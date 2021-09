Komfortabel, stor og rask: Sju ting vi lærte om Nio ES8

Kinesiske Nio er snart klare til å levere biler til sine første europeiske kunder. SUV-en ES8 er første modell ut, og Nio arrangerer i disse dager prøvekjøringer av bilen for pressen og kommende kunder.

Vi fikk anledning til å ta en titt på bilen, men ikke nok til å kunne si noe om reell rekkevidde eller kjøreegenskaper.

Noen inntrykk festet seg likevel.

1. ES8 later til å være stabil og ha god komfort.

Nio har utstyrt ES8 dobbel triangelarm foran og multilink bak, som sørger for god stabilitet, sørger for at hjulene kan bevege seg mye opp og ned, og reduserer krenging. Bilen har kjøreprogram for snø.

Fremre oppheng på Nio ES8. Foto: Marius Valle

Bilen har også aktiv luftfjæring, som kan heve og senke bilen. Stilles den til sportsmodus, senker den seg.

Vi fikk prøve bilen på terrengkjøring i et sandtak, samt slalåmkjøring og nødbrems og unnamanøvrering. Tross vekten på to og et halvt tonn opplever vi bilen som stabil. En journalist påpekte at bilen skjuler sin høye vekt godt, noe vi sier oss enige i.

Hvordan den oppleves i det daglige gjenstår å se, men inntrykket er at dette er bra.

2. Den er sprek

Null til hundre gjøres ifølge spesifikasjonsarket unna på 4,9 sekunder. Det er forutsetter at man kjører bilen i sportsmodus, ettersom den blir merkbart slappere i komfort- og økomodus.

Det kan være greit å vite at bilen kun vil gi maks effekt i sportsmodus, uansett om du klamper gasspedalen i bånn.

Det er mulig å definere et eget kjøreprogram som gir deg tilgang til maks effekt til enhver tid. Lurt om du plutselig er i en kinkig situasjon og trenger å akselerere.

Drøy akselerasjon er neppe like viktig for alle, men vi kan i alle fall konstatere at bilen oppleves mer enn rask nok.

Nio ES8 i seksseter-konfigurasjon. Foto: Marius Valle

3. ES8 har god plass

Bilen fås med seks eller sju seter. Andre seterad kan flyttes fritt frem og tilbake. De to bakerste setene har i praksis plass til voksne – også når det sitter voksne i andre seterad, avhengig av hvor lange mennesker det er snakk om, selvsagt.

Både andre og tredje seterad har ISO-fix-fester.

Passasjersetet foran kan flyttes svært langt bak. Det kan være nyttig om du skal hjelpe et barn i baksetet med noe.

I fotbrønnen til passasjersetet er det en fotskammel i stedet for hanskerom. Både fører- og passasjersetet har massasje, setevarme og -kjøling. Andre seterad har setevarmere.

Med seks seter blir bakerste seterad mye mer tilgjengelig, ettersom man kan stige inn og ut uten å måtte legge ned et sete på andre rad.

Total nyttelast er 649 kg. Med fem passasjerer gir det 129,8 kg pr. hode, eller 92,7 kg pr. hode med sju om bord. Det må sies å være bra for de alle fleste.

Interiøret har ikke for mange knapper og brytere. Foto: Marius Valle

4. Interiøret er minimalistisk

Nio har funnet en mellomting mellom prangende «premium» og Teslas minimalisme. Noe hardplast er det her og der, og noe vegansk skinn og det som ser ut til å være semsket skinn av et slag.

Bilen har instrumentpanel bak rattet, en passe stor trykkskjerm på dashbordet og noen mekaniske knapper. Det er en slags mellomting mellom en Tesla Model Y og en Audi E-Tron.

Å ha en trykkskjerm er ingen garanti for at systemet er brukervennlig. Vårt inntrykk er at Nio har laget et helhetlig og navigerbart brukergrensesnitt som vi syns var ganske greit å finne fram i.

Nio har støtte for strømmetjenesten Tidal.

Assistenten Nomi sitter på dashbordet. Foto: Marius Valle

5. Bilens største gimmick

Bilen har en stemmestyringsassistent kalt Nomi. Denne representeres av et bevegelig «hode» midt på dashbordet. Snakker du til bilen, så ser hodet på deg.

Det er selvsagt ikke nødvendig med denne ekstra maskinvaren for å ha en bil med stemmestyring, men det er en interessant detalj. Og det er ingenting galt med en god gimmick.

Det mest interessante syns vi er at stemmestyringen oppfatter hvem som snakker i bilen. Den viser hvem den tror snakker ved å se i retningen til passasjeren.

Bilen skal kunne snakke norsk når den leveres til kunder i oktober.

Nio ES8 er fem meter lang. Foto: Marius Valle

6. Batteribytte blir ikke tilgjengelig for alle

Nio gjør et poeng ut av at bilene har batteri som kan byttes. Dette skjer automatisk i egne batteribyttestasjoner som skal settes opp.

Foruten muligheten til å bytte et utladet batteri i et fulladet på noen minutter, er stasjonene også et nøkkelelement i Nios «Battery as a service»-løsning (BaaS). Det vil si at du kan kjøpe bilen uten batteri, og betale ekstra for batterileie.

Bilene leveres med 100 kilowattimer batteri, det skal senere bli mulig å bytte ut dette med større eller mindre kapasitet, og tilsvarende øke eller senke batterileien.

Hayler er klar på at batteribytte kun blir en mulighet for dem som har kjøpt BaaS. Kjøper du bil og batteri på tradisjonelt vis, får du ikke tilgang til batteribyttestasjonene.

Du får tilgang til batteribytte bare dersom du har kjøpt bil uten batteri.

– Det blir som når du kjøper et IT-system. Skal du ha alt på egne servere i kjelleren, eller skal du ha det i en skytjeneste? Du må ta et valg, sier han.

Nios norgessjef, Marius Hayler. Foto: Marius Valle

Det ligger for øvrig i kortene at det kan bli mulig å ombestemme seg – altså å kjøpe ut batteriet, eller å selge tilbake batteriet til Nio. Det er ikke avgjort, men det er noe som diskuteres internt hos Nio.

7. Prisen er fortsatt ikke klar

Hva bilen koster er fremdeles ukjent. Dette annonseres 23. september, forteller sjefen for Nio i Norge, Marius Hayler.

Da skal de også fortelle mer om servicenettverket sitt. Planen er å være til stede i alle landsdeler, men hvor omfattende det blir vet vi altså ikke.

ES8 skal tilbys som rent kjøp, eller via en leasingavtale. En bilabonnementsløsning skal også være på trappene.