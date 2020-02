Hyundai hyrer amerikansk oppstartsselskap til å lage elbilplattform

Hyundai har inngått en avtale med amerikanske Canoo om å lage en skalerbar elbilplattform som skal brukes på kommende elbiler fra Hyundai og Kia.

Målet er å gjøre det enklere og raskere å rulle ut nye biler. Canoo utvikler fra før av en «rullebrettplattform» for egne elbiler, som er ment for utleie.

Canoo ble inntil i fjor ledet av tidligere Opel-sjef Karl-Thomas Neumann. Han var i fjor i Norge under elbilkonferansen Nordic EV Summit. Da gikk selskapet under navnet Evelozcity.

I et intervju med Teknisk Ukeblad fortalte Neumann om ideen bak Canoo.

Dette er plattformen Hyundai skal bygge elbiler på. Foto: Canoo

– Mens alle lager tradisjonelle biler med motorrom foran og bagasjerom bak, lurte vi på hvorfor det er slik. Vi dyttet alt ned i chassiset, slik at vi har et batteri med hjul, elmotorer og alt er helt flatt, sa Neumann.

Planlegger mange biler på plattformen

Til forskjell fra lignende konsepter, er deres plattform helt flat. Det stikker ikke noe opp fra «rullebrettet», hvor alle komponenter er integrert. Det skal åpne for mulighet til å lage svært utradisjonelle kjøretøy.

Neumann forlot for øvrig selskapet i fjor sommer.

Mens Canoo har planer om å lansere sitt første kjøretøy i 2021, ligger en Hyundai eller Kia basert på plattformen trolig noe lenger frem i tid. Men de planlegger å lansere alt fra små elbiler til skreddersydde biler til ulike behov.

Canoos ansatte og bilen de har vist frem basert på plattformen de har utviklet. Foto: Canoo

I utgangspunktet vil det bare være behov for å utvikle et chassis som skal gå på toppen av «rullebrettet». I praksis er det nok litt mer komplisert, men i pressemeldingen skriver Hyundai at de forventer at dette vil forenkle utviklingen og produksjonslinjen, og gi økonomiske besparelser de kan gi rett videre til kunden.

Netflix for biler

Hyundai Motor Group har tidligere meddelt at de planlegger å bruke 87 milliarder dollar (800 milliarder kroner) på elektrifisering de kommende fem årene.

Hvor mye de legger igjen hos Canoo er ikke kjent.

Canoo viste for første gang frem et konseptkjøretøy i fjor høst. Det er ikke mulig å kjøpe bil fra selskapet. I stedet vil det kun være mulig å abonnere på en tjeneste som gir deg tilgang til bil når du trenger det. De har selv beskrevet det som Netflix' forretningsmodell for biler.