BMW lanserer i4. Her er detaljene

BMW har trukket sløret av den kommende elbilmodellen i4. Dette er en sedan, eller «gran coupé» som de kaller det, med lang rekkevidde og varianter med sportslig ytelse.

Bilen kommer på markedet i november, ifølge en pressemelding.

Det er lansert tre modellvarianter, i4 eDrive40 og i4 M50. Disse er spesifisert relativt ulikt. M50-utgaven er en såkalt M-utgave, som vil si at den er satt opp av BMWs motorsportavdeling.

Den har firehjulstrekk, og maksimal motoreffekt på 400 kilowatt. Fremre motor yter inntil 190 kilowatt, og bakre 230 kilowatt. Maksimalt dreiemoment er 795 newtonmeter.

M50 har en «boost»-funksjon, som gir ekstra ytelse i inntil ti sekunder. Dette gir 47 kilowatt ekstra effekt, og 65 newtonmeter mer moment. I realiteten er dermed maks ytelse 358 kilowatt og 730 newtonmeter det meste av tiden.

Null til hundre går på 3,9 sekunder, forutsatt at man bruker «boost». Toppfarten er 225 kilometer i timen. Denne utgaven skal ha et forbruk på 19 til 24 kilowattimer per 100 kilometer, og en rekkevidde på inntil 510 kilometer.

BMW i4 er en femdørs sedan. Foto: BMW

Bakhjulstrekk

i4 eDrive40-utgaven har noe mildere spesifikasjoner, med 250 kilowatt maks motoreffekt, dreiemoment på 430 newtonmeter, null til hundre på 5,7 sekunder, og toppfart på 190 kilometer i timen. Til gjengjeld gir det den maksimale rekkevidden som er 590 kilometer. Forbruket skal ligge på 16 til 20 kilowattimer per 100 kilometer.

Denne utgaven av bilen har kun bakhjulstrekk, og blir tilgjengelig i utstyrsnivåene Sport og M Sport, hvor det i hovedsak er utstyr og pynt som skiller dem.

Verdt å merke seg er at forbrukstallene er etter WLTP-syklusen, som betyr at dette er forbruk fra stikkontakten, og ikke under kjøring. Maks rekkevidde vil kreve et forbruk under kjøring på 13,6 kilowattimer per 100 kilometer.

Batteriets tilgjengelige kapasitet er 80,7 kilowattimer (83,9 kWh brutto) på begge variantene av den nye modellen. Systemspenningen er 400 volt.

Luftmotstandskoeffisienten oppgis til 0,24. For M50-utgaven er tallet 0,25.

BMW i4 M50. Foto: BMW

200 kilowatt hurtiglading og hengerfeste

BMW i4 er 4,78 meter lang, 1,85 meter bred og 1,45 meter høy. Akselavstanden er 2,85 meter. Egenvekten er 2125 kg, eller 2290 kg på M50-utgaven.

Bagasjerommet skal ha en kapasitet på 470 liter. Legger du ned baksetene øker dette til 1290 liter.

Hengerfeste har nykommeren også, og begge varianter kan trekke inntil 1600 kg. Den kan også ha takstativ, og lastes med totalt 75 kg.

Effekt- og ladekurve for BMW i4. Foto: BMW

BMW i4 kan hurtiglades med effekter på inntil 200 kilowatt, som skal sørge for inntil 164 kilometer ekstra rekkevidde på 10 minutter lading. BMW oppgir 140 kilometer ekstra rekkevidde for M50-utgaven.

Tyskerne viser sågar frem ladekurven i infografikk som følger med pressemeldingen.

Bilene støtter normallading med inntil 11 kilowatt, forutsatt at man har tilgang et ladeuttak med trefase.

Luftfjæring bak

Ifølge produsenten skal i4 skille seg ut fra andre elbiler i dette segmentet ved at den har sofistikert chassisteknologi, blant annet luftfjæring (men bare på bakakslingen) for å nevne noe. Tar man steget opp til M50 får man også sportsunderstell, en stivere bil, sportsstyring, og spesielle bremser og hjul.

Siden M50 har firehjulstrekk har den evnen til å fordele moment mellom frem- og bakakslingen dynamisk, noe som skal bidra til at bilen har spesielt godt veigrep og retningskontroll.

At bilen har lavt tyngdepunkt sier seg selv. Det er tross alt en elbil. Sammenlignet med en BMW 3-serie sedan har M50 ifølge produsenten 34 millimeter lavere tyngdepunkt, mens 53 millimeter lavere på de andre variantene.

Mer effekt og energi

Bilene kommer med femte generasjon elektriske BMW-drivlinje. Dette er en integrert enhet hvor kraftelektronikk og motor er samlet. Dette gir 30 prosent høyere effekttetthet enn motorenheten i dagens BMW i3. 2,14 kilowatt per kg motor, oppgir produsenten.

Motoren skal ha en virkningsgrad på 93 prosent, og teknologien er utviklet av BMW selv.

Batteriet i i4 skal dessuten ha 20 prosent høyere energitetthet enn batteriet i dagens i3. Det er benyttet nikkel-mangan-kobolt-batterikjemi (NMC) i forholdet 8 til 1 til 1.

Pressemeldingen oppgir for øvrig ikke hvilken batterikapasitet bilen har.

Infotainmentsystemet hevdes å være spesielt avansert og moderne. Foto: BMW

BMW OS 8

Bilene leveres med BMWs åttende generasjon operativsystem. Dette byr blant annet på stemmestyring som skal være i stand til å forstå naturlig tale og kontekst, og kan forstå at det er ulike personer som snakker til den. Så om passasjeren ber bilen om informasjon, vil det vises på skjermen nærmest passasjeren.

Systemet skal kunne lære seg førerens vaner. Ifølge pressemeldingen betyr det at om du stadig ruller ned vinduet et bestemt sted, som i et parkeringshus, kan den huske dette og foreslå å gjøre det automatisk i fremtiden.

Systemet støtter som seg hør og bør for en moderne elbil automatiske programvareoppdateringer til bilen lastet ned over internett.

En rekke førerassistentsystemer er tilgjengelig – rundt 40 stykker, ifølge pressemeldingen.

Norske priser er i skrivende stund ikke kunngjort. Disse skal komme onsdag morgen. Artikkelen oppdateres når prisen er kjent.