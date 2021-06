630 kilometers rekkevidde, masse plass og 2,5 tonn på henger’n: Vi prøvesitter flaggskipet BMW iX

«Wow, dette var lekkert!»

Det er den første tanken som slår oss når vi trer inn i forsetet på BMW iX, tyskernes kommende elektriske flaggskip. Vi kommer nylig fra test av lillebror BMW iX3, en bil med et nokså konservativ og kanskje ørlite gammeldags førermiljø. Storebror iX er et helt annet beist.

En todelt, høyoppløst, buet skjerm lyser mot oss. Den ene delen er på 12,3 tommer og står bak rattet, der vi normalt finner instrumentdisplayet. Den andre delen er 14,9 tommer stor og står over midtkonsollen.

Skjermene dominerer det minimalistiske førermiljøet, sammen med det sekskantede rattet. Her er det svært lite knapper – i alle fall i fremtredende posisjoner. Samtidig har BMW beholdt muligheten til å styre systemet med hjul og knapper i midtkonsollen – slik mange BMW-eiere nok er vant til.

Vi har tidligere skrevet om bilens spesifikasjoner, men da var de kun omtrentlig angitt. Nå offentligjør BMW spesifikke data om rekkevidde, batteristørrelse, motoreffekt, bagasjeplass og så videre. Som kjent kommer bilen i to utførelser. Begge har firehjulsdrift, men blant annet batteristørrelsen og motoreffekten er forskjellig:

Modell BMW iX xDrive 40 BMW iX xDrive 50 Rekkevidde (km WLTP) 425 630 Batterikapasitet (kWh brutto/ netto) 76,6/ 71 111,5/105,2 Maks hurtigladekapasitet (kW) 150 200 kW Samlet motoreffekt (kW/ hk/ Nm) 240/ 326/ 630 385/ 523/ 765 Mulighet for hengerfeste, maks kilo Ja, 2500 Ja, 2500 Bagasjerom (alle seter oppe/ baksetet lagt ned 500 liter/ 1750 liter 500 liter/ 1750 liter Forbruk (WLTP kombinert) Mellom 22,5 og 19,4 kWh/100 km Mellom 23 og 19,8 kWh/100 km 0-100 km/t (sek) 6,1 4,6 Mål (lengde/ bredde karosseri/ høyde i millimeter) 4.953/ 1.967/ 1.695 4.953/ 1.967/ 1.695 Akselavstand i millimeter 3000 3000 Egenvekt 2365 2510 Bakkeklaring (cm) 19,5 19,5 Pris Fra 659.000 kroner Fra 799.000 kroner

Sprekt spesifisert

BMW iX kommer altså med kraftige motorer og relativt lang rekkevidde – især på den dyreste utgaven. Dette muliggjøres ved hjelp av et store batterier bestående av prismatiske celler – et av de største batteriene som hittil er satt inn i en personbil. Batteriet i bilene består faktisk av to batteripakker som til sammen gir kapasiteten oppgitt i tabellen.

Ellers skiller også muligheten til å dra henger på 2,5 tonn seg ut. Tesla Model X kan til sammenlikning dra 2,2 tonn.

Hurtigladehastigheten er også lovende, selv om vi ikke vet hvordan ladekurven ser ut ennå. BMW sier man skal kunne hurtiglade 150 kilometer på ti minutter på xDrive 50 og 95 kilometer på ti minutter på xDrive 40. Begge eksemplene gjelder dersom batteriet på forhand har 10 prosent kapasitet igjen. Å hurtiglade bilen fra 10 til 80 prosent skal gå unna på 35 minutter for xDrive 50 og 31 minutter for xDrive 40.

Ellers er BMW iX en stor og tung bil, omtrent på linje med de nærmeste konkurrentene Tesla Model X, Audi e-tron og Mercedes Benz EQC. Vi ble imidlertid imponert over det relativt lave forbruket på den nokså storvokste lillebroren iX3 og er spente på om iX kan følge i hjulsporene. Begge deler mye av samme drivlinje, nemlig femte generasjon eDrive.

Lounge i baksetet

Til forskjell fra BMW iX3 deler ikke iX plattform med den jevnstore forbrenningsmotordoningen X5. IX er bygget som en elbil fra grunnen av og har dermed ingen kardangtunnel.

Her sitter BMWs norske pressesjef Marius Tegneby i baksetet på iX. Han lener seg mot den skrått utformede kanten av setet, som BMW håper skal gi en lounge-følelse. Foto: Mathias Klingenberg

BMW ønsker å fremkalle den trendy lounge-følelsen når man sitter i baksetet, derfor er sidene på setene vinklet for å møte dørene. Det gjør at man kan sitte på skrå i bilen, med ansiktet vendt innover (slik BMW Norges Marius Tegneby gjør på bildet). Ut fra vår korte prøvesitting å dømme, fungerer dette lille grepet nokså bra. Det er noe litt annerledes enn å sitte rett fremover som i andre biler, og romfølelsen blir også litt større.

Bakseteplassen er forøvrig svært god. Undertegnede på 196 centimeter har en del rom over hodet selv når vi sitter helt oppreist i bilen.

Det kommer blant annet av at soltaket slutter et stykke bak bilens bakseterad, slik at overgangen ikke kommer i konflikt med hodet. Soltaket har heller ingen gardin for å skjerme for solen. I stedet har glasset et elektrokromatisk belegg som lager skygge når man trykker på en knapp. Dette fungerte ganske bra i rommet bilen var i, men vi har ikke sett hvordan det fungerer utendørs.

Benplassen er også god, til tross for at førersetet altså er justert for en langbent journalist.

Se bilder av bilen nederst i saken.

Nok bagasjeplass?

BMW har tidligere ytret at bagasjerommet blir på «over 500 liter», men her kan de ha tatt munnen en smule for full. Ifølge endelige data blir bagasjerommet på akkurat 500 liter. Videre kan det virke nokså lite når man åpner bagasjerommet.

Her påpeker informasjonssjef Tegneby at formen på bilen gjør at man kan fylle opp rommet i opp til vindushøyde helt til enden av bagasjerommet (se bildet). Bagasjeromsdøra er uthulet, til forskjell fra mange andre biler hvor du ikke kan laste i høyden i det bakerste området om du skal få lukket igjen døra.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Så langt ut kan man ha bagasje, forklarer BMW Norges Marius Tegneby. Foto: Mathias Klingenberg

Vi er spente på hvor godt dette fungerer i praksis. Man er avhengig av å få plass til det man trenger i bagasjerommet, ettersom bilen ikke har noe oppbevaring foran (frunk). Brukeren skal rett og slett ikke kunne åpne panseret på bilen – man fyller spylevæske ved å åpne BMW-logoen i front.

Samarbeider med Apple

Bilen er for øvrig spekket med teknologi.

Et kupé-kamera kan ta bilder på kommando eller når du smiler. Det inngår også i bilens anti-tyverisystem. Når dette aktiveres, tar bilen bilder ved hjelp av de utvendige og innvendige kameraene. Eieren får også varsel om hendelsen via appen på mobiltelefonen.

Videre har bilen innebygget eSIM-kort og kommunikasjon med omverdenen via 5G. Den er også utstyrt med ultrawideband-teknologi (UWB), som for eksempel også Apples iPhone har.

Teknologien har stor båndbredde og kort rekkevidde og kan presist beregne brukerens posisjon. Sammen med Apple har BMW utviklet en digital nøkkel-standard. Med denne skal du for eksempel kunne dele en digital nøkkel via meldingstjenesten iMessage med opptil fem brukere.

Bilen vil være kompatibel med både Android Auto og Apple CarPlay. Den skal også være tettere integrert med begge de to overnevnte enn vanlig, slik at navigasjonsinformasjon fra CarPlay eller Android Auto vil vises i instrumentdisplayet og i head-up-displayet.

Pressemeldingen røper også at Apple Maps vil lese av bilens batteristatus når den er koblet til via CarPlay. Dermed skal den kunne planlegge ladesteder langs ruten dersom bilen ikke har nok rekkevidde. Denne funksjonen skal komme neste år, og tilsynelatende skal den gjelde for flere elbiler enn bare BMW iX.

Nivå tre selvkjøring

Bilen får også flere førerstøttesystemer, og etterhvert skal den få selvkjøringfunksjoner tilsvarende nivå tre. Det vil si at du kan slippe rattet og overlate kjøringen til bilen under visse forhold. Du vil imidlertid fortsatt være nødt til å holde øynene på veien og være klar til å ta over styringen når du får beskjed om det.

Systemet mates med informasjon fra bilens fem kameraer, fem radarsensorer og tolv ultrasoniske sensorer. Blant annet har BMW montert både et kamera og en radar i bilens blindede grill (BMW kaller det forøvrig ikke for en grill, men et «intelligenspanel»). Dersom brukeren tillater det, kan dataene som samles inn, evalueres ved hjelp av kunstig intelligens i skyen og brukes til å forbedre førerassistentsystemet.

Premiumpris og -bil

Startprisene i tabellen ovenfor er nettopp det, men BMW tilbyr også såkalte «Fully Charged»-versjoner av bilene, som skal komme med mye av det man kan ha lyst på. Her får du blant annet panorama soltak, laserlys, tilhengerfeste, utvidet førerassistent og varme i blant annet ratt, bakseter og armlene i midten foran.

Fully Charged-utgaven av xDrive 40 koster 795.000 kroner, mens du må ut med 935.000 kroner dersom du skal ha den fullspekkede utgaven av xDrive 50.

Dermed er dette en bil som kan bli en god del dyrere dersom Ap-forslaget om elbilbilmoms over 600.000 kroner innføres neste år.

Dette er altså en stor premium-elbil, noe vi også får inntrykk av etter å ha sittet i den. Bilen konkurrerer med allerede veletablerte Audi e-tron, Tesla Model X, Jaguar i-Pace og Mercedes-Benz EQC. Ut fra vår korte tid med bilen kan den absolutt konkurrere på premium-følelse.

Det virker også som bilen utnytter den innvendige plassen bedre enn de to konkurrentene som er bygget på delte plattformer (Audi e-tron og Mercedes-Benz EQC), men vi tenker umiddelbart at BMW kunne gjort plass til en frunk i en så stor bil.

Bilen skal etter planen rulle på norske veier til høsten. Ønsker du en enda sprekere utgave av bilen, kan du vente på den enda mer sportslige BMW iX M60. Den skal tilby en samlet motorkraft på over 440 kW, tilsvarende over 600 hestekrefter.