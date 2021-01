Tesla oppdaterer Model S og X

Tesla presenterte i natt sitt resultat for 2020, lanserte nye produkter og fortalte om kommende planer.

Tesla har oppdatert sine toppmodeller, X og S. Endringen er av det betydelige slaget, og var på forhånd ventet.

Ryktebørsen forventet en stor oppfriskning av bilens utseende. Det kom ikke. På innsiden har det imidlertid skjedd mye nytt.

Det mest åpenbare handler om førermiljøet. Bilen kommer uten et tradisjonelt rundt ratt, men noe som minner om en yoke (kontrollspake), som man finner i fly.

Førerne kan late som de er piloter. Foto: Tesla

I tillegg har midtskjermen endret retning fra portrett- til landskapsvisning, og måler 17 tommer. Ut fra bildene ser det også ut til at Tesla har fjernet spakene bak rattet for blinklys, cruise control og girvalg. Disse finnes på rattet i stedet.

Interiøroppdateringen ser ut til å gjøre at toppmodellene er mer på linje med minimalismen i modellene 3 og Y. Skjermen bak rattet er imidlertid beholdt.

Ny skjerm i baksetet

I baksetet har det imidlertid kommet en ny trykkskjerm for passasjerene. Det ser ut til at denne blant annet kan brukes til spill og slike ting. Skjermen er på åtte tommer.

Baksetepassasjerene får koppholdere og egen skjerm. Foto: Tesla

Lydanlegget er oppdatert, og skal ha aktiv støydemping. Tesla nevner også at bilen er utstyrt med en gaming-datamaskin med en prosessorkraft på 10 teraflops, og støtte for trådløse spillkontroller. Vi antar det blir mulig for baksetepassasjerene å spille under kjøring og andre interessante gimmicker.

På utsiden ser Model S ut som før, mer eller mindre. Noen lette kosmetiske endringer er det imidlertid.

Ny toppmodell

Tesla kommer også med en ny høyytelsesutgave av Model S. Denne kalles Plaid+, og koster 1,4 millioner kroner. For de pengene får man en bil som gjør null til hundre på mindre enn 2,1 sekunder, 402 meter på mindre enn ni sekunder, og mer enn 820 kilowatt motorytelse fra til sammen tre motorer. Rekkevidden skal være mer enn 840 kilometer, og toppfarten 320 kilometer i timen.

En litt roligere Plaid-modell koster 1,2 millioner, og har egentlig samme spesifikasjoner som Plaid+, med unntak av «mer/mindre enn» bak tallene. Så det eneste Tesla egentlig har sagt er at Plaid+ skal ha villere ytelse enn Plaid, og lengre rekkevidde – 628 mot 840 kilometer.

Basismodellen av Model S koster fra 830.000 kroner, med 3,2 sekunder til hundre og 663 kilometer rekkevidde.

De nye Model S-variantene leveres fra september, ifølge Teslas norske nettbutikk. Plaid+-utgaven kommer «sent i 2021», heter det. Det kan bety at julepynten er hengt opp igjen før de første utgavene av denne kommer til Norge.

Nye Model X og Model S. Foto: Tesla

Model X Plaid

Model X kommer også i en Plaid-utgave, som koster 1,2 millioner kroner. Denne skal gjøre sprinten til 100 på 2,6 sekunder, og har som Model S Plaid 820 kilowatt motorytelse fra til sammen tre motorer. Rekkevidden oppgis til 547 kilometer.

Den vanlige varianten koster 950.000 kroner og gjør unna null til hundre på 3,9 sekunder. Rekkevidden er 580 kilometer.

Også disse har anslått levering i september.

S og X har fått nye drivlinjer, med nye motorer og batteripakker. Detaljene rundt disse er imidlertid ikke kjent, men antakeligvis er vil i alle fall Plaid-modellene få Teslas nye 4680-celler.

Tesla planlegger å produsere 100.000 av disse bilene i løpet av 2021.

Vokser videre

For 2020 som helhet tjente Tesla for første gang penger et helt regnskapsår. De gikk tilsvarende 2,8 milliarder kroner i pluss. Omsetningen var tilsvarende 274 milliarder kroner. Marginen for hele 2020 endte på 6,3 prosent.

Bakseteskjermen er på åtte tommer. Foto: Tesla

En viktig del av inntektsmodellen for Tesla er å selge CO 2 -kvoter til andre bilprodusenter. I Europa er Tesla i samme kvotegruppering som FCA, mens de i USA selger «carbon credits» til andre bilprodusenter.

Disse kvotene ga en omsetning på tilsvarende 13 milliarder kroner. Hadde det ikke vært for dette, hadde det altså ikke gått rundt for bilprodusenten. Tesla kan ikke leve på dette i all fremtid, særlig ettersom flere bilprodusenter får mer fokus på lavutslippsbiler. I presentasjonen ble det hevdet at Tesla i fremtiden planlegger at dette ikke skal være en viktig del av inntektene.

Det ble produsert 509.737 Tesla-biler i 2020. Det aller meste var Model 3 og Model Y. 54.805 eksemplarer av modellene S og X ble produsert til sammen.

499.550 av de produserte bilene ble overlevert kunder innen utgangen av året.

Fabrikken i Tyskland skal opp og gå i år

Tesla melder for øvrig at de kommende fabrikkene i Tyskland og Texas er underveis, og at disse vil starte produksjon i år. Disse fabrikkene skal produsere batterier med celler produsert på stedet. Hvorvidt dette betyr 4680-celler er uklart.

Når det gjelder produksjonsvekst, mener Tesla det skal være mulig å øke 50 prosent i året. Dermed er målet for 2021 750.000 leverte biler.

Tesla har også jobbet med å utvide ladernettverket Supercharger. De hadde ved utgangen av året 23.277 ladeuttak på 2.564 ladestasjoner. 383 lokasjoner med til sammen 3840 ladeuttak ble installert i løpet av fjerde kvartal.

Ved utgangen av 2019 hadde Tesla 1821 ladestasjoner med til sammen 16.104 uttak. Dermed økte antallet stasjoner med 41 prosent i 2020.