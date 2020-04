Den elektriske folkevognbussen kan erstatte flere av dagens VW-modeller

Volkswagen har ambisjoner om å vekke til live igjen det utmagrede markedet for flerbruksbiler.

Et viktig verktøy for å nå dette målet, er den kommende elektriske folkevognbussen ID Buzz.

Touran og Sharan

Da ID Buzz-konseptet ble vist fram første gang i Detroit for litt over tre år siden, ble det spilt på at dette er en slags åndelig oppfølger til den ikoniske folkevognbussen fra 1950.

Når ID Buzz blir klar for markedet om et par års tid, er det ikke bare 70 år gamle VW Type 2 den overtar for. Den blir en mer direkte arvtaker til dagens flerbruksbiler Touran og Sharan.

Her til lands er Sharan allerede fjernet fra nybilforhandlerne, mens også Touran ligger an til å bli faset ut i 2022 og erstattet med Buzz, ifølge et intervju Autocar har gjort med utviklingssjef Frank Welsch i Volkswagen.

VW ID Buzz-konseptet. Produksjonsversjonen skal komme på markedet i : VW

– Buzz har mye plass og produksjonsversjonen er enda bedre enn konseptet. Dette tar med seg det beste fra Touran, sier Welsch.

Svakt salg

Flerbruksbiler, eller mpv-er, har de siste årene i stor grad måttet skygge banen for suv-er i ymse størrelser. Det gjelder selvsagt ikke bare hos VW. Det skal sies at de også ser på nye Tiguan Allspace, en familie-SUV, som en arvtaker for Touran og Sharan.

Også her til lands må man lete langt ned på listene for å finne Touran og Sharan i de siste årenes oversikt over førstegangsregistrerte nye biler.

I 2019 ble det kun solgt 255 nye VW Touran i Norge, viser statistikk fra Opplysningsrådet for veitrafikken. Det ble registrert 359 i 2018, 748 i 2017 og 732 i 2016.

Når det gjelder Sharan ble den solgt i 47 eksemplarer i sitt siste år i Norge, 2019. Det ble registrert 86 i 2018, 96 i 2017 og 215 i 2016.

Varebilversjon

Andre generasjon VW Touran kom i : VW

Varebilen ID Buzz Cargo ble vist fram første gang på IAA-messen for kommersielle kjøretøy i Hannover for halvannet år siden. Hvorvidt den kommer til å erstatte eller supplere dagens Caravelle/Multivan/Transporter fra VW nyttekjøretøy, har ikke produsenten sagt tydelig. Volkswagen tilbyr allerede den store varebilen Crafter i elektrisk utgave som e-Crafter.

Endelige spesifikasjoner finnes ikke verken for personbilen eller varebilen, så vi må nøye oss med den mer uforpliktende informasjonen fra konseptene. Buzz Cargo ble i denne utgaven utstyrt med batteri på 48 til 111 kilowattimer, opp til 550 km rekkevidde (WLTP) og mulighet for hurtiglading med 150 kilowatt.

Også motoreffekten er på 150 kW, det legges opp til bakhjulstrekk med mulighet for firehjulstrekk og 800 kg nyttelastkapasitet. Buzz bygger på den strekte MEB XL-plattformen og måler 4,94x1,97x1,96 meter (lengde, bredde, høyde) med en akselavstand på 3,3 meter.