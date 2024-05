Hvorfor avslår Statens vegvesen så mange søknader om skilting til hurtigladestasjoner? Avslagene har blitt så mange at ladeselskapet Recharge for eksempel, har sluttet å sende søknader.

Det er ingen tvil om behovet. Hele 93 prosent sier seg enig eller veldig enig i følgende påstand: «Det burde vært skiltet til ladestasjoner på samme måte som det er skiltet til bensinstasjoner», ifølge vår undersøkelse Elbilisten 2024.

Ladeselskapene ønsker også at det settes opp skilt som viser vei til sine ladestasjoner. Prosedyren består av at ladeselskapene må søke Statens vegvesen om å få satt opp skilt.

Men overraskende nok er det stort sett avslag å få.

Serviceskilt er en fin ting – om enn litt gammeldags, kanskje. Vi som kjører langtur med elbil, vet å bruke apper og GPS og finner stort sett fram til både det ene og det andre, men vi kan ikke satse på at elbilister risikerer eget og andres liv ved å kikke på ladeapper mens de kjører.

Serviceskilt nummer 609 indikerer at en hurtiglader med maks ladeeffekt på minst 43 kilowatt er tilgjengelig. Foto: Statens vegvesen

Men vi ønsker altså skilting likevel – som serviceskilt nr. 609. Det skiltet viser vei til hurtiglading – noe vi elbilister er avhengig av på langtur og som vi er vant til fra da vi kjørte bensin – eller dieselbil.

Avslagsbrevene er ganske like. En gjenganger i begrunnelsene til avslagene fra Statens vegvesen, er at det fins kart med oversikt over ladestasjoner tilgjengelig på nettsider, og via apper for mobiltelefon.

Det holder ikke å vise til apper og digitale kart

Vi i Norsk elbilforening har ingen forståelse for at et avslag kan begrunnes med at elbilister kan orientere seg digitalt og bruke app for å finne ut hvor de kan lade bilen sin. Det kan umulig være ønskelig at stressede bilister med sterkt behov for lading, skal orientere seg ved hjelp av telefonens apper eller på skjermen i bilen for den saks skyld.

Skilting langs veien er den tryggeste og beste måten å informere bilistene på. På vegne av elbilistene har vi derfor sendt brev til Statens vegvesen der vi viser til både håndbok for trafikkskilt og regjeringens ladestrategi som sier at det skal skiltes til ladestasjoner.

Uklare signaler fra Statens vegvesen

De mange avslagene taler sitt eget språk, men på NRK Dagsrevyen kom det lovnader fra Statens vegvesens representant om at de skal gjennomgå praksisen sin. Til Elbil 24 vedgår ikke samme seksjonsleder at de har avslått så mange skiltsøknader. Han sier at dette er skilt de er bedt om å prioritere, og det ønsker de å gjøre.

Uansett er det bra at Vegvesenet ikke forsvarer sin praksis med å avslå skiltsøknader. Vi i Elbilforeningen venter på svar på vårt brev, og så satser vi på at de holder det de sier og gjennomgår søknadene på nytt.

Dersom det nå blir skiltet like godt for hurtiglading som for bensin- og dieselfylling, er vi et godt stykke på vei.