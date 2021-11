Nio ET7 kommer neste høst

Tusenkilometerbilen Nio ET7 ble vist frem under Nordic EV Summit på Lillestrøm denne uken. Med det bekrefter Nio også at bilen kommer til Norge og Tyskland i løpet av fjerde kvartal neste år.

Selv om den er et år unna, er mye kjent om doningen. Den lakker mot året siden Nio lanserte den i Kina.

ET7 hevdes å være en premium sedan for den som ønsker kraftig ytelse. Null til hundre går unna på 3,9 sekunder blir vi lovet, takket være firehjulstrekk og samlet motoreffekt på inntil 480 kilowatt.

Det er spreke tall for en bil som er 5,1 meter lang og 2 meter bred. I tillegg også en rekkevidde på inntil 1000 kilometer.

Så får vi nevne at 1000 kilometer er etter den gamle NEDC-kjøresyklusen som biler fremdeles typegodkjennes etter i Kina. Av erfaring betyr dette trolig at vi kan trekke fra minst 30 prosent. Ikke at det vil gi noe mindre anselig rekkevidde.

Tre batteristørrelser

Anselig rekkevidde pleier imidlertid å gi en anselig salgspris. Det blir imidlertid mulig å kjøpe bilen med tre batteristørrelser: 70, 100 og 150 kilowattimer med NEDC-rekkevidde på henholdsvis 500, 700 og 1000 kilometer.

Det vil også gi minst tre prisnivåer, men i praksis en del flere. Nio lar kundene velge om de skal kjøpe batteriet eller ikke. Uten batteri er bilen billig, men du må tegne en kontrakt hvor du leier et batteri. Da kan du også bytte batteri i stedet for å lade, og oppgradere det om du trenger større. Velger du å kjøpe bilen og batteriet faller den muligheten bort.

Marius Hayler, leder for Nio i Norge, sier til TU at han gleder til å kunne tilby en sedan spekket med tekniske innovasjoner neste år.

Nio ET7 er en premium sedan. Foto: Marius Valle

Tror sedan-etterspørselen fortsetter

Sedaner har ikke alltid vært den salgssuksessen de er nå. Årets mest solgte bil er en sedan. Spørsmålet er om Tesla Model 3 har solgt godt til tross for at den er en sedan.

Hayler er ikke bekymret for det.

– For 10 år siden hadde man kanskje sagt at det ikke er et marked i Norge for sedaner. Men nå vet vi at gode kollegaer også selger mange elektriske sedaner, så jeg tror absolutt det er et marked for ET7 også, sier han.

– Men tror du ikke det at det handler mest om at det er det som er tilgjengelig av biler med lang rekkevidde?

– Ja, de har brøytet vei med sedaner. Samtidig har det etablert seg. Før var det uvanlig, men nå når man ser i bybildet er det mange sedaner, sier Hayler.

Vil utnytte vinduet med ES8

Vi spør om hvordan han tror salget vil fordele seg mellom ET7 og deres første modell, den store SUV-en ES8.

Han tror at Nio har et unikt vindu med en helelektrisk SUV i denne størrelsen akkurat nå, og at de derfor har fullt fokus på det.

– Så gleder vi oss til ET7 kommer til et ekstra segment.

Nio har i dag fire bilmodeller i porteføljen. I tillegg til de to vi allerede har nevnt har de mellomstore ES6 og EC6. Vi får ikke Hayler til å forplikte seg til å levere disse til norske kunder, men han sier at Nio har en sterk produktportefølje, som kommer etter 2023, og at de vil tilby biler i alle segmenter.

Nio ET7 skal være en sportslig bil. Foto: Marius Valle

De fleste velger å leie batteriet

Når det gjelder bilen de allerede selger, forteller Hayler at de har stor pågang i sin butikk Nio House i Karl Johans gate i Oslo, og at de har solgt en god del biler.

Det viser seg at de fleste velger å kjøpe bilen uten batteri, og i stedet leie batteri gjennom Nios «Battery as a Service»-ordning (BaaS), hvor kundene leier batteri via det Nio-eide selskapet Instant Power. Dette koster 1400 eller 2000 kroner i måneden, avhengig av batteristørrelse, og gir tilgang til en viss energimengde i enten batteribytte eller hurtiglading hver måned.

– Vi hadde en liten krystallkule og forsøkte å lage en prognose, men jeg kan si at nå ligger vi på at 96 prosent har valgt BaaS. Så nesten alle velger det, sier Hayler.

Hayler mener at en viktig årsak til dette er at det gir kundene muligheten til å være med på batteriutviklingen fremover.

– Det tror jeg nordmenn setter stor pris på, sier han.