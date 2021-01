Nio lanserer bil med 150 kilowattimer batteri

Den kinesiske elbilprodusenten Nio er ventet å lansere bil på det europeiske markedet i overskuelig fremtid. Nå har de trukket sløret av sin nye flaggskipsmodell kalt ET7.

Dette er Nios første sedan, og ser ut til å være spesifisert til å konkurrere med Tesla Model S og kommende biler som Mercedes EQS og Lucid Air.

Forhåndsreservering er åpnet i Kina, men den skal ikke leveres før om et år i hjemmemarkedet. Når den eventuelt blir klar for Europa er inntil videre ikke kjent.

ET7 skal komme med batteri på 70, 100 og 150 kilowattimer, med rekkevidde på henholdsvis 50, 700 og 1000 kilometer etter den kinesiske NEDC-kjøresyklusen.

Det er ikke helt urealistisk at WLTP-tallene vil være rundt 30 prosent lavere, men dette gjenstår å se. Nio oppgir en motstandskoeffisient på 0,23 – så det kan hende at dette er en ganske så effektiv bil.

Alle variantene kommer med firehjulstrekk og en maks effekt på 480 kilowatt, og et moment på 850 newtonmeter. På bakakslingen sitter en 300 kilowatt motor, mens det foran sitter en på 180 kilowatt. Dette skal gi en null til hundre-sprint på 3,9 sekunder.

Stor bil

Kameraer og lidar er plassert på bilens tak. Foto: Nio

Kjøretøyet skal være 5,1 meter langt, 1,98 meter bredt og 1,5 meter høyt, og ha en akselavstand på drøyt tre meter. Altså er dette på ingen måte noen småbil, da den er litt lengre og høyere enn Tesla Model S.

ET7 har luftfjæring som kan justeres automatisk basert på kjøreruten. Den er også utstyrt med en rekke sensorer som åpner for avanserte førerstøttesystemer, og som seg hør og bør førerløs kjøring på sikt.

Bilen skal ha en høyoppløst lidar med 120 graders sikt fremover på taket, støttet av kameraer som ser til sidene. Til sammen er det 33 ulike sensorer på utsiden av bilen, som genererer så mye som åtte gigabyte med data i sekundet. Dermed har bilen også en kraftig datamaskin for å prosessere dette.

Bilen fremstår på papiret som en premiumbil, og har for eksempel rammeløse dører, håndtak som går i flukt med dørene, stort panoramatak, massasjeseter, 23 høyttalere og slike ting. I tillegg to store skjermer i førerområdet, stemmekontroll og støtte for 5G.

Design med BMW-røtter

Bilen som nå er lansert ser i stor grad ut til å være lik konseptbilen ET Preview Nio viste frem i 2019. Det konseptet er designet av samme team som jobbet med designen av BMW i8 i sin tid.

De kinesiske prisene begynner på omtrent 587.000 kroner for utgaven med 70 kilowattimer batteri, mens versjonen med 100 kilowattimer begynner på 664.000 kroner med dagens kurs. Prisen for versjonen med 150 kilowattimer er ikke klar.

Nio tilbyr batterileie, som gjør bilene billigere i innkjøp mot at kunden betaler et månedsbeløp for bruken. Autonomifunksjonene tilbys på samme måte som en abonnementsløsning som koster nesten 900 kroner i måneden.

I hvilken grad bilen i realiteten kan kjøre selv er uklart.

Bilen har minimalistisk og moderne interiør. Foto: Nio

Merket planlegger Europa-lansering

Som nevnt er det ikke kjent når bilen eventuelt skal gjøres tilgjengelig i Europa, men Nio har bilen ført opp som en av sine kommende modeller på den europeiske nettsiden. Det er kjent at Nio har planer om å lansere sin første bil i Europa i år.

I august sa Nio-sjef William Li til Reuters at de håper å lansere bil i utvalgte markeder i Europa i løpet av andre halvår. Hvorvidt de vil tilby alle tjenestene de i dag tilbyr i Kina når de kommer hit, er ikke kjent.

I hjemlandet har de for eksempel satt opp et nettverk av batteribyttestasjoner, hvor man kjører innom og bytter ut batteriet med et fulladet i stedet for å hurtiglade.

Både batterileie og batteribytte er konsepter som er prøvd ut i Europa. Batteribytte var et kortlevd eksperiment fra Better Place, som åpnet batteribyttestasjoner i 2011 og gikk konkurs i 2013. Renault har i mange år hatt batterileie som del av sitt elbilkonsept, og i enkelte markeder er det ikke mulig å kjøpe bil med batteri. Dette er en modell Renault har faset ut i mange markeder.

Når Nio først lanserer bil i Europa, er det trolig en av deres tre eksisterende SUV-modeller som er først ut.