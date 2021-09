Offisielt: Lucids elbil får en rekkevidde på 837 km

Da Tesla satte ny rekkevidderekord i fjor, var man nøye med å poengtere at man hadde nådd en «magisk grense». Model S var med sin Long Range-versjon den første elbilen med over 400 miles (644 km) i offisiell rekkevidde.

Så langt har ikke modellen kommet inn på det skandinaviske markedet, men den forventes å komme rundt midten av 2022, da med en estimert rekkevidde på 652 km. Den vil imidlertid ikke lenger være rekordholder når den kommer.

Hvorfor? Ja, på grunn av Lucid Air.

Selv etter at Tesla satte rekorden, var oppstarten raskt ute og sa at de vil slå den. Men nå har Lucid fått bilen offisielt målt. Og i tallene som nå er utgitt av EPA, overgår de ikke bare Model S – de passerer den neste magiske grensen på 500 miles (804,5 km). Air Dream Edition Range klarer 837 km (529 miles) på én enkelt lading.

Doble motorer i Dream Edition -serien

Dream Edition Range kommer med to elektriske motorer på 696kW/933 hestekrefter og vil da med 19-tommers hjul nå rekordrekkevidden. Hvis du i stedet vil ha mer kraft i maskineriet, finnes det en Performance-versjon som har 828 kW/1.111 hestekrefter, men med ulempen at rekkevidden er nedjustert til 758 km (471 miles).

Lucids sjef, Peter Rawlinson, jobbet tidligere i Tesla og var en pådriver i utviklingen av Model S. Han har tidligere sagt at han med Air «fikser feilene» som han gjorde med Model S.

Og tilsynelatende er han i ferd med å slå sin tidligere arbeidsgiver på alle punkter.

Kostbar bil

Rekordrekkevidden gjør det mulig å kjøre for eksempel Skellefteå-Stockholm (767,5 km) eller Kristiansand–Trondheim (810 km) på én enkelt lading, i det minste i teorien.

Lucid Air Dream Edition Rangehar en prislapp på $ 169 000, tilsvarende 1,45 millioner norske kroner. Imidlertid vil enklere varianter bli lansert. Men Air vil med sitt prisnivå aldri bli en bil for massene. På litt lengre sikt vil imidlertid den nye elbilutfordreren tilby et alternativ til Tesla Model 3, og de har uttalt et mål om å selge rundt 500 000 biler i året innen midten av dette tiåret.

Artikkelen ble først publisert på Ny Teknik.