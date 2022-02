Nå er prisene klare

Den norske Renault-importøren har kommet med pris og salgsstart for nye Renault Megane E-Tech.

Nykommeren koster fra 360.000 kroner til 400.000 kroner, og kommer i salg fra mandag 21. februar. Det er mulig å forhåndsreservere bilen nå.

Bilen kommer i tre utstyrsnivåer, hvor det er noe forskjell i de tekniske spesifikasjonene. Felles for alle varianter er at de har 50 kilowattimer batteri, kan lades med inntil 130 kilowatt, har 440 liter bagasjerom, og et Android Automotive-basert infotainmentsystem med 12 tommers skjerm.

Den billigste utgaven er Evolution ER. Denne har mindre motoreffekt enn de to andre, og leveres med 96 kilowatt motor. Rekkevidden er oppgitt til inntil 470 kilometer etter WLTP-kjøresyklus.

Denne koster 359.900 kroner inkludert frakt og levering i Oslo.

Mellomste versjon heter Techno, og har utover grunnspesifikasjon litt andre eksteriørdetaljer og fargevalg, forskjellige kjøremodi, innfellbare sidespeil og 20 tommers aluminiumsfelger. Denne utgaven har også større motor enn innstegsvarianten, med en makseffekt på 160 kilowatt.

Techno-varianten koster fra 384.900 kroner, og har en rekkevidde på inntil 450 kilometer.

Renault Megane E-Tech har et Android-basert infotainmentsystem. Foto: Marius Valle

Toppmodellen koster 400.000 kroner

Toppmodellen heter Iconic, og har samme spesifiksjoner som Techno, og i tillegg elektriske seter med massasje, og er i sort skinn. I tillegg er dashbordet trukket i skinnimitasjon, og det er ekstra detaljer i tre i interiøret. Den har også parkeringssensorer foran og på sidene, i tillegg til ryggesensor og ryggekamera som på de andre varianten.

Prisen er 399.900 kroner. Rekkevidde og motoreffekt er ellers den samme som på Techno.

Importøren melder at utlevering av biler starter fra slutten av mai eller begynnelsen av juni (uke 22 eller 23).

Den nye utgaven av Megane ble lansert i september, og er bygget på Renault-Nissan-Mitsubishi-plattformen CMF-EV. Dette er samme plattforms som den kommende Nissan Ariya er bygget på.

Megane leveres i motsetning til Ariya ikke med firehjulstrekk, men kommer kun med forhjulstrekk.

Renault Megane E-Tech utstilt på bilmessen in München i september 2021. Foto: Marius Valle

Finnes i flere varianter, men ikke i Norge

Bilen veier 1,6 tonn, og er 4,21 meter lang. Akselavstanden er 2,7 meter. Bilen har fått en batteripakke som er 40 prosent tynnere enn den som står i Renault Zoe. Det bidrar til bedre kupéplass.

Renault lanserte bilen med batteri på både 40 og 60 kilowattimer, men det er foreløpig kun det største batteriet som er tilgjengelig for norske kunder.

Vi fikk anledning til å prøvesitte bilen i september, og satt igjen med inntrykk av at bilen er et stort steg opp fra Renault Zoe. Vi likte særlig at den har infotainmentsystem basert på Android. Det gir tilgang til Googles økosystem, med god navigasjonsløsning og kanskje markedets beste talestyring.