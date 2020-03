Tesla Model Y får varmepumpe

De første eksemplarene av Teslas kompakte SUV, Model Y ruller nå ut til amerikanske kunder. Dermed er også brukermanualen publisert på nett, og den er interessant lesning for kunder i kalde nord:

«Model Y bruker varmepumpe for å maksimere effektiviteten; Derfor kan klimaanlegget ditt gå og lage støy selv når utetemperaturen er kald, og kjøretøyet ditt varmer seg opp eller superlader», står det på side 131 i bruksanvisningen, i en del som inneholder tips til hvordan man bruker klimaanlegget (oversatt fra engelsk).

Illustrasjonen på side 158 viser at varmepumpen er plassert ved bilens frontmotor.

Dette er første Tesla som har reversibelt klimaanlegg. Model X, S og 3 bruker et vanlig varmeelement som omgjør elektrisitet til varme i et 1:1-forhold. Med en varmepumpe bruker man et kuldemedium som sammen med blant annet en kompressor og kondensator gir en høyere varmefaktor med elektrisiteten som brukes.

Spekulerer i årsaker

Hensikten er å gjøre oppvarmingen av kupeen mer effektiv når det er kaldt ute.

Flere har spekulert i hvorfor Tesla ikke har tatt i bruk et reversibelt klimaanlegg i sine biler før Model Y. På ulike forum har brukere blant annet spekulert i om det er på grunn av vektøkning, plassbehov, behovet for lufttilførsel, eller fordi en varmepumpe ikke er særlig effektiv i veldig lave temperaturer.

Det er uansett sannsynlig at en kost-nytte-vurdering har spilt inn. En varmepumpe trenger vedlikehold og øker kompleksiteten i bilene.

Kan ikke bekrefte

Even Sandvold Roland, kommunikasjonssjef i Tesla Norge, vil ikke bekrefte hvorvidt de europeiske utgavene av Model Y får varmepumpe.

Historisk sett har de europeiske og amerikanske Tesla-modellene vært svært like, utover ladeport og lovpålagte forskjeller.

– Vi kommer tilbake til bilens spesifikasjoner nærmere europeisk lansering, sier Roland.

De amerikanske leveringene har startet tidligere enn først forespeilet, men Tesla Norge angir fortsatt at norske leveringer starter tidlig neste år.

Flere elbiler på det norske markedet kommer med varmepumpe enten som standard eller tilvalg. Nissan Leaf, Volkswagen e-Golf, Kia e-Niro og Audi e-tron er bare noen eksempler på dette.