Her er prisene på Toyotas første elbil

Toyotas første batterielektriske personbil, designet som elbil fra bunnen av, er på vei. Nykommeren Bz4x er en SUV med firehjulstrekk, bygget på plattformen e-TNGA.

Prisen starter på 400.000 kroner. Dette for versjonen med forhjulstrekk. Skal du ha firehjulstrekk, er startprisen 427.000 kroner. Dette uten frakt- og leveringskostnader.

Det er åpnet for reservasjoner, men kontrakter regnes ikke før i april. De første leveringene skjer i juni.

Med forhjulstrekk har bilen 150 kilowatt motor med moment på 265 newtonmeter. Med firehjulstrekk er motoreffekten 160 kilowatt (80 kW + 80 kW) og moment på inntil 336 newtonmeter. Null til hundre går på henholdsvis 7,5 og 6,9 sekunder.

Batterikapasiteten er 71,4 kilowattimer, med rekkevidde på over 450 kilometer.

Bilen hurtiglades med en effekt på inntil 150 kilowatt. Ifølge Toyota tar det en halvtime å lade bilen til 80 prosent. Bilen kan leveres med 11 kilowatt ombordlader, men ikke før fjerde kvartal.

En million kilometer

Bilen markedsføres med en oppsiktsvekkende batterigaranti på ti år eller én million kilometer. Men her gjelder det å få med seg det som står med liten skrift: Det forutsetter en årlig helsesjekk av batteriet gjennomført på et autorisert Toyota-verksted.

Toyota vil først gjøre tiltak dersom batterikapasiteten faller under 70 prosent av opprinnelig kapasitet.

Bilen blir for øvrig først ut med såkalt steer-by-wire. Det betyr at det ikke er noen mekanisk kobling mellom rattet og hjulene. En fordel med dette er at det frigjør innvendig plass, som i denne bilen ifølge Toyota skal gi bedre benplass og gjøre det enklere å gå inn og ut av bilen.

En annen fordel er at styrekarakteristikken kan endres etter behov. Bilen kan også leveres med en «styrespak» ikke ulikt nye Tesla Model S og X. Rattet kalles «One Motion Grip» og skal bli tilgjengelig som tilvalg på et senere tidspunkt.

Toyota Bz4x er Toyotas første helelektriske batteribil. Foto: Jayson Fong

X-mode

Toyota legger særlig vekt på firehjulsdriftsystemet X-Mode, som er utviklet i samarbeid med Subaru. Subarus kommende Solterra har derfor det samme systemet. Ikke helt overraskende, ettersom de to er bygget på samme plattform og er svært like.

X-mode-systemet gir føreren muligheten til å manuelt velge kjøremoduser for ulike forhold, som snø og slaps i under 20 kilometer i timen og offroad under 10 kilometer i timen.

Ellers har Bz4x avanserte førerstøttesystemer, inkludert mulighet for automatisk parkering uten at føreren sitter i bilen.

Infotainmentsystemet er utstyrt med 12 tommers skjerm og har et nettilkoblet navigasjonssystem, som Toyota lover skal ha elbilspesifikke funksjoner som rekkeviddevisning og informasjon om ladestasjoner.