet. Foto: Paal Kvamme

Inntil videre skal informasjon om bilen ha blitt delt internt med fagforeningen hos Hyundai, men de har ikke gått ut med noe offentlig om den kommende bilen. Yonhap skriver imidlertid at bilen skal være basert på Hyundai-konseptet «45», som ble vist frem under bilmessen i Frankfurt i høst.

Bilen har nylig vært observert tung kamuflert under prøvekjøring i Tyskland, skriver Caradvice. Hyundai har sitt testsenter nær Nürburgring.

Viser designretningen

Konseptbilen 45 skal ifølge Hyundai være en bil som viser designretningen koreanerne ser for seg å ta bilmerket i fremover. Vi tipper likevel at designen på den ferdige modellen vil være kraftig tonet ned når den er klar for veien.

Konseptet er tungt utstyrt med teknologi som skal gjøre den selvkjørende. Verken infrastruktur eller lovverk er klart for biler med førersete som kan snus 180 grader under kjøring riktig enda.

Hyundai har for øvrig også vist frem konseptbilen Prophecy, som først ble vist i mars. Dette er en sportsbil, som skal være basert på samme plattform som 45/NE. Altså et rullebrett med batteri i gulvet. Det er forventet at Prophecy også vil munne ut i en ny personbil på et tidspunkt, men at denne vil komme etter 45/NE.

Konseptbilen Hyundai Prophecy. Foto: Hyundai

Inntil videre er ingen detaljer om de kommende bilene kjent. Altså vet vi verken hvor langt bilene kan gå, eller hvor store batterier de får.

GMP-E-plattformen vil sannsynligvis bli like viktig for Hyundai-gruppen som MEB-plattformen er for Volkswagen-gruppen. MEB er plattformen biler som ID. 3 og Audi Q4 bygges på.

Hyundai har i tillegg inngått samarbeid med amerikanske Canoo om å bygge en rullebrettplattform for små urbane elbiler. Så vidt vi forstår er GMP-E og Canoo-plattformen ikke den samme.