BMW iX lansert i to utgaver. Nå er prisen klar

BMWs nye elektriske SUV iX skal leveres til høsten. Nå har de sluppet prisene og flere detaljer.

De to variantene av bilen heter iX xDrive40 og xDrive50, hvor blant annet batteriet er forskjellig. Selv om flere detaljer slippes, er mye av det fortsatt ganske omtrentlig informasjon, ettersom bilene ikke er typegodkjent. Dermed er det mye «mer enn» og «mindre enn» i spesifikasjonsarket fra Bayern.

Bilen var kjent som iNext i lang tid, før den ble lansert som iX i november 2020. Dette er en stor SUV i omtrent samme klasse som BMW X5.

Strengt tatt kaller ikke BMW dette en SUV, men en SAV, som betyr Sports Activity Vehicle.

BMW iX xDrive40 fra 659.000 kroner

Kortest rekkevidde har xDrive40-modellen, som har batteri på over 70 kilowattimer. Her skal man kunne kjøre over 400 kilometer per lading, ifølge BMW. Modellen har et forbruk som skal ligge under 20 kWh/100 km, og kan lades med 150 kilowatt.

Samlet motoreffekt for denne varianten er mer enn 220 kilowatt, og null til hundre skal gå på rundt seks sekunder.

BMW iX xDrive40 koster fra 659.000 kroner, mens en fullspesifisert såkalt Fully Charged-utgave går for 795.000 kroner.

BMW iX kommer i to varianter. Foto: BMW

iX xDrive50 fra 799.000 kroner

Toppmodellen er iX xDrive50, som har batteri på over 100 kilowattimer, som gir en rekkevidde på mer enn 600 kilometer. Dette kan lades med en makseffekt på 200 kilowatt. Under optimale forhold skal det være mulig å dytte inn 120 kilometer rekkeivdde på 10 minutter.

Samlet motoreffekt angis til mer enn 370 kilowatt, som skal gi null til hundre på under fem sekunder. Forbruket skal ligge under 21 kWh/100 km.

Dette er den dyreste varianten, med en startpris på 799.000 kroner, mens Fully Charged-utgaven koster 935.000 kroner.

Fully Charged-variantene av xDrive40 og xDrive50 kommer med blant annet parkeringsassistent, firesoners klimaanlegg, oppgradert kjøreassistent, og en rekke interiørdetaljer du ikke får på den vanlige utgaven. Her er det også 21 tommers felger og elektrisk utfellbart hengerfeste.

BMW iX er en stor SUV. Foto: BMW

Tilhengervekt, firehjulstrekk og bakkeklaring

Hengervekten estimeres ifølge pressemeldingen til å være 2500 kg, som må sies å være rimelig bra. Det er også mulighet for taklast.

Firehjulstrekk med en motor på hver aksel er standardutstyr på alle iX-varianter.

Bakkeklaringen er rundt 19,5 cm, og akselavstanden er 3 meter. Bagasjerommet skal være på over 500 liter.

Felles for alle varianter er at de er klargjort for 5G-tilkobling. De skal kunne oppdateres over nett, og ha nok prosessorkraft om bord til å kunne bli selvkjørende i fremtiden, ifølge BMW.

BMW iX har siste generasjon av iDrive. Foto: BMW

BMW iX kommer med siste generasjon av BMWs infotainmentsystem iDrive, som blant annet byr på en kurvet 12,3 tommers informasjonsskjerm og en 14,9 tommers kontrollskjerm. Navigasjonssystemet baserer seg på kartverk i skyen, slik at det alltid skal være så oppdatert som mulig.

Kan bestilles nå

Bilene kan bestilles nå, og de første bilene leveres til høsten. Produksjonen skal starte til sommeren.

Det er for øvrig snakk om en tredje variant, kalt iX M60, som skal lanseres senere. BMW omtaler ikke denne i pressemeldingen, men det er ventet at den vil få større batteri og to motorer på bakakslingen for bedre ytelse.