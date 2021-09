Halvledermangelen preger bilbransjen: Hva er det og hvordan tilpasser produsentene seg?

Nylig fikk Audi- og Skoda-kunder beskjed om at elbilene de venter på er utsatt grunnet halvledermangelen. Audi-kunder må antakelig vente til 2022 på levering.

De er ikke de første, og sannsynligvis ikke de siste, som får nybildrømmen forsinket på grunn av problematikken som rammer bilbransjen og elektronikkbransjen generelt.

Hva er en halvleder?

Men hva er egentlig en halvleder og hva er bakgrunnen for situasjonen bilbransjen nå er i?

I denne ukens episode av Elbil - Teknisk sett får vi besøk av Tore Lillemork, teknisk direktør i Bilimportørenes Landsforening. Han forteller om den sammensatte bakgrunnen for halvledermangelen, hvordan bilbransjen og importørene tilpasser seg situasjon og hvor lenge vi kan forvente at situasjonen vedvarer.

For halvledermangelen er årsaken til at du kanskje må justere rattposisjonen manuelt i din nye elbil, eller at instrumentdisplayet plutselig har blitt analogt igjen.

