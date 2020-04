Det er lett å like Peugeots nye elbil

Peugeot er en gammel traver innen elektrisk mobilitet, og har foruten enkelte nyere biler også produsert en elektrisk 106 på 90-tallet.

Dagens elbiltilbud er noe ganske annet, når Peugeot elektrifiserer sin 208. Skjønt, det er noen likheter. Som 106, tilbys 208 med ulike drivlinjer, og er sånn sett ikke en dedikert elbil. Likevel må vi si at franskmennene har klart å utnytte plassen i plattformen godt.

Jo da, e-208 er en småbil på alle mulige måter, med lite plass i baksetet og et bagasjerom som ikke akkurat gjør dette til en flyttebil. Men tidligere tiders elektrifiserte fossilbiler bar gjerne preg av at batterier må klemmes inn der det er mulig.

Denne bilen derimot, oppleves som en hvilken som helst annen moderne elbil. Kanskje med unntak av kardangtunnelen på gulvet, som i dette tilfellet rommer batterimoduler.

Delt plattform

Tittel Motor: 100 kW, 260 Nm

0–100 km/t: 8,1 s

Hjuldrift: Forhjul

Ladeeffekt: Maks 100 kW DC, 11 kW AC

Batteri: 50 kWh, ca. 46 kWh tilgjengelig

Rekkevidde: Inntil 340 km WLTP LxBxH: 4,05 x 1,74 x 1,43 m

Egenvekt: 1455 kg

Sitteplasser: 2+3

Bagasjerom: 210/311 l

Hengerfeste: Nei

Taklast: 70 kg Pris: Fra ca. 320.000 kr til ca. 380.000 kr

Plattformen er den samme som brukes i DS 3 Crossback E-Tense, og de to bilene er på mange måter ganske like. Infotainmentsystemet er i praksis likt, og øvrige kontroller er like.

De to er likevel ganske forskjellige. Mens DS 3 gjerne oppleves som en «voksenbil», er e-208 en langt mer ungdommelig sak. Du sitter lavere, og bilen kjennes strammere. Den innbyr mer til friskere kjøring på svingete bakveier.

Samtidig byr bilen på et relativt stort batteri, som gjør det aktuelt å bruke bilen på de fleste reiser.

Forbruk

Vi tok e-208 på vår vanlige vestlandsrunde, fra Bergen til Gudvangen og tilbake for å sjekke forbruk, rekkevidde og ladehastigheter.

Allerede før vi la ut på denne turen hadde vi lagt merke til at bilen rapporterer et rimelig lavt forbruk. På småturer og mindre ærender opplevde vi at forbruket holdt seg på 14-tallet.

Peugeot e-208 er en ganske gjerrig bil. Foto: Marius Valle

Da vi en tidlig morgen la av gårde på en lengre tur, registrerte vi et langt høyere forbruk i begynnelsen. Mens temperaturen dagene i forveien nærmet seg sommerlige, var det kjøligere denne morgenen.

Oppvarming av kupeen var nok årsaken. Høyere forbruk betyr ikke direkte høyt forbruk. Vi lå på opp mot 18 kilowattimer per 100 kilometer i begynnelsen. Vi tror det kan indikere hvor forbruket vil ligge vinterstid. Men det er spekulasjoner.

På halvveien hadde forbruket krøpet ned til 16 kWh/100 km, og ved turens slutt endte bilen med 15,4 kWh/100 km.

Vi skal legge til at vi da tok en liten avstikker på til sammen 8 kilometer fra Dale til Storefossdammen og tilbake. Dette er en stigning på 360 meter til toppen, som tar en del energi. Samtidig regenererer den hele veien ned igjen, så totalregnskapet blir ikke så ille.

Men en slik avstikker vil naturlig nok påvirke sluttresultatet noe. Vi antar at forbruket hadde vært en tanke lavere uten denne.

Etter noen dager bak rattet er konklusjonen at e-208 har et svært hyggelig strømforbruk, og ser ut til å være en effektiv bil på sommerføre.

Vi skal her også legge til at bilen gikk på vinterdekk, som trolig også påvirker resultatet noe.

Faktisk batterikapasitet og rekkevidde

Peugeot e-208 har batteri med kapasitet på 50 kWh, med noe over 46 kWh tilgjengelig. Foto: Marius Valle

Peugeot oppgir en batterikapasitet på 50 kilowattimer. Basert på data fra lading ser det ut til at bilen har 46–47 kilowattimer tilgjengelig kapasitet. Det rimer bra med resultatet vi fikk på DS 3, som har samme batteri som e-208.

Om vi trekker en smule for ladetap, og antar en faktisk kapasitet på 46 kilowattimer, og legger til grunn et forbruk på 15 kilowattimer per 100 kilometer, burde bilen i praksis bikke 300 kilometer rekkevidde.

Det betyr at denne bilen enkelt tar deg mellom Bergen og Oslo, eller Trondheim og Oslo på én lading sommertid. Da trenger du neppe å lade helt opp når du først stopper.

Den burde også klare denne strekningen på ett stopp vinterstid, uten at vi kan si det sikkert. Det får vi i så fall komme tilbake til når vinteren er tilbake.

Ladehastighet

Peugeot oppgir at bilen kan lades på 100-kilowattladere. Høyeste mulige ladeeffekt og gjennomsnittlig ladeeffekt er to vidt forskjellige ting.

Mens bilen snuste på 80 kilowatt under hurtiglading på en 150 kW-lader, endte snitteffekten på rett under 40 kilowatt.

Det skyldes at bilen ikke vil ta imot høy effekt lenge. Akkurat som vi opplevde med DS 3 under relativt like forhold, setter e-208 effekten ned til 50 kilowatt når batteriet er 40 prosent oppladet.

Herfra går det videre nedover i trinn, og sørger for at snitteffekten blir moderat. På lange turer vil det derfor lønne seg å kjøre batteriet så langt ned som man er komfortabel med, og avslutte ladingen i god tid før 100 prosent opplading.

Når det er sagt; Vår erfaring er bygget på lading i småkjølig vær, og det kan tenkes at batteriet lar seg lade raskere om det holder høyere temperatur.

Opplevelse av bilen

Bilen er som nevnt basert på samme plattform som DS 3 (og Opel Astra), med samme motor og batteri. De er ikke helt identiske, da hjulopphenget er annerledes, og vekten er lavere på e-208.

Peugeot e-208 er ingen sportsbil, men den kjennes rimelig stram og fin å kjøre, og er ikke vektet mest mot komfort slik DS 3 er. Akselerasjonen er ganske lik, men den totale opplevelsen er at e-208 er artigere å kjøre.

Så skal vi være de første til å innrømme at det nok er mye psykologi i at vi opplever e-208 som friskere enn DS 3. Raskest går det opp til 50 km/t. Over dette er akselerasjonen seigere.

Bak rattet på Peugeot e-208.

Siden dette er en elbil, så er den også ganske tung. På vinterdekkene opplever vi at bilen har en tendens til å understyre i krappe svinger når vi presser bilen litt.

I interiøret setter vi pris på at bilen har et forholdsvis lite ratt, som bidrar til en dynamisk kjøreopplevelse.

Selv om bilen er strammere enn DS 3, er den ikke på noen som helst måte ubehagelig stiv. Vi opplevde den som god å kjøre på lengre turer.

Regenereringen er ikke spesielt kraftig, selv på høyeste nivå. Altså ikke en bil som er en utpreget en-pedals-bil. Du må i tillegg velge høyeste regenerering manuelt hver gang du starter.

Testbilen er en GT Line med panoramaglasstak. Foto: Marius Valle

Det samme gjelder for øvrig kjøreprogram. Bilen starter alltid i «normal», og vil du ha mest effekt tilgjengelig må du manuelt velge «sport».

Litt tungvint infotainment

Infotainmentsystemet er i bunn og grunn det samme som i DS 3, og ikke blant favorittene våre. Men vi oppdaget denne gangen at det faktisk er mulig å ha kjørecomputer synlig under kjøring. Det var et valg begravet i en undermeny.

Vi irriterer oss fortsatt over at det ikke er mulig å se batteriprosent. Det er om mulig mindre oversiktlig her enn på søsteren, da bilen ikke angir annet enn streker i 25-prosentintervaller, som en tankmåler.

I tillegg savner vi angivelse av ladeeffekt under hurtiglading. Du må ut og se på laderen for å vite når det er på tide å avslutte ladingen. For øvrig får du se batteriprosent under lading, og bilen angir hvor raskt den lader i km per time.

Peugeot e-208 har ikke et veldig stort bagasjerom. Foto: Marius Valle

Innvendig plass

Så lenge du ikke har en passasjer i baksetet, har du god plass i førersetet. Vi vil fraråde lengre turer med voksne personer i baksetet. Det er rett og slett dårlig plass.

Til levering i barnehage og skole, eller til fritidsaktiviteter, fungerer det fint. Det vil heller ikke være noe problem å ha med små barn på lengre turer – så lenge de ikke sitter i bakovervendt sete.

Bagasjerommet er 265 liter, som ikke er all verden. Baksetene kan legges ned. Dette er nok en bil som fungerer best for dem uten store barn, eller som nummer to-bil.

Oppsummert

Vi liker e-208 veldig godt. Helt subjektivt syns vi bilen ser bra ut. Den er også god å kjøre, og har lang rekkevidde. Dette er ikke verdens sprekeste elbil på noen som helst måte, men vi tror de fleste vil oppleve den som mer enn sprek nok.

Prismessig befinner den seg i samme område som e-Golf og Nissan Leaf. Disse byr på større plass, men er akk så vanlige å se på veien. Inntil videre skiller du deg ut med en Peugeot e-208.

Du skal opp en del i pris for å få høyeste utstyrsnivå. GT Line begynner på rundt 300.000 kroner, men da får du det meste av utstyr, inkludert adaptiv fartsholder, berøringsskjerm, ryggekamera og ryggesensor. Billigste utgave koster fra 265.000 kroner.