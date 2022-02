Mercedes lanserer to nye EQE-varianter

Da Mercedes lanserte sine elektriske E-klasse i september, fortalte de at de ville lansere AMG-varianten med 500 kilowatt motoreffekt senere.

Nå er variantene klare, og de har fått navnet Mercedes-AMG EQE 43 4matic og 53 4matic+. AMG er kort sagt performance-avdelingen til den tyske bilprodusenten, så det er her snakk om ekstra sportslige varianter av EQE.

Videre melder Mercedes at de er klare til å lansere elbiler under kun AMG-merkenavnet. Disse skal komme i en «ikke for fjern fremtid», skriver de i pressemeldingen. Disse kommende bilene er bygget på en ny elbilplattform kalt AMG.EA.

Men det starter altså med AMG-varianter av EQE, som har fått spesialtilpasset drivlinje, chassis, bremser, og – som de tyske bilprodusentene er så glad i – egne falske motorlyder.

Inntil 505 kilowatt

Begge de nye AMG-variantene har firehjulstrekk, og maksimal motoreffekt fra 350 til 505 kilowatt. 43-varianten er innstegsmodellen med 350 kilowatt, 858 newtonmeter og null til hundre-tid på 4,2 sekunder dersom batteriet er minst 50 prosent oppladet. Toppfarten er 210 kilometer i timen.

53-varianten har 460 kilowatt, 950 newtonmeter og gjør null til hundre på 3,5 sekunder forutsatt at batteriet er ladet til minst 70 prosent. Toppfarten er 220 kilometer i timen.

Om du i tillegg legger til utstyrspakken AMG Dynamic Plus, øker motoreffekt til 505 kilowatt, dreiemomentet til 1000 newtonmeter, mens null til hundre gjøres på 3,3 sekunder. Forskjellen er at bilen er utstyrt med en såkalt boost-funksjon, som øker motoreffekten en kort periode.

Også her forutsettes minst 70 prosent oppladet batteri. Toppfarten er 240 kilometer i timen.

EQE-variantene har fått modifiserte motorkontrollere, mens toppmodellen har modifisert motor. Foto: Mercedes-Benz AG

Motorkontrollerne i 43-varianten er justert for ytelse, men motorene er de samme som i øvrige EQE-modeller.

I 53-variantene har AMG gjort endringer i selve motoren som tillater høyere strømstyrke, samt satt inn en annen inverter enn de øvrige EQE-variantene. Dette skal gi merkbar forskjell under akselerasjon, og er årsaken til at variantene har høyere toppfart.

Motorene har videre fått AMG-spesifikk kjøleløsning som skal sørge for beste ytelse over lengre tid. De har også forvarming av oljen i girkassen, som skal sørge for lavere energiforbruk i kalde utetemperaturer.

Inntil 533 kilometer rekkevidde

AMG-EQE-variantene er utstyrt med et annet batteri enn de øvrige EQE-utgavene. Dette har en tilgjengelig kapasitet på 90,6 kilowattimer. Rekkevidden for 43-varianten oppis til 462–533 kilometer, mens den for 53-variantene ligger på 444–518 kilometer.

Batteriet har en nominell spenning på 328 volt, og består av 360 poseceller. Batteriet kan lades med en effekt på inntil 170 kilowatt, som i praksis vil si at det kan ta omtrent 500 ampere under hurtiglading. Makseffekt ved regenerering er 260 kilowatt.

Mercedes legger vekt på at dette batteriet kan oppdatere batteriovervåkningssystemet med programvare pushet ut over internett (OTA). Vi antar dette betyr at de andre EQE-utgavene også har denne muligheten.

De ser i alle fall ut til å være trygge på teknologien. Batterigarantien er ti år eller 250.000 kilometer.

For øvrig: AMG-variantene av EQE er utstyrt med mulighet for å sende strøm tilbake til strømnettet. Denne funksjonen er kun tilgjengelig på det japanske markedet. Det kan bety at funksjonen kommer til Europa etter hvert.

Interiøret i AMG-varianten har litt andre detaljer enn standardutgavene. Foto: Mercedes-Benz AG

Ukjent pris

Ettersom det her er snakk om biler som er justert mot det sportslige, er det også fokus på understell. Bilene har adaptive dempere og avanserte hjuloppheng, som er spesialtilpasset av AMG. Bilene er også stivet opp med egne AMG-stabilisatorstag. Ellers er bakakselstyring standardutstyr.

Det er foreløpig ikke kjent hva bilene skal koste i Norge. Denne informasjonen kommer rundt salgsstart.

Det er i skrivende stund heller ikke kjent når bilene kommer i salg, men det skjer før sommeren. Ifølge importør Bertel O. Steens pressemelding er det forventet at bilene er på norske veier i løpet av sommeren.