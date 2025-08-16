Kvikk eller ikke: Her faller dommen over leiren

«The proof of the pudding is in the eating», som det heter. Her en slags kakebit.

Er den kvikk eller ikke?

Mye leire er gammel havbunn: Noen steder inneholder den deler av skjell, flere tusen år gamle.

Dette tynne, nesten flytende partiet kan virke suspekt. Men det er bare silt, altså masse med grovere kornfraksjon enn leire.