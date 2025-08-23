Foto: Trine Foss Salvesen/Statens vegvesen
Havneområdet ved Kristiansand har vært en byggeplass i flere år.
Og det vil fortsette i enda flere år.
Her kommer et nytt, stort toplanskryss.
Entreprenøren er nå i gang med å bygge den lille jernbanetunnelen som blir liggende under trafikkmaskinen.
Om fire år skal det se omtrent slik ut i det samme området.
Samferdsel
– Det mest kompliserte veiprosjektet
Det er ikke mer enn 1400 meter med Europavei, men oppdraget er likevel komplisert.
Bjørn Olav Amundsen– Journalist
23. aug. 2025 - 05:00
