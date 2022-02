Aggressivt priset, god å kjøre: Cupra Born er en vinner i kompaktklassen

Utvendig fremstår Cupra Born som en liten råtass. Nesten sint. Interiøret er sportslig, med bøtteseter, fargelys og et minimalistisk førermiljø.

I bruk oppfører den seg likevel nokså likt som søstermodellen Volkswagen ID.3 – en bil som er designet for å fremstå snill. Begge bilene er bygget på samme plattform, med samme batteristørrelse og motor, så likhetene er nesten ikke til å unngå.

Likevel foretrekker vi nok Cupra Born over ID.3. Den aggressive prisingen er kanskje den viktigste årsaken til det: Du sparer gjerne noen titusener ved å gå for Born kontra en liknende ID.3.

Cupra Born nyter godt av fordelene ved å være bygget på den dedikerte elbilplattformen MEB. Den slipper en del av barnesykdommene som var tilfellet på ID.3 for halvannet år siden. Samtidig virker det som Born har et mer påkostet interiør, med mindre hardplast enn søstermodellen.

Cupra Born 58 Motor : Bakhjulstrekk, 150 kW/ 204 hK / 310 Nm

: Bakhjulstrekk, 150 kW/ 204 hK / 310 Nm Batteristørrelse : 58 kWh netto (kommer også med 45 og 77 kWh netto)

: 58 kWh netto (kommer også med 45 og 77 kWh netto) Akselerasjon 0–100 km/t : 7,3 sekunder

: 7,3 sekunder WLTP-rekkevidde (kombinert) : 424 kilometer

: 424 kilometer Hurtiglading (DC): Opptil 120 kW

Mål (lengde/bredde/høyde i millimeter): 4322/1809/1537

4322/1809/1537 Egenvekt : 1736 kg

: 1736 kg Bagasjerom : 385 liter

: 385 liter Pris: Fra 324.400 kroner. First-modell fra 339.000 kroner (Pris testbil: 357.300 kroner)

Cupra Born fremstår med andre ord som en vinner i kompaktklassen.

Vintertur

Vi kjørte Cupra Born 58 First på vår vanlige testrute fra Oslo, via Lygna og Gjøvik, over Mjøsbrua til Hamar og tilbake til Oslo. Det gir nokså lik fordeling mellom landevei og motorvei. Motorveien har mye 110-fartsgrense.

Bilen sto ute i vinternatta før. Vi forvarmet kupeen i fem minutter før vi nullstilte forbrukstelleren startet turen.

Her er forbruks- og høydekurven:

Nøkkelinfo om turen Utetemperatur, vær : Mellom -5 og -9 grader Celsius. Opphold første del, snøbyger siste del.

: Mellom -5 og -9 grader Celsius. Opphold første del, snøbyger siste del. Innetemperatur : 20 grader Celsius

: 20 grader Celsius Type vei: Omtrent 50/50 prosent landevei/motorvei

Omtrent 50/50 prosent landevei/motorvei Kjøremodus/regenerering: Comfort, D regenerering (som gir mindre regenerering enn B regenerering)

Comfort, D regenerering (som gir mindre regenerering enn B regenerering) Gjennomsnittsfart : 58 km/t (dratt ned av kø). Før køen var gjennomsnittsfarten 67 km/t.

: 58 km/t (dratt ned av kø). Før køen var gjennomsnittsfarten 67 km/t. Antall personer/last: Én fører, lite last

Et snittforbruk på 20 kWh/100 km er slettes ikke ille. Vi kjørte Volvo C40 samme rute under liknende temperaturer, og den hadde et snittforbruk på 28,2 kWh/100 km.

Vi har kjørt mange andre biler på samme rute, men da har det vært plussgrader. Dermed blir ikke dataene særlig sammenliknbare.

Det taler likevel til Borns fordel at forbruket ikke ligger skyhøyt over de andre bilene, til tross for mer krevende forhold.

Her er data fra de andre turene:

Rekkevidde

Med 58 kWh netto batteristørrelse, må man ha et snittforbruk på 13,67 kWh/100 km for å nå WLTP-rekkevidden på 424 kilometer.

Vårt snittforbruk på 20 kWh/100 km gir 290 kilometers rekkevidde. Tar vi utgangspunkt i hvordan batteriprosenten utviklet seg gjennom turen, får vi en rekkevidde på 275 kilometer.

Ikke overraskende er det et godt stykke unna WLTP-rekkevidden, men så var jo forholdene på turen langt fra optimale. Vi pleier å være et stykke unna WLTP-rekkevidden på denne ruta med andre biler sommerstid, så det er ikke rart at differansen blir relativt stor vinterstid.

Hurtiglading

Cupra Born 58 skal ha maks hurtigladeeffekt på 120 kW. Den skal ifølge Cupra kunne lade fra fem til 80 prosent på 35 minutter.

Bilen har ingen aktiv forvarmingsfunksjon for batteriet før hurtiglading. Vi ladet mot slutten av testturen, etter å ha kjørt aktivt i over tre timer. Batteriprosenten hadde da gått fra 93 til fire prosent.

Her er ladekurven:

Bilen brukte litt tid på å komme opp i ladeeffekt, og vi kom aldri over 100 kW. Den brukte 43 minutter på å lade fra seks til 81 prosent. Ladetiden er altså en del lengre enn Cupra oppgir, noe som trolig skyldes at batteriet ikke ble varmt nok etter langkjøring i vinterkulda.

Importør Harald A. Møller har ikke svart på TUs spørsmål om Cupra planlegger å oppdatere bilen med forvarming av batteriet, noe som kanskje kunne hjulpet på ladetiden.

Snitteffekten mellom 20 og 80 prosent er noe lavere enn konkurrentene, men vi må vente til sommeren for å kunne sammenlikne ordentlig.

52 kilometer på syv minutter

Cupra har tidligere sagt at syv minutters hurtiglading skal kunne gi 100 kilometer på veien. Dette gjelder naturligvis ved optimale forhold, noe som også blir synlig under denne vintertesten:

Med syv første minuttene av den ovennevnte hurtigladeøkten gir oss omtrent 26 nye kilometer på veien, gitt snittforbruket på 20 kWh/100 km (da har vi tatt høyde for ladetap).

De syv beste minuttene av hurtigladeøkten gir rundt 52 kilometers rekkevidde.

Det er langt ifra reklametallene. Årsaken er todelt:

Snittforbruket vi fikk på testturen et langt høyere enn hva man må ha for å nå WLTP-rekkevidden.

Ladingen tok lengre tid enn hva Cupra sier man kan få til under optimale forhold.

Hurtigladingen kostet rundt 18 kroner per mil, regnet ut fra vårt forbruk og iberegnet ladetap. Det er dyrt, men så ladet vi også på Ionity til 8,40 kroner/kWh. Andre ladeoperatører er rimeligere og Ionity har også muligheter for lavere kWh-pris ved å betale for et månedsabonnement.

Nesten sportslig

Bilen har bakhjulstrekk. Det gir god svingradius, men også mulighet til å slenge litt på rumpa før stabilitetskontrollen slår inn. Det er rett og slett ganske gøy å sette bilen i Performance-modus og kjenne tilløp til drifting på glatta.

Born virker noe stivere satt opp enn ID.3, samtidig som den fremstår komfortabel i de fleste situasjoner. Styringen er presis og direkte.

Motoren på 150 kW drar relativt godt, men vi får ikke racerbil-følelsen Cupra spiller på i annonsene. Den er bare nesten sportslig.

Førermiljø og plass

Førermiljøet likner på ID.3. Hovedforskjellen er at Born oppleves mer påkostet, med mindre hardplast i interiøret. Bøttesetene bidrar til den sportsfølelsen Cupra ønsker å fremkalle.

Bilen virker ganske godt støyisolert. Det er noe hjulstøy, men ikke mer enn hos konkurrentene.

Kupéen er romslig med god plassutnyttelse. Bagasjerommet på 385 liter er begrenset, men vil duge for små familier i mange sammenhenger.

Her er en videosnutt hvor vi prøvesitter bilen:

Infotainmentsystemet

Infotainmentsystemet likner også på hva vi finner i ID.3 og ID.4. Vi liker at de har valgt den litt større 12-tommers infotainmentskjermen som også finnes i ID.4, kontra 10-tommeren i ID.3.

Vi synes ikonene og grensesnittet i Born er hakket mindre selvforklarende. Dette er naturligvis en vanesak, men bidrar til at Born-systemet umiddelbart fremstår som litt lite intuitivt.

Her er en videosnutt av infotainmentsystemet:

Navigasjonsløsningen har forbedret seg siden vi testet ID.3. Den gir nå relativt fornuftige ladeforslag når vi legger inn en rute, samt anslag på hvor lang tid vi vil bruke på ladingen. Den er kanskje litt vel defensiv og legger til tider inn et ladestopp for mye, men det er bedre enn det motsatte.

Systemet gir fortsatt ikke et anslag på hvor mye batteri vi vil ha igjen når vi når destinasjonen, selv om den nødvendigvis gjør et slikt anslag for å foreslå ladesteder. Det gjør flere av konkurrentene, så her bør Cupra få ut fingeren.

Cupra Born er ikke klar for trådløse oppdateringer (Over the air, OTA), men importør Harald A. Møller forteller at dette er planlagt lansert i andre halvdel av 2022.

Det er ikke kjent hvor mange av bilens komponenter som da kan oppdateres OTA. Importøren sier det er grunn til å tro at det som gjelder for ID.3 også vil gjelde for Cupra Born. ID.3 kan oppdatere opptil 35 ulike kontrollenheter OTA, inkludert blant annet infotainmentsystemet, lysene og bremsesystemet.

Konklusjon

Vi liker Cupra Born. Den er tøff, nesten sportslig og god å kjøre.

Forbruket fremstår greit på vinterveier, men hurtigladehastigheten når ikke helt opp til verken produsentens lovnader eller konkurrentene.

Den aggressive prisingen gjør Cupra Born til et godt kjøp. Du kan få Born 58 fra 324.200 kroner inkludert tre års serviceavtale og hjemlevering. Dette er mye bil for pengene.

Som et nytt, ukjent merke trenger Born en god pris for å slå seg inn på markedet. Kjøperne får en bil bygget på den etter hvert godt utprøvde MEB-plattformen, med programvare som har forbedret seg markant siden ID.3 kom for halvannet år siden. Dermed slipper man trolig mange av barnesykdommene som gjerne preger et nytt merke. Vi opplevde i alle fall ingen merkelige feil under vår test.

Er du på utkikk etter en elbil i Golf-klassen, fremstår Born som et av de mest attraktive valgene nå.