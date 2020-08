100 mil med Peugeot e-2008: Med denne kan familien trygt dra på langtur

En el-SUV med 300 kilometers rekkevidde, rask lading og forholdsvis god plass til litt over 300.000 kroner? Joda, det finnes gode grunner til å vurdere Peugeot e-2008 som familiens nye bil. Det er likevel flere ting å tenke over før du skriver kontrakt.

Vi har tidligere dratt med mor, far og barn på langtur med blant andre Tesla Model 3, Renault Zoe og Hyundai Kona.

Kan Peugeot tilby det ultimate kompromisset mellom størrelse, rekkevidde og pris?

Vi pakket barnevogn, koffert og iPad og dro langtur/retur Oslo – Stavanger.

Sinna storebror

Peugeot e-2008 er den høyreiste storebroren til e-208, som vi testet tidligere i år. De deler drivlinje, som vil si at du får en batteripakke på 50 kWt, en motoreffekt på 100 kW (136 hestekrefter) og et dreiemoment på 260 Nm. Drivlinjen gjør at bilen oppleves som kvikk, riktignok så lenge du har den i sportsmodus: Det er her den drar nytte av alle kreftene.

Peugeot e-2008 Effekt: 100 kW/ 136 hk Dreiemoment: 260 Nm Vekt: 1550 kg TIlhengerfeste: Nei Batteristørrelse: 50 kW brutto/ ca. 46 kW netto Rekkevidde: 310 km (WLTP) Hurtiglading makshastighet: 100 kW CCS Akselerasjon 0-100 km/t: 9 sekunder Bagasjerom: 434 liter Lengde/høyde/bredde: 430/155/198 cm Pris: fra 307.900 kroner (pris testbil: 364.900 kroner)

Bagasjerommet på 434 liter gjorde at vi fikk plass til både koffert, barnevogn og to mindre sekker. Det bakovervendte barnesetet ruvet i baksetet, mens benplassen bak en 196 centimeter lang fører var nok til at man fant en behagelig sittestilling. Jeg dunket hodet litt i taket av førersetet på dypeste seteinnstilling, men så er undertegnede 196 centimeter høy.

14 centimeters bakkeklaring gjør at Peugeot kaller e-2008 en familie-SUV. Og joda, du sitter høyere enn de fleste småbiler og sedaner, men dette er samtidig en av de mindre SUV-ene på markedet.

Bilen drar ikke henger, men kan bære 70 kilo på taket.

Vi skal ikke mene mye om utseende, annet enn å slenge ut at vi synes den ser både tøff og litt sinna ut. De karakteristiske, vertikale, klørlignende lysene foran og bak bidrar til det, sammen med den nokså store grillen. Lillebror e-208s smalere linjer gjør at den fremstår snillere.

Peugeot e-2008 kan nesten se litt sint ut. Klørlysene finnes for øvrig kun på de dyrere utgavene av bilen. Foto: Mathias Klingenberg

Forbruk

For å få en mest mulig variert test, kjørte vi to forskjellige ruter tur/retur: Fra Oslo til Stavanger tok vi turen via Kristiansand, mens vi kjørte via Suleskard på vei tilbake til hovedstaden. Det ga en god blanding av motorveier og landeveier.

Turen til Stavanger tok vi over to dager, med overnatting i Kristiansand. De to dagene hadde svært ulikt vær, noe som påvirket forbruket.

Det var konstant regn og 13 grader på vei ned til Kristiansand, noe som bidro til større rullemotstand og høyere forbruk. De lange strekningene med motorvei bidro også til å dra forbruket opp.

Fra Kristiansand til Stavanger var det sol og omtrent like varmt ute som inne. Mer landevei og lavere fart jekket også forbruket ned.

Her er en grafikk med forbruket fra Oslo til Stavanger, via Kristiansand:

Returen til Oslo foregikk for det meste på landevei, og her var det hovedsakelig fjellklatringen som bidro til variasjoner i forbruket. Her kjørte vi med Eco-modus på, en innstilling som reduserer ytelsen slik at bilen blir slapp og treg. Forbruket ble følgelig også lavere, men dette kan ha vel så mye med hastighet og kjøreforhold å gjøre.

Her er grafikk med forbruket fra Stavanger til Oslo, over Suleskard:

Vi ser at Peugeot e-2008 er en forholdsvis energigjerrig SUV. Snittforbruket vårt for hele testuka, hvor vi også gjorde noe småkjøring, endte på 15,5 kWt/100 km, noe som må sies å være bra med fullpakket bil. Dette er under WLTP-angivelsen på 15,6 kWt/100 km, men her må vi huske på at WLTP-angivelsen inkluderer ladetap og derfor er høyere enn bilens instrumentpanel oppgir.

Dette er en ganske liten SUV, så det blir feil å sammenlikne den med større, dyrere og mer energikrevende konkurrenter som Audi e-tron og Jaguar iPace. Da er Kia e-Niro og Hyundai Kona mer relevante doninger å sammenlikne med, men testene av disse bilene er gjort under så ulike forhold at også en slik sammenlikning har liten verdi. WLTP-forbruket ligger uansett rundt det samme på Kia, Hyundai og Peugeots kompakte SUV-er.

Rekkevidde

Elbilglade nordmenn har for lengst fått med seg at rekkevidden varierer stort etter kjøreforholdene. I løpet av 249 kilometer med landeveiskjøring gikk batterinivået fra 100 til 14 prosent, noe som skulle tilsi en rekkevidde på 290 kilometer. Vi kunne nok kommet opp i den angitte WLTP-rekkevidden på 310 km med snill by- og landeveiskjøring, men vi kjørte aldri batteriet helt tomt.

Når vi snakker om rekkevidde, skal vi passe på å nevne bilens nokså håpløse rekkeviddeindikator. Den tilpasser seg kjøringen din, men har hukommelsen til en gullfisk. Etter å ha kjørt ned bakkene til tettstedet Dalen, hvor vi regenererte en del, oppga bilen en rekkevidde på hele 500 kilometer. Dette til tross for at batterinivået var på 27 prosent. Fem minutter etterpå var vi på vei opp bakkene fra Dalen. Da viste rekkeviddeindikatoren 48 kilometer igjen og batterinivået var på 24 prosent.

Peugeot e-2008 ved Bjerkreim i Rogaland. Foto: Mathias Klingenberg

Peugeot jobber visstnok med en oppdatering for rekkeviddeindikatoren, så vi får håpe dette blir bedre i fremtiden.

Uansett, en rekkevidde på rundt 300 kilometer sommerstid er ikke så veldig imponerende i 2020. Likevel mener vi denne bilen egner seg godt til langturer. Årsaken til dette får du under neste mellomtittel.

Hurtiglading

Peugeot e-2008 kommer med mulighet for 100 kW hurtiglading. Vi ladet flere ganger på ladere som støttet denne hastigheten, og fikk omtrent den samme ladekurven hver gang:

Bilen går nesten umiddelbart opp til topphastigheten, men holder seg der kun til rundt 25 prosent av batteriet er ladet opp. Da går den ned til rundt 77 kW effekt, som den holder til batteriet er omtrent halvfullt. Derfra går den ned til litt over 50 kW effekt, for den struper hastigheten til rundt 27 kW ved omtrent 70 prosent opplading.

Effektendringene skjer i svært kjappe vendinger, og ladingen holder et flatt tempo mellom endringene.

Den raske ladingen er et av e-2008s beste kort. Vi brukte 26 minutter på å lade fra åtte til 70 prosent. Snitthastigheten var da litt over 71 kW.

For mange, særlig barnefamilier, er det naturlig å ta et stopp etter å ha kjørt nesten 300 kilometer. Med en hamburger eller pølse går den nødvendige halvtimen med lading raskt. Vi vil uansett egentlig ikke anbefale å lade særlig lengre enn til rundt 70 prosent med denne bilen, ettersom hastigheten reduseres kraftig etter dette. Unntaket er naturligvis dersom du MÅ ha de ekstra kilometerne for å komme fram, og det ikke finnes andre ladere seinere på turen.

Vi skal påpeke at hurtigladingene foregikk etter å ha kjørt et godt stykke og under sommerlige forhold. Hurtiglading under vinterforhold kan se svært annerledes ut, men dette har vi altså ikke testet.

Disse tangentene er ikke de enkleste å betjene under kjøring. Foto: Mathias Klingenberg

Sært infotainmentsystem

Bilens infotainmentsystem kan best beskrives som sært. Her får du en ti tommers berøringsskjerm, men du må også forholde deg til noen tangentliknende knapper og knotter for å betjene systemet. Disse tangentene er verken intuitive eller lette å betjene under kjøring.

Dersom du bommer på tangentene, risikerer du å treffe en av flere berøringsknapper som ligger like over. Dette krever oppmerksomhet. Det kan med andre ord være trafikkfarlig å gjøre enkle endringer i systemet mens du kjører.

Vi har til gode å prøve et infotainmentsystem som verken har for mange eller for få fysiske knapper, samtidig som det ikke føles utdatert. Tesla Model 3s minimalistiske førermiljø er et naturlig og innbydende motstykke til de fleste andre systemer, men der savner vi noen fysiske knapper, for eksempel for å styre ventilasjonen. Peugeots løsning synes vi derimot er lite intuitiv og vanskelig å betjene.

Denne beskjeden får man når aktiverer appen. Foto: Skjermbilde

Infotainmentsystemet har også GPS fra Tomtom. Her skal det også være mulig å aktivere fortløpende trafikkoppdateringer, men da vi forsøkte dette, fikk vi beskjed om at «Online abonnement er midlertidig utilgjengelig. Du kan kontakte forhandleren din for spørsmål om tilbudene.»

Egen app

Peugeot har utviklet en app til bilen, kalt MyPeugeot. Her kan du se ladestatus, batteristatus og stille inn klimapanelet dersom du for eksempel vil forvarme bilen. Appen fungerer til formålet, men fremstår litt treig og bakpå. Særlig er oppsettet en nokså langdryg prosess, hvor man må kjøre flere 20-minutters turer før man i det hele tatt oppnår kontakt første gang (se bilde). Synkroniseringen mellom telefon og bil opplevde vi også som nokså tregt.

Appen forteller oss også at det er mulig å oppdatere bilens touchskjerm, samt kartverket. Vi må likevel smile av instruksjonene for hvordan oppdateringen skal foregå. Her må man laste ned et program på en datamaskin, lagre programmet på en minnepinne med minst 16 GB kapasitet, og installere den i bilens USB-stasjon (se bilde). Dette fremstår gammeldags når flere andre bilprodusenter leverer biler med trådløs oppdatering.

Konklusjon

Her ser du instruksjonene for hvordan man må gå fram for å oppdatere bilen. Foto: Skjermbilde

Vi er ikke helt fornøyde med infotainmentsystemet eller appen, men bilens øvrige egenskaper er for mange mye viktigere. Og de er gode. Her får du en romslig, liten SUV som er komfortabel å kjøre og som passer for både korte og lengre kjøreturer. Dette er mye takket være den raske ladingen, som synes å være en ypperlig kombinasjon med det middels store batteriet.

Denne testen er gjort sommerstid, og både forbruket og ladingen kan fremstå helt annerledes vinterstid. Vi kan håpe bilens varmepumpe hjelper på forbruket når temperaturen kryper under null grader celcius, men dette er enn så lenge et åpent spørsmål.

Peugeot e-2008 koster fra 307.900 kroner, men da er for eksempel ikke navigasjon, berøringsskjerm, adaptiv fartsholder eller ryggekamera inkludert. Vår testbil har utstyrsnivået GT, som starter på 346.900 kroner, hvor det overnevnte er inkludert. Da konkurrerer e-2008 med for eksempel Nissan Leaf, Volkswagen ID3, Opel Ampera-e, Kia e-Soul og Hyundai Kona Electric. Alle bilene har sine fordeler og ulemper, og flere av de nevnte kjøretøyene har lengre rekkevidde enn den franske kandidaten vi har til test.

Peugeot e-2008 tilbyr likevel en nokså unik kombinasjon av rask lading, god plass og nok rekkevidde for mange. Den er absolutt verdt å vurdere som en nummer én-bil for en liten familie.