Byggåret på TU.no: Miljøframskritt innen betong, ombruk støter på store praktiske problemer

2019 har vært et år hvor vi har fått glimt av store muligheter for byggebransjen til å kutte utslippene av klimagasser. Bygg er en ganske betydelig kilde til utslipp, særlig i anleggsperioden. Mange av artiklene våre gjennom året har derfor satt søkelyset nettopp på hvordan disse utslippene kan gå ned.

TU har svært mange lesere som er opptatt av bygg, og dette er en av de tre store sektorene som rekrutterer abonnenter til TU Ekstra.

I løpet av 2019 har vi publisert nær 500 byggrelaterte artikler på TU.no.

Framskritt for betongarmering

En av de aller mest spennende nyhetene vi har brakt på TU.no i år, stammer fra Sintef-miljøet i Trondheim. Siden 2016 har Harald Justnes brukt det meste av tiden sin på å få betong og aluminium til å slutte å krangle. Målet er kunne bruke aluminium som armering i betong. De største utfordringene er nå løst. Nå er det bare uforutsette resultater av fullskalatester som kan velte prosjektet, ifølge forskningslederen.

Hva betyr dette? For klimagassutslippene fra byggebransjen kan forbedringen bli dramatisk: Bruken av sement, som er bindemiddelet i betong, kan omtrent halveres. Siden sement står for mesteparten av CO 2 -utslippene i betongbransjen, kan utslippene ifølge regnestykkene kuttes med 80 prosent. Betongproduksjon står i dag for fem til sju prosent av verdens klimagassutslipp.

Ombruk

TU.no har også satt søkelys på ombruk i byggebransjen det siste året. Under Norwegian Tech Awards som TU Media arrangerer, ble Entra vinneren av byggprisen for sitt ombruksprosjekt i Oslo.

Men ombruk er ikke bare enkelt, selv om det sparer ressurser. En av sakene våre som ble mest lest av abonnentene i år, løftet fram problemet med at regelverket i stor grad sperrer for ombruk.

– Regelverket er ikke tilpasset ombruk. Det er mye vi må takke nei til fordi det ikke tilfredsstiller dagens tekniske forskrifter, eller fordi det ble produsert før dagens sertifiseringsordninger ble innført, sier Håvar Haugen Espelid, prosjektleder i Entra og ansvarlig nettopp for byggeprosjektet som vant byggprisen under Norwegian Tech Awards.

Ombruksgründer Martin Eid mener det er sjokkerende hva entreprenørene kaster. Han etablerte ombruksbedriften Resirqel i 2013. På oppdrag for Direktoratet for byggkvalitet skal Eid nå levere en rapport om mulighetene for ombruk i dagens Bygg-Norge. De konklusjonene skal vi definitivt følge opp på TU.no.

Inneklima

Bygg handler ikke bare om perioden der bygget reises. For brukerne er det langt viktigere hvordan bygget fungerer etter at det er tatt i bruk. Her er inneklima en evig kilde til konflikter og utfordringer. Den aller mest leste, byggrelaterte saken blant abonnentene våre i år, har vært saken om hvorvidt vi må akseptere høyere CO 2 -verdier innendørs. Byggforsker og sivilingeniør Carsten Rønning mistenker at vi rett og slett ventilerer oss syke.

– Når man varmer opp kald uteluft, senker man samtidig den relative luftfuktigheten. Tørr luft kan ha mye verre konsekvenser enn et litt forhøyet CO 2 -nivå, sier Rønning til TU.no. Vi sitter selv i lokaler hvor vi ofte kan måle lav luftfuktighet.

Prosjektene som trøblet

Selv om nye, spennende muligheter er svært godt lesestoff, er det ikke til å komme forbi at dype konflikter i byggprosjekter også er interessant og viktig for TU.no å fortelle om. Vi skal være med både på oppturen og nedturen. Historien om den positive bunnlinja som ble til konkurs hos entreprenøren der alle ansatte sluttet i løpet av én måned, er den mest leste av våre faste artikler som tar for seg de nyeste konkursene i bransjen.

Byggeprosjektet der grunnmuren viste seg å være pill råtten, ble naturligvis også mye lest. Et annet prosjekt som gikk galt, var oppdraget til knapt 400.000 som rådgivningsfirmaet Sweco tok på seg. Det endte med at selskapet måtte betale 10 millioner kroner i erstatning, på grunn av feil ved en trykksatt tank. Ingen hadde tenkt på at trykket i tanken ville virke som en nedadgående last, slår dommen fast.

Hvor bred skal en parkeringsplass være? Bred nok til å åpne dørene på begge sider, konkluderer retten med i striden mellom utbygger og boligkjøper i Trondheim. Sintef Community (tidligere Sintef byggforsk) anbefaler en bredde på parkeringsplasser på 2,5 meter fra malingsstrek til malingsstrek. Saken endte med et forlik og rettssaken ble avlyst.

Mest leste byggsaker totalt

Her er en oversikt over byggsakene som ble mest lest samlet sett. Denne oversikten skiller seg litt fra hva abonnentene leser. Ikke minst vil saker som har fått spredning via for eksempel Sol.no, Startsiden, Facebook eller MSN.no fort havne øverst på denne lista.