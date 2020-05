Audi E-Tron Sportback er en lekrere utgave av den populære bilen

Audi har gjort det godt med sin SUV E-Tron. Nå er de første eksemplarene av søstermodellen E-Tron Sportback på plass på norske veier.

Bilene er grovt sett like, med unntak av hvordan bakenden er utformet. På innsiden er det en del mindre tekniske forskjeller på de to.

Batteriet er det samme som på SUV-en, men Audi har forbedret temperaturkontrollen. Dessuten har Audi utstyrt bilen med noe mer effektiv kraftelektronikk som bidrar til lavere energiforbruk.

Audi E-Tron 55 Sportback Motor: 300 kW, 664 Nm

0–100 km/t: 5,7 s

Hjuldrift: Begge aksler

Ladeeffekt: Maks 150 kW DC, 11 kW AC

Batteri: 95 kWh, ca. 86,5 kWh tilgjengelig

Rekkevidde: Inntil 436 km WLTP LxBxH: 4,9 x 2,19 x 1,61 m

Egenvekt: 2490 kg

Sitteplasser: 2+3

Bagasjerom: 660/1725 l

Hengerfeste: 1800 kg

Taklast: 75 kg Pris: Fra ca. 520.000 kr til ca. 1.000.000 kr +

Sportback-varianten har også et ekstra triks, ved at den kan skru av motoren i front helt, og ikke er i bruk når den ikke trengs.

Dette er forbedringer Sportback ikke vil være alene om altfor lenge. Det samme vil rulles ut på nye utgaver av SUV-en fremover.

Du skal virkelig plassere de to bilene under lupen for å finne noen vesentlige praktiske forskjeller. Under vår test oppdaget i alle fall ikke vi noen forskjeller på denne og SUV-en som vi har testet ved et par anledninger tidligere.

Denne gangen fikk vi ikke anledning til å prøvekjøre bilen like mange dager som vi vanligvis gjør, men vi fikk like fullt tatt den med ut på landeveien for å måle forbruk og ladehastighet, og å danne oss et inntrykk av hvor langt bilen kan kjøre i praksis.

Forbruk

Testrunden gikk i havgapet på Vestlandet, fra Askøy til Hellesøy, tur-retur. Dette er en strekning på 152 kilometer uten særlige stigninger. Temperaturen lå på rundt 10 grader, og det var nær vindstille. Bilen var skodd med 21 tommer hjul på sommerdekk.

Kupétemperaturen var satt til 20 grader, og bilen var hele tiden i kjøreprogram «Efficiency». Vi kjørte jevnt, uten kraftige akselerasjoner.

Bilen hadde et jevnt forbruk under hele turen, på rundt 23 kWh/100 km. Det er ikke akkurat lite strømforbruk, men så er dette også en stor og tung bil.

SUV-utgaven av E-Tron er en av de tørsteste elbilene på markedet. Derfor er det ikke overraskende at forbruket også her ligger en del over 20-tallet.

Vi skal også understreke at forbruket ikke er noen fasit. Legger du opp til en mer aktiv kjørestil snuser bilen fort på 30 kWh/100 km. Det er greit å ha i bakhodet om du kjører ruter med stigninger.

Audi E-Tron 55 Sportback.

Praktisk rekkevidde

Siden denne testen har vært relativt kort, har vi kun hurtigladet bilen én gang. Til gjengjeld ladet vi batteriet helt fullt for å danne oss et så godt bilde av faktisk batterikapasitet som mulig.

Vi ladet 24 til 100 prosent, og fikk levert 68,49 kilowattimer. Det tilsier en tilgjengelig batterikapasitet på omtrent 90 kilowattimer av en oppgitt kapasitet på 95 kilowattimer. Vi vet imidlertid at Audi opererer med en tilgjengelig kapasitet på 86 kilowattimer. Her må vi nok altså trekke fra en del i ladetap. Høy effekt gir mer varme, som betyr rent tap.

Audi E-Tron 55 Sportback ser lik ut som SUV-en i front. Foto: Marius Valle

Med forbruk på 22,9 kWh/100 km betyr 86 kilowattimer en praktisk rekkevidde på 375 km.

Er du tung på høyrefoten daler rekkevidden raskt. På langtur må du som med alle elbiler gjøre en avveining mellom hvor aktivt du ønsker å kjøre og hvor ofte du vil stoppe for å lade.

Vi har for øvrig kjørt samme runde med Mercedes-Benz EQC. Dette i februar, på våte veier og lett bris, og med vinterdekk. Den brukte 23,4 kWh/100 km.

Det er ikke veldig mye mer enn E-Tron 55 Sportback klarer under nær ideelle forhold, uten at vi skal trekke for mange konklusjoner ut av det.

Ladeprofil

Bilen lader raskt, og har en aggressiv ladeprofil. Det kommer godt med når du først må stoppe.

24 til 100 prosent tok knapt 40 minutter. Snitteffekten lå på 103 kilowatt på en 150-kilowattlader.

Kurven viser at bilen lader med effekt på over 120 kilowatt helt til den når 80 prosent oppladet batteri. Fra 90 prosent begynner effekten å bli lav nok til at det er like greit å avslutte. Men om du trenger helt fullt batteri går de siste ti prosentene også forholdsvis raskt.

Med en jevn kurve opp til 80 prosent er det praktisk å bruke denne bilen på langtur. Det forutsetter selvsagt at du passer på å velge hurtigladere som kan levere høy effekt. På en vanlig 50 kW-lader ville det trolig tatt nærmere halvannen time å få levert samme energimengde, og fort et par timer om du rullet inn på laderen med nær tomt batteri.

Audi E-Tron 55 Sportback.

Opplevelse av bilen

Bak rattet i E-Tron Sportback er det kun sladrespeilet som avslører at det ikke er E-Tron-SUV-en du kjører. Så vidt vi klarer å avgjøre fra hukommelsen er førermiljøet identisk.

Bilen er definitivt stor, men det er nok en vanesak. Sensorer rund baut gjør det uansett enkelt å manøvrere bilen i trange omgivelser.

Audis nyeste elbil med 21 tommers felger. Foto: Marius Valle

E-Tron Sportback har luftfjæring og justerbar høyde. Den glir behagelig over ujevnt underlag, og gjør en utmerket jobb i svingene. Om du justerer kjøremodus til «Dynamic» strammes bilen opp, og reduserer krenging i krappe svinger.

Bilen har masse motorkraft, og som elbiler flest er det full fres fra start. E-Tron Sportback har imidlertid ikke den brutale akselerasjonen du finner i biler som Jaguar I-Pace eller Tesla Model X. Da mener vi ikke at den er treg, den er bare ikke fullt så rask. Her er det uansett mer enn nok krefter tilgjengelig.

Som sin SUV-søster er Sportback-varianten svært godt støyisolert. Hele pakken føles definitivt som en skikkelig premiumbil.

Målene på Sportback (venstre) og SUV-en er stort sett like. Foto: Audi

Audi E-Tron 55 Sportback.

Når det gjelder plass er det mye her. Bakovervendte barneseter er ingen problem, og tre personer får fint plass i baksetet uten at du sitter trangt i forsetet. Takhøyden er noe lavere for baksetepassasjerer enn SUV-en, men undertegnede på 180 cm hadde ingen problemer med å sitte komfortabelt her.

Bagasjerommet er den store forskjellen på de to E-Tron-variantene. Bagasjerommet er mindre, men det er ikke lite. Oppgitt kapasitet er 615 liter, mot 660 liter i SUV-varianten. Ikke all verdens forskjell, da E-Tron SUV-en ikke har flat bakende heller.

I praksis er det nok bedre plass i SUV-ens bagasjerom, siden du i større grad kan laste i høyden.

Til sammenligning får du bagasjerom på 656 liter i Jaguar I-Pace, og 895 liter i Tesla Model X.

Oppsummert

Audi E-Tron 55 Sportback.

Det er ikke ofte vi får så mye positiv oppmerksomhet når vi tester elbiler. Vi kom i prat med mange som ville se på bilen, omtrent på samme nivå som da vi testet Tesla Model 3 første gang. Det er mange som er nysgjerrige og mener at bilen ser flott ut.

Det er selvsagt helt subjektivt, men vi klarer ikke å være helt uenige i at dette er en spesielt fin Audi. Inntil videre er det en elbil du kan skille deg ut med.

Audi E-Tron 55 Sportback har en markant annerledes bakende sammenlignet med SUV-en. Foto: Marius Valle

Trøkket er fortsatt på SUV-varianten, som har mer folkebilkvaliteter. Men Sportback-varianten oppleves i praksis ikke som veldig mye mindre praktisk. Den kan trekke like mye tilhengervekt, og du kan laste på taket. Med mindre du faktisk har behov for all plassen baki SUV-en, tipper vi du vil oppleve denne som vel så nyttig.

Testvarianten (S-Line) kostet rett under en million kroner, men innstegsmodellen E-Tron 50 Sportback koster fra 521.900 kroner. Det er før du begynner å legge til utstyr, og med mindre batterikapasitet. 55-versjonen, med størst batteri, koster fra 722.100 kroner.

Sportback er generelt et par titusen dyrere enn tilsvarende SUV i samme utstyrsnivå.

Alt i alt syns vi Audi E-Tron 55 Sportback er en svært trivelig bil å kjøre. Vi har aldri vært helt solgt på forbruket til E-Tron, og det er vi fortsatt ikke.

Men husk på at forbruket må være veldig mye lavere dersom du skal klare å kjøre for eksempel mellom Oslo og Bergen uten et ladestopp. De fleste tilbakelegger sjelden slike turer uansett.

Det er mye her som veier opp. At dette er en stor og sporty bil med mange muligheter og real premiumfølelse er definitivt blant dette.