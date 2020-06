Om fire måneder kan du få en niseters elbil

Elbilkjøpere får stadig en bredere produktportefølje å velge i. Nå nærmer det seg levering for en modell som kan tilfredsstille selv de aller største familiene, eventuelt drosjenæringa.

Peugeot e-Traveller kommer med opptil ni seter og plass til 1.500 liter bagasje.

Den blir tilgjengelig i oktober i år, altså før Toyota-tvillingen Proace.

– Nytt segment

Det er familievarianten, 5,3 meter lang, som kommer med opptil ni seter. Disse kan for øvrig fjernes helt ved behov for mye last. Det kommer også to kortere varianter, 4,6 og 4,95 meter, der den ene kalles VIP og har passasjerseteradene vendt mot hverandre.

Peugeot e-Traveller er en diger elektrisk familiebil. Foto: Peugeot

Med fem passasjerer er det plass til 3.000 liter bagasje i familievarianten, i tillegg til rause 74 liter oppbevaringsrom rundt om i kupeen. Den har kapasitet til å trekke en tilhenger på 1.000 kg.

– Dette er åpningen av et nytt elbilsegment i Norge. Vi vet at det er et behov for nullutslipp til brukere som trenger flere sitteplasser og bagasjeplass enn det som tilbys i markedet i dag. Vi gleder oss over å være de første som tilbyr en bil til disse kundene, sier Rune Hensel, direktør for Peugeot Norge hos Bertel O. Steen, i en pressemelding.

Når det gjelder prisen, er det lite informasjon å hente. Ifølge pr-sjef Stian Gihle har det vært lite bevegelse på dette området den siste tida fordi det har vært koronastengt i Paris. Men om de ennå ikke vet hva bilene vil koste, vet de iallfall at de får nok:

– Norge har høyeste prioritet på elbil. Vi ser det nå på e-208 og e-2008. Vi får volumer fra andre land og er snart à jour, selv om fabrikkene har vært stengt, skriver Gihle i en epost.

Mange på samme plattform

Drivlinja er kjent fra andre peugeotmodeller, e-208 og e-2008, og yter 100 kW/260 Nm.

Med batteriet under gulvet spises det ikke av kupevolumet i e-Traveller. Foto: Peugeot

De to væskekjølte batteripakkene som tilbys har kapasitet på 50 og 75 kWh, noe som gir en oppgitt rekkevidde på henholdsvis 230 og 330 kilometer. De kan lades med 11 kilowatt trefase vegglader eller hurtiglading opp til 100 kW.

100 kW er ganske illusorisk, noe vi har fått bekreftet flere ganger, senest da vi var ute og testkjørte e-208 tidligere i vår. Både den og DS 3 setter ned ladeeffekten til 50 kilowatt allerede når batteriet er 40 prosent oppladet.

Opel, Citroën, Peugeot og Toyota har fra før lansert nye elvarebiler på den samme plattformen som e-Traveller er bygget på, EMP2, som stort sett deler de samme spesifikasjonene.