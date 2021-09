Chipmangelen har preget bilbransjen det siste året. Leveranser utsettes, og kampen om hvor fremtidens produksjonskapasitet skal bygges opp, er i full gang.

Hvordan påvirker det elbiltilgangen for dagens kjøpelystne?

Vi har spurt importørene av mange av de mest populære elbilene hvordan leveringssituasjonen er. Når kan man forvente å få elbilen dersom man bestiller i dag?

Det viser seg at flere importører kan levere biler på dagen. Nyskapende Hyundai Ioniq 5 kan leveres umiddelbart fra norsk lager dersom du klarer deg med bakhjulstrekk. Det samme kan Mazda MX-30, Kia e-Niro og Nissan Leaf. Enkelte varianter av blant annet BMW i3, Opel Mokka-e, Peugeot e208 og Citroën ë-C4 står også klare hos forhandler for rask levering.

På den andre siden av skalaen finner vi luksus-sedanen Mercedes Benz EQS eller den sportslige sedanen BMW i4, som først leveres i andre halvdel av 2022 dersom man bestiller nå. Du bør også smøre deg med tålmodighet om firehjulstrekk-utgaven av Hyundai Ioniq 5 står øverst på handlelista: Den har fem måneders ventetid.

Her er en liten oversikt hvor vi grovt har grupper bilene etter hvor lenge man må vente dersom man bestiller i dag (Alfabetisk rangert innad i gruppene. Se hele den detaljerte oversikten i tabellen nederst i artikkelen):

Elefanten i rommet

Det er spesielt én importør som skiller seg ut med ved å ikke oppgi leveringsestimater: Harald A. Møller. De sier at estimatene kan endre seg fra én dag til en annen på grunn av den usikre verden vi lever i.

– Vi er helt åpne om dette overfor kundene våre. For alle merker er situasjonen slik at det er krevende å gi informasjon om leveringstid på generelt grunnlag, sier Øyvind Rognlien Skovli, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Harald A. Møller.

Årsaken er ifølge Skovli at de ikke ønsker å skape feil forventninger. Han mener kundene får god veiledning av forhandlerne for bestilling av biler med raskest mulig levering, gitt den til enhver tid gjeldende informasjonen fra fabrikkene.

Skovli understreker at leveringstiden påvirkes av utstyret på bilene, men at det også er mulighet for tilgang på lagerbiler på vei til Norge for raskere levering.

Elbiler prioriteres

Flere av de andre importørene fremhever at situasjonen for det norske markedet ikke er så ille, ettersom elbiler prioriteres på fabrikkene.

Halvledermangelen gjør at flere produsenter prioriterer bilene med standardutstyr eller standard utstyrspakker. Det kan derfor være lurt ikke å ha en altfor original bestilling dersom du håper på raskest mulig levering.

Hele oversikten

Her er hele oversikten med mer detaljer for leveringstidene, basert på svarene fra forhandlerne. Oversikten er i alfabetisk rekkefølge, men er ikke uttømmende, ettersom vi ikke har fått svar fra alle importørene: