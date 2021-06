Nye Model S har ny motor og raskere lading

Tesla leverte de 25 første utgavene av den nye Model S Plaid natt til fredag norsk tid, under et arrangement for disse kundene og andre interesserte.

Plaid-utgaven av bilen har tre motorer, og skal ifølge Tesla kunne kjøre 0-60 miles i timen (0-96,5 kilometer i timen) på under to sekunder. Spesifikasjonsarket sier 1,99 sekunder.

Det er en forbedring i forhold til tallene Tesla først oppga da de presenterte bilen. Den skulle da gjøre denne sprinten på 2,1 sekunder, mens den såkalte «Plaid+»-modellen skulle gjøre det på under to sekunder.

0-100 kilometer i timen-tallet Tesla oppgir på sin norske nettside er 2,1 sekunder. Dette med en fot utrulling, en målemetode som er uvanlig, men som også Ford bruker blant annet på sin Mustang Mach-e.

Med andre ord virker det ikke realistisk at Model S Plaid i praksis kan oppnå disse tidene fra stillestående, men det gjenstår selvsagt å se.

Kansellerte versjon med lengre rekkevidde

Det er noen dager siden Tesla kansellerte «Plaid+»-modellen, via Elon Musks Twitter-feed. Han hevdet at ingen trenger så mye rekkevidde som denne modellen skulle ha uansett. Hva den egentlige grunnen til at modellen ble droppet kan vi bare spekulere om. Den utgaven skulle ha 840 kilometer rekkevidde.

Plaid-utgaven som leveres har rekkevidde på 628 kilometer, ifølge Tesla. Det er for øvrig bare 24 kilometer mindre enn den såkalte Long Range-utgaven av nye Model S. Bilene kommer med varmepumpe, som skal gi bedre energiforbruk enn tidligere.

Selv om bilen ikke ser ut til å være spesielt ulik forrige Model S, skal den ha fått bedre aerodynamisk ytelse. Det er allerede kjent at den har en luftmotstandskoeffisient på 0,208, men Musk gjorde et poeng ut av at dette er tallet når hjulene roterer. Han sier implisitt at andre produsenters tall er luftmotstand for et stillestående kjøretøy i en vindtunnel, om vi tolker ham rett.

Den nye motorenheten i Model S. Skjermbilde: Tesla

Ny motor

Bilen har som nevnt tre motorer, hvor to av dem står på bakakslingen. Samlet makseffekt er 760 kilowatt.

Tesla har utviklet en ny motor til bilen. Denne har rotor kledd i karbonfiskalskal skal sørge for høyere effekttetthet og energieffektivitet.

Elon Musk sa at dette har vært en utfordring, ettersom kopper og karbon utvider seg ved ulike temperaturer. En av utfordringene er at karbonfibrene må strekkes stramt rundt rotoren. Motoren skal kunne gjøre mer enn 20.000 omdreininger i minuttet.

Motorens effektkurve. Skjermbilde: Tesla

Ifølge Tesla har den nye motoren ikke bare høyere effekt, men også en flatere effektkurve enn tidligere Model S-motorer. Det skal sørge for at den kan fortsette å levere høy effekt selv om turtallet øker.

Toppfarten på Plaid-utgaven er ifølge Tesla 322 kilometer i timen. Den vanlige Long Range-utgaven av Model S har til sammenligning en toppfart på 250 kilometer i timen.

Lader raskere

Den nye modellen skal også lade raskere enn tidligere Model S-varianter. Et kvarters lading skal gi rundt 300 kilometer ekstra rekkevidde. Hvorvidt det betyr at Tesla har planer om å øke effekten på sine ladestasjoner, eller om bilen har en flatere effektkurve enn tidligere, er uklart. Maks effekt på dagens V3-ladestasjoner fra Tesla er 250 kilowatt.

Infotainmentsystemet er også oppdatert, med nytt brukergrensesnitt. Dette skal ha god ytelse, takket være det Musk kaller ytelse på nivå med Sony Playstation 5, uten at dette

På Teslas norske nettsider oppgis første kvartal 2022 som estimert leveringstidspunkt for nye Model S Plaid og Long Range. Prisene begynner på henholdsvis 1,3 millioner kroner og 830.000 kroner.

Produksjonen skal i begynnelsen ligge på «noen hundre» biler i uka, ifølge Musk. Deretter skal den trappes opp til 1000 eksemplarer i uken etter hvert.