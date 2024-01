En liste fra Statens vegvesen viser at hele 66 tunneler på landets riksveier ikke oppfyller kravene i tunnelsikkerhetsforskriften.

Dette på tross av at det er fire år siden den forlengede fristen for å oppgradere tunnelene gikk ut.

At tunnelene ikke oppfyller kravene, kan blant annet bety at de er for bratte eller trange, eller at de mangler installasjoner som evakueringslys og nødfortau.

Den eldste tunnelen på listen som ikke er oppgradert, er Tyssedalstunnelen ved Odda. Bildet er fra åpningsåret 1962, da tunnelarbeidene ble rammet av flom. Foto: Digitalt museum / Kraftmuseet, Hordaland CC

– En fallitterklæring

– At man ikke klarer å oppfylle sikkerhetskravene etter så mange år, er egentlig en fallitterklæring fra myndighetenes side.

Det sier Odd-Hugo Pedersen, Norges Lastebileier-Forbunds regionsjef for Nordland, Troms og Finnmark.

Han forteller om trange og lave tunneler med dårlig belysning. Skulle det oppstå brann, frykter han at dårlig ventilasjon i eldre tunneler kan bidra til å forverre sikt og luftkvalitet.

– Det å bli sittende fast i en sånn tunnel … Du kan jo selv tenke deg den følelsen. Det skaper frykt hos sjåførene, sier han.

Tunnelsikkerhetsforskriften Forskriften trådte i kraft i 2007, og gjelder alle europavei- og riksveitunneler i Norge på over 500 meter.

Nye tunneler må tilfredsstille alle kravene i forskriften. Tunneler fra før 2007 kan noe lettere få unntak, blant annet ved avbøtende tiltak.

Den opprinnelige fristen for å oppgradere eksisterende tunneler fra før 2007 gikk ut i 2014. Norge fikk deretter dispensasjon fram til 2019 av EUs tilsynsorgan ESA.

Per desember 2023 er det fortsatt 39 tunneler på norske europaveier og 66 tunneler på det øvrige riksveinettet som ikke tilfredsstiller kravene. Setter blant annet krav til: I tunneler med stigning på mer enn 3 prosent skal det treffes ekstra og/eller forsterkede tiltak for å forbedre sikkerheten.

Det skal finnes en kontrollsentral for alle tunneler som er lengre enn 3.000 meter med et større trafikkvolum enn 2.000 kjøretøyer per kjørefelt.

Det skal finnes avløp for kontroll av lekkasjer av brannfarlige og giftige væsker.

Belysning skal sikre hensiktsmessig sikt både dag og natt, i tunnelåpningene og inne i tunnelen.

Det skal finnes evakueringsbelysning som kan veilede trafikanter ved evakuering av tunnelen til fots.

Nødstasjoner skal ha et mellomrom på maksimalt 150 meter i nye tunneler og 250 meter i eksisterende tunneler.

Drifts‐ og brannventilasjon kreves i tunneler lengre enn 1 km med årsdøgnstrafikk (ÅDT) høyere enn 4 000.

Krabbefelt/saktegående felt smalere enn 3,5 meter forutsetter avbøtende tiltak. Kilde: Lovdata

Norge brøt fristen to ganger

EUs tunnelsikkerhetsforskrift ble innført i kjølvannet av flere alvorlige tunnelulykker i Europa.

Kvernhushaugtunnelen i Hardanger fra 1986 er listens bratteste med hele 13 prosent maksimal stigning. Grunnet brannfare tillates ikke mer enn 5 prosent stigning i nye tunneler. Skjermbilde: Google Maps

Forskriften setter en rekke sikkerhetskrav til tunneler over 500 meter, eksempelvis til rømningsveier, stigning, veibredde, antall løp, belysning, ventilasjon og nødstasjoner.

I Norge, som trolig er blant landene i verden med mest tunnel per innbygger, vedtok man at kravene skulle gjelde samtlige riksveier, i tillegg til det europeiske hovedveinettet TEN-T.

Fristen for å oppgradere tunnelene ble satt til 2014. Da den ikke ble nådd, fikk Norge utsatt frist til 2019.

Likevel er det altså fremdeles 66 riksveitunneler som ikke tilfredsstiller kravene per desember 2023.

TU har tidligere omtalt at det samme gjelder 39 tunneler på det europeiske hovedveinettverket TEN-T, som omfatter de fleste europaveiene i Norge.

Har ingen plan for 62 av tunnelene

Når det gjelder tunnelene på TEN-T nettverket, har Vegvesenet en plan for ferdigstillelse av de aller fleste. Mange er også påbegynt.

Blant de øvrige 66 riksveitunnelene, er det derimot bare påbegynt arbeider på to.

Disse er Damsgårdstunnelen i Bergen og den undersjøiske Nappstraumtunnelen i Lofoten. Begge skal stå ferdige i 2026.

I tillegg er to planlagt oppgradert: Seljestadtunnelen og Røldalstunnelen på E134, som fikk midler i statsbudsjettet.

Når disse fire er fratrukket, står 62 tunneler igjen uten noen konkret plan om oppgradering.

Mangler evakueringslys

Ifølge Vegvesenet finnes ingen samlet oversikt over hvilke sikkerhetsmangler som går igjen i de 66 tunnelene, men opplyser at sikkerhetskravet som mangler i flest tunneler, er evakueringslys.

– Generelt jobber vi for å legge til rette for at trafikanter heller evakuerer i kjøretøyene sine ved en alvorlig hendelse, ved å stenge tunnel ved melding om hendelse, og ved å ta i bruk innsnakkfunksjon som gir meldinger til trafikanter med bilradio på, utdyper Corinne Chiodini, nasjonal tunnelkoordinator i Statens vegvesen, i en e-post.

Risikerer katastrofale tunnelbranner

En av hensiktene med tunnelsikkerhetsforskriften er å forebygge og begrense skadene ved brann.

Norge har hatt få dødsulykker som følge av tunnelbranner. Men det kan til dels skyldes flaks ifølge forsker Alena Katharina Høye ved Transportøkonomisk institutt.

Begynner det først å brenne, kan resultatet bli katastrofalt, påpeker hun. Jo lengre og brattere en tunnel er, jo høyere er den generelle brannrisikoen.

Tunnelsikkerhetsforskriften tillater ikke mer enn 5 prosent stigning i nye tunneler. Og har en tunnel en stigning på mer enn 3,5 prosent, skal det gjennomføres kompenserende sikkerhetstiltak.

Blant de 66 riksveitunnelene har TU funnet at det er syv tunneler med såkalt høy stigningsgrad, fra 7 og opp til hele 13 prosent.

– Stor sjanse for at det ender veldig fatalt

Undersjøiske tunneler, som det finnes fire av blant de 66, har et spesielt stort risikopotensial grunnet bratt stigning og mangel på nødutganger.

– Oppstår en større brann i midten av en sånn tunnel, er det stor sjanse for at det ender veldig fatalt, sier Høye.

Det har oppstått flere branner i de 66 tunnelene på listen. Blant annet disse:

Da en personbil tok fyr inne i Oppljostunnelen i Stryn i 2021, kalte brannvesenet det «ren flaks» at alle ble reddet ut.

I Frudalstunnelen i Sogndal brøt det ut brann i en lastebil om lag én kilometer inne i tunnelen i 2020. Brannen ble slukket med brannslukningsapparater av føreren av vogntoget og en bilist. Året etter tok en bobil fyr fem kilometer inne i tunnelen, men denne ble raskt slukket.

I 2013 gikk «Brunostbrannen» i Brattlitunnelen i Nordland verden rundt etter at et vogntog lastet med 27 tonn brunost fikk varmgang og brant i fire dager. Til alt hell ble ingen skadet i brannen. Fortsatt har den 3,5 km lange tunnelen verken nødfortau, havari- eller snunisjer.

Damsgårdstunnelen i Bergen, som er tunnelen med høyest årsdøgnstrafikk (ÅDT) på listen, har hatt åtte branner og tre branntilløp mellom 2002 og 2021.

Oversikten over tunneler som har høy stigningsgrad og hvilke som er undersjøiske, kan du finne i faktaboksen helt nederst i saken.

Prioriterer undersjøiske tunneler

Det er Statens vegvesen som har ansvaret for å oppgradere tunnelene på riksveinettet.

Men Chiodini i Vegvesenet skriver at når dette skjer, avhenger av politikerne og deres økonomiske prioriteringer i Nasjonal Transportplan, samt de årlige bevilgningene.

– Oppgradering av TEN-T-tunneler er høyest prioritert, og tunneler på øvrig riksveinettet vil tas i takt med fremtidige bevilgninger, skriver hun.

I påvente av oppgradering, foretar Vegvesenet vedlikehold av tunnelutrustningen der det trengs mest.

– Undersjøiske tunneler er generelt høyt prioritert på grunn av korrosjon, legger hun til.

Prioriterer veiene EU vil oppgradere

Teknisk Ukeblad har stilt spørsmål om riksveitunnelene til samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap).

Nygård har ikke svart, men fagseksjonen i Samferdselsdepartementet skriver i en e-post at de i all hovedsak prioriterer tunnelene på TEN-T-veinettet fremfor de øvrige riksveitunnelene av hensyn til EUs frister.

– Akkurat som for TEN-T-tunnelene, er utbedringene som må gjennomføres i tunneler på det øvrige riksveinettet utfordrende, skriver de.

Departementet viser også til at kostnadsøkningene i prosjektene har vært betydelige.

– Men først og fremst har vi ikke klart å rekke fristene for et antall TEN-T-tunneler og tunneler på det øvrige riksveinettet på grunn av belastningen som tunnelutbedringene har på det totale samfunnsmaskineriet.

– Tunnelene kan ikke utbedres samtidig

Fagseksjonen skriver at stenging av en tunnel har stor påvirkning på framkommelighet for lokale trafikanter og næringstrafikk, inkludert nødetatene.

– Man kan således ikke forsere arbeidet med mer penger. Tunnelene kan av praktiske hensyn ikke utbedres samtidig, og arbeidene må koordineres.

De gjenstående tunnelene er i geografisk nærhet av hverandre og en del av det samme «sårbare transportnettverket», skriver de.

– Derfor er vi ikke i mål med verken TEN-T-tunnelene eller tunnelene på det øvrige riksveinettet.

Departementet skriver likevel at enkelte tunneler på det øvrige riksveinettet vil bli utbedret i 2024.

– Prioriteringen av tiltak i disse tunnelene vurderes i arbeidet med Nasjonal transportplan 2025–2036, som legges frem til våren. Det gjennomføres for øvrig avbøtende sikkerhetstiltak for de gjenstående tunnelene som ikke utbedres i 2024, avslutter de.