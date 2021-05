Hyundai med flere detaljer om kommende Ioniq-modeller

Da Hyundai gjorde det klart at elbilene deres skulle samles under merkenavnet Ioniq, ble det også fortalt at modellene Ioniq 6 og 7 skulle lanseres i 2022 og 2024.

SUV-modeller har oddetall som modellnavn, og sedaner partall.

I forbindelse med lansering av Ioniq 5 i USA lettet den koreanske bilprodusenten litt på sløret, skriver Carscoops.

Sedanen Ioniq 6 skal komme til USA sent neste år, og skal erstatte den opprinnelige Hyundai Ioniq-modellen som har vært i salg i flere år. Bilen bygges på Hyundai-gruppens eGMP-plattform, og får dermed 800 volt-arkitektur.

Den skal komme med både to- og firehjulstrekk, og batteri på 73 kilowattimer. Varianten med firehjulstrekk får en maksimal motoreffekt på 230 kilowatt. Den enkleste varianten har 160 kilowatt motor. Rekkevidden skal være over 483 kilometer, men det er uklart hvilken variant dette gjelder.

Hyundai Prophecy. Foto: Hyundai

Basert på Hyundai Prophecy

Bilen baseres på konseptet Hyundai Prophecy, som ble vist frem i 2020. Sluttresultatet blir nok en del nedtonet i forhold til konseptet.

Neste modell ut er Ioniq 7 i 2024. Denne modellen skal være en familie-SUV, med tre seterader for seks eller sju seter. Firehjulstrekk blir tilvalg, og motoreffekten blir som på Ioniq 6 230 kilowatt. Batteriet skal ha en kapasitet på 100 kilowattimer, skriver nettstedet.

Lite er kjent om denne modellen til nå.

Den første nye Ioniq-modellen er allerede i salg. De første kundebilene ankom landet 14. mai. Ifølge Elbilstatistikk.no er det i skrivende stund registrert 43 Ioniq 5 på norske skilter.

Ioniq 5 er første bil ut på eGMP-plattformen de kommende Ioniq-modellene også bygges på.