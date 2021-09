Mercedes viser EQE og andre kommende elbiler

München/IAA 2021: Mercedes har vist frem sin kommende elektriske E-klasse. Bilen heter EQE, og er «folkemodellen» av EQS. Ikke at det er en billigbil akkurat – det er definitivt snakk om en tysk premiumbil.

I tillegg viste de frem flere kommende elbiler. Mercedes skal ha en elbilvariant av alle sine modeller i 2025. Det gjør at de må bygge tre elbilplattformer frem mot det. Målet er å kun selge elbiler fra 2030.

Da må det lanseres en del biler. Som AMG-utgaven av EQS, som Mercedes viste frem. AMG er logoen Mercedes klistrer på sine biler med høyest ytelse. Denne skal ha batteri på 108 kilowattimer, og rekkevidde på 580 kilometer. Den har firehjulstrekk og kan fås med hele 560 kilowatt motoreffekt, og et moment på 950 newtonmeter.

Maybach EQS er presentert som konseptbil. Foto: Mercedes-Benz AG

Maybach EQS

Når Mercedes klistrer Maybach-logo på en bil, så er det en luksusdoning. Det kan man vel trygt karakterisere Mercedes Maybach EQS som. Det er den første elektriske Maybach-modellen, som antakeligvis blir et vanlig syn i Emiratene.

Den skal komme neste år, og har rekkevidde på omtrent 600 kilometer ifølge Mercedes. Prisen er ikke kjent, men om du må spørre hva den koster, så har du antakeligvis ikke råd til den.

EQG – Elektrisk Geländevagen

EQG er en konseptbil som er flere år unna produksjon. Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

Mercedes elektrifiserer også sin Gälendewagen. Den er noe ganske annet enn Forsvarets gamle MB feltvogn. Bilen har den samme grunnleggende utformingen som før, men med en del detaljer som avslører at det her er en elbilvariant man ser på. Bilen heter EQG, og hevdes å være et terrengkjøretøy.

Den skal ha fire motorer, en til hvert hjul. Det vil gi mulighet til svært nøyaktig kontroll.

Foreløpig er den et konsept, og det er snakk om at den skal komme om noen år.

EQE med bakhjulstrekk og 660 kilometer rekkevidde

Men det var altså EQE kveldens lansering først og fremst dreide seg om.

EQE skal ifølge Mercedes kunne hurtiglades 250 kilometer på 15 minutter. Maks ladehastighet er 170 kilowatt, så vi antar bilen vil klare å holde denne effekten en god stund mens den lader.

Motoreffekten er på 215 kilowatt og momentet 530 newtonmeter. Dette for varianten EQE350. En annen variant skal også lanseres, men Mercedes sier ingenting om denne utover at den er planlagt, og at den skal ha firehjulstrekk.

I tillegg skal en AMG-variant med 500 kilowatt skal komme senere.

EQE350 har en rekkevidde på inntil 660 kilometer, og batteri med tilgjengelig kapasitet på 90 kilowattimer. Dette ved hjelp av en batterikjemi med mye nikkel, NCM811, hvor tallene er forholdene mellom nikkel, kobolt og mangan.

Her legger de seg tett opp mot Tesla Model S, som skal ha 652 kilometer rekkevidde, men så har den ikke firehjulstrekk som amerikaneren. Versjonen med firehjulstrekk får muligens kortere rekkevidde enn 660 kilometer.

EQE 350 skal komme i flere varianter. Foto: Mercedes-Benz AG - Global Commun

Hvor mye kortere får vi kanskje et hint om gjennom spesifikasjonene til EQS 53 4Matic AMG, som også ble vist frem. Dette er altså firehjulstrekkvarianten av EQS, som Mercedes hevder som skal kunne gå 770 kilometer med bakhjulstrekk.

Varianten som trekker på alle hjul og har AMG-logo har rekkevidde på maks 580 kilometer. Eller 24 prosent mindre rekkevidde enn EQS med bakhjulstrekk

Om det samme gjelder for EQE med firehjulstrekk og AMG-logo kan man i så fall forvente rundt 500 kilometer rekkevidde. Så kan det trolig plusses på noen kilometer siden den ikke får samme motoreffekt. Dette er kun spekulasjoner fra vår side.

Mercedes EQE 350. Foto: Mercedes-Benz AG

Bakhjulssving

Som EQS får EQE bakhjulsstyring på 4,5 eller 10 grader, avhengig av hvilket utstyrsnivå man velger. Fordelen med dette er mindre svingradius.

Mercedes EQE kommer med mulighet for såkalt «Hyperscreen» – Skjermer skjult bak et heldekkende glass over hele dashbordet. Dette er samme løsning som er lansert i EQS. Denne gangen forteller Mercedes litt om maskinvaren i bunnen: En åttekjernet prosessor, 24 GB minne med en båndbredde på 46,4 GBps er basisen for brukergrensesnittet. Pressemeldingen sier ikke noe ytterligere om hva slags prosessor det er snakk om.

Bilen skal ha avanserte lykter og førerassistenter. Den skal også være utstyrt med et smart navigasjonssystem som tar hensyn til batteristatus og legger inn ladestasjoner på veien automatisk. Denne skal kunne regne ut omtrent hva det vil koste å lade i tillegg.

Mercedes EQE 350. Foto: Mercedes-Benz AG

En moderne elbil har selvsagt oppdatering av programvare over nett, og Mercedes trekker spesielt frem at batteristyringsprogramvaren i bilen kan oppdateres på denne måten.

EQE hevdes å være romsligere innvendig enn dagens E-klasse, og skal ha et bagasjerom på 430 liter. Ikke all verden, men dette er altså en sedan med koffertlokk. Norges mest solgte sedan, Tesla Model 3, har til sammenligning 649 liter bagasjeplass.

EQE skal komme på markedet neste sommer. Prisen er ikke kjent.