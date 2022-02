Her er prisen på den elektriske stasjonsvognen

Den elektriske stasjonsvognen MG5 nærmer seg levering. Importøren melder at de starter prøvekjøringer fra april, og at kundebilene leveres fra mai.

Bilen kommer i to utstyrsnivåer; Comfort og Luxury, og skal koste henholdsvis 309.990 kroner og 324.990 kroner. Dette uten frakt og levering. Bilene har 7 år eller 150.000 kilometer garanti.

MG5 er ifølge importøren verdens første helelektriske stasjonsvogn, noe som for så vidt stemmer dersom man ikke anser Porsche Taycan Cross Turismo som en stasjonsvogn. Alle sammenligninger med den populære elbilen fra Stuttgart stopper der, på godt og vondt.

MG5 ligger an til å kunne gjøre det godt i lavpris-familiebilsegmentet. Importøren har ambisjoner om å selge et par tusen eksemplarer i året.

Den har angitt rekkevidde på 400 kilometer, kan hurtiglades med forholdsvis beskjedne 87 kilowatt, men støtter 11 kilowatt hjemmelader.

MG 5 har rekkevidde på 400 kilometer. Foto: SAIC/MG

479 liter, 500 kg tilhenger

Bilen er 4,6 meter lang, 1,8 meter bred og 1,54 meter høy. Den har bagasjerom på 479 liter, som kan økes til 1367 liter om du legger ned baksetene. Hengerfeste har den også, men kapasiteten er kun 500 kg med 50 kg kuletrykk.

Nå kan du riktig nok trekke store hengere dersom du har førerkort som tillater det. Med vanlig klasse B er du begrenset til minihengere. Slike kan løse mange enkle fraktoppgaver.

Egenvekten er 1562 kg, men importøren oppgir ikke tillatt totalvekt. Ifølge MGs nettsider er totalvekten 2017 kg. Dermed er maks nyttelast 455 kg, eller 91 pr. person med fem om bord. Antakeligvis godt nok for de fleste småbarnsfamilier.

MG5 har også mulighet for taklast på inntil 75 kg. Så selv om den kanskje ikke briljerer med ekstreme tall, ligger den an til å være en ganske så nyttig elbil i alle fall.

Forhjulstrekk

På innsiden av denne kinesiske bilen finner du en batteripakke på 61,1 kilowattimer. Motoren er montert foran og yter inntil 115 kilowatt, med et moment på maks 280 newtonmeter. Vil du kjøre fort er toppfarten 185 kilometer i timen. Null til hundre tar 8,3 sekunder.

Standardutstyr på Comfort-varianten inkluderer klimaanlegg, LED-hovedlys, setevarme foran, parkeringssensor, 7 tommers instrumentpanelskjerm, 10,25 tommers infotainmentskjerm, og ni førerassistentfunksjoner som adaptiv fartsholder og automatisk nødbrems.

Spanderer du 15.000 kroner ekstra og går for Luxury-varianten får du i tillegg 360 graders kamera, automatisk blending av sladrespeil, elektriske seter med korsryggstøtte, setetrekk i skinnimitasjon og 17 tommers aluminiumsfelger.

Alle varianter har infotainmentsystemet MG iSmart, som støtter Apple Car Play og Android Auto, og appstyring via MGs mobilapp.

Kan levere strøm til stikkontakt

Bilen har også såkalt Vehicle to Load (V2L), som betyr at du kan snike 230 volt vekselstrøm ut av batteriet via bilens ladeport. For å benytte deg av dette må du kjøpe en spesiell ladekabel med Schuko-kontakt i den ene enden. Dette er tilleggsutstyr.

V2L-systemet kan belastes med maks 2,2 kilowatt, og kan vise seg å være nyttig i mange situasjoner, enten du er på camping, har hytte uten strøm eller bare vil fyre opp bordsaga et sted det ikke er strøm.