Foto: Bjørn Olav Amundsen
«The proof of the pudding is in the eating», som det heter. Her en slags kakebit.
Er den kvikk eller ikke?
Mye leire er gammel havbunn: Noen steder inneholder den deler av skjell, flere tusen år gamle.
Dette tynne, nesten flytende partiet kan virke suspekt. Men det er bare silt, altså masse med grovere kornfraksjon enn leire.
Typisk oppførsel fra leire under en deformasjonstest med belastning: Såkalt skråbrudd. Den trenger ikke være kvikk for det.
kvikkleire
Kvikk eller ikke: Her faller dommen over leiren
Ute i terrenget kan det være vanskelig å si om en tvilsom leire faktisk er kvikkleire. Laboratoriet avgjør.
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
16. aug. 2025 - 05:00
