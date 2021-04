Mercedes lanserer familiefrakteren EQB

Mercedes lanserte søndag en ny SUV i Kina. EQB som den heter, skal først komme i salg der, før den senere i år kommer i salg i Europa.

Det har vært kjent at denne modellen er på vei en stund, og allerede klart at den skal produseres i Europa, nærmere bestemt i Ungarn.

Selv om det kanskje kan høres ut som om EQB er en mindre bil enn SUV-en EQC, er den en sjuseter med stort bagasjerom. Bakerste seterad er imidlertid ikke stor nok til å gi plass til voksne. Anbefalt maks høyde er 1,65 meter. Med andre ord er de to bakerste setene for barn, og barneseter kan brukes her.

Inntil 478 kilometer rekkevidde

Bilen er 4,68 meter lang, 1,83 meter bred og 1,66 meter høy, med en akselavstand på 2,83 meter. Utformingen gir en bil som sender tankene til Skoda Yeti – ikke spesielt stor, men med en form som gir mye plass innveldig.

EQB kommer med firehjulstrekk, forhjulstrekk og har en rekkevidde inntil 478 kilometer etter WLTP-standarden, eller 419 kilometer med firehjulstrekk.

Høyeste motoreffekt skal være over 200 kilowatt, avhengig av variant.

Den blir tilgjengelig med flere batteristørrelser, fra 66,5 kilowattimer tilgjengelig kapasitet. En versjon med større kapasitet er også på trappene, men detaljene om denne er ikke presentert.

Bilen kan leveres med fem eller sju seter. Foto: Mercedes-Benz

Kan fås som femseter

Bilen vil gjøres tilgjengelig i versjoner med fem og sju seter, og bagasjeromsplassen vil dermed variere avhengig av modell. Sjuseteren har inntil 465 liter, eller inntil 1620 liter med baksetene lagt ned. Femseteren har 495 liter bagasjerom, og 1710 liter med baksetene lagt ned.

EQB har en luftmotstandskoeffisient på 0,28, og et totalt frontareal på 2,53 kvadratmeter. Dette er omtrent samme verdier som for eksempel Volkswagen ID.4.

Mercedes leverer bilen med 11 kilowatt normallading som standard, og mulighet for hurtiglading inntil 100 kilowatt. 10 til 80 prosent skal da ta en drøy halvtime.

Bilen kommer ellers med Mercedes' infotainmentsystem, som man finner i de øvrige EQ-modellene. Det inkluderer for eksempel navigasjonssystem tilpasset elbiler. Bilen leveres også med en rekke assistentsystemer, som automatisk nødbrems og filholder.

I en pressemelding skriver den norske importøren at norgeslansering er forventet mot slutten av året. Prisen er ikke kjent.