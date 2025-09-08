En podkast om teknologi, av Teknisk Ukeblad

– 80 til 85 prosent av de siste års store kvikkleireskred er utløst av menneskelig aktivitet. Før var det mest erosjon som var årsaken.

Det sier Jean-Sébastien L'Heureux, som er er avdelingsleder for naturskade ved Norges geotekniske institutt (NGI).

TU har skrevet flere saker om kvikkleire, ikke minst etter ulykken i Levanger, der både E6 og jernbanelinjen raste ut i Nesvatnet.

Initielt skred fører an

I ukens episode av podkasten Teknisk sett hører du kvikkleireeksperten fra NGI forklare mer om hva kvikkleire er, hvordan den oppfører seg og hva som kan utløse skred av typen vi har sett på Gjerdrum og Levanger.

Prøver av kvikkleire landet rundt ligger klare for analyse på kjølelageret hos Norges geotekniske institutt. Foto: Jan M. Moberg

L'Heureux oppsummerer det slik:

– Årsaken til ras kan være erosjon, nedbør og snøsmelting. Eller så kan det være menneskelig aktivitet som gjør at jorda, grunnen og leire plutselig ikke tåler belastningen den blir utsatt for. Da får du først et såkalt initielt skred, forteller L'Heureux.

Flyter ut

Dermed er det dannet en skredgrop der kvikkleire ligger åpent før neste fase av en typisk skredutvikling:

– Kvikkleire er nesten som rømme. Når du begynner å røre i rømmebegeret, blir det flytende, sier L'Heureux.

Likevel: NGI bygger nå nytt hovedkontor på Ullevål i Oslo – og ja, det bygges på kvikkleire.

Her kan du se hvor fort kvikkleire blir flytende: