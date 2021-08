Hyundai vil ha større batteri i Ioniq 6

Neste Ioniq-modell fra Hyundai skal være sedanen Ioniq 6. Denne skulle opprinnelig komme neste vår. Nå er det utsatt, skriver The Korea Economic Daily.

Årsaken skal være at Hyundai i siste liten har bestemt seg for å gjøre designendringer. Blant annet ønsker de å gi bilen lengre rekkevidde, og øke batteriekapasiteten fra 72,6 kilowattimer til 77,4 kilowattimer. Målet er at bilen skal ha en rekkevidde på 500 kilometer, skriver avisen.

Dette vil gi Ioniq 6 lengre rekkevidde enn Ioniq 5, som etter amerikansk målemetode har 482 kilometer rekkevidde.

I produksjon til sommeren

Avgjørelsen skal ha blitt tatt 16. august, ifølge avisens kilder, og vil gi to til tre måneders forsinket produksjonsstart. Bilen kommer i produksjon i mai eller juni 2022.

I tillegg ønsker Hyundai å designe front- og bakpartiet på bilen. Blant annet vil Ioniq 6 få andre hovedlykter enn opprinnelig planlagt. Avisens kilder forteller at Hyundai vil bruke en ny type grill med LED-segmenter som kan brukes til for eksempel å kommunisere med omverdenen.

Denne grillen er utviklet av Hyundai Mobis, og ble presentert i sommer. Tanken er at grillen kan gi informasjon om batteristatus under lading, eller informere omverdenen om at bilen kjører autonomt.

Hyundai Mobis' lysgrill, presentert i juni 2021. Foto: S.J.HONG/Hyundai Mobis

Ioniq 6 skal angivelig bli 20 millimeter lengre enn planlagt, og vil være omtrent 4,9 meter lang.

Bilen er bygget på Hyundai-gruppens E-GMP-plattform, og deler store deler av sitt DNA med Ioniq 5 og Kia EV6. Ioniq 6 er produksjonsutgaven av konseptbilen Prophecy, som Hyundai viste frem våren 2020. Ioniq 7 skal følge etter at bilen er lansert, og skal være en stor sjuseters SUV som kommer i 2024.