Nå har Sigurd (19) fått smart strømstyring i den mobile studenthybelen sin

I fjor sommer var det mange som lot seg begeistre av medieoppslagene om den 19 år gamle studenten Sigurd Randbys hybel på hjul. I høst ble nybygget kjørt fra Sørum til Trondheim, hvor Randby er i gang med et femårsstudie i arkitektur ved NTNU.

– Det var mens jeg jobbet med huset jeg innså hvor artig det er med arkitektur, sier Randby til TU Bygg.

Ved å bygge et minihus og montere det på en båthenger, har boliginvesteringen så langt begrenset til vel 300.000 kroner. På 13 kvadratmeter har Randby fått plass til bad med dusj og toalett, sengehems, kjøkken og spiseplass til fire.

– Hvorfor kunne du ikke bare kjøpt deg en campingvogn?

Selvbyggerprosjektet gjør at Sigurd Randby kan bo nesten gratis i studietiden. Foto: Privat

– Det er mange grunner til det. Den viktigste er at jeg vil ha en bolig som var tilpasset meg. I dette prosjektet har jeg stått fritt til å designe huset etter eget ønske, og jeg har blant annet lagt opp til hvitevarer i full størrelse. Dessuten ville jeg ha bedre isolasjon i veggene enn det er i en campingvogn. Det er ganske deilig nå som det er så kaldt, sier Randby.



Han innrømmer et par tabber i prosjekteringen.

– Isolasjonen i veggene er kjempebra, men jeg glemte å isolere mellom hjulbrønnene og gulvet. Via ventilasjonen på badet forsvinner det også en del varme. Når det er minus 15 grader ute, som det er nå, trenger jeg en ekstra ovn for å holde tjue grader inne. Da holder det ikke med varmekablene i gulvet, sier han.

Randby forteller at han kjøpte ferdigisolerte sandwichmoduler til huset, såkalte sip-elementer. Fordelen er at det er lett å bygge. Ulempen er at skumisolasjonen mellom panelene gjør at elektriske ledninger må legges på utsiden.

Slik så arkitektstudenten for seg innredningen da han prosjekterte minihuset med programmet Google Sketch. Illustrasjon: Privat

Trådløs strømstyring

Foruten noe gjenstående rørleggerarbeid er byggeprosjektet nå helt ferdig. Randbys minihus på hjul har fått sågar fast adresse ved Sorgenfri gård bak Lerkendal stadion, i gangavstand fra NTNU.

– Jeg sendte ut en åpen forespørsel om å få koble meg til et strømanlegg mot å klippe plen og måke snø.

Sovehemsen er det varmeste stedet i huset. Takket være vinduene føles det ikke for klaustrofobisk å ligge helt oppunder mønet, sier Sigurd Randby. Foto: Privat

Randby fikk også lov til å koble seg til en ledig strømkurs i huset.

– Jeg har egen strømmåler og betaler bare for strømmen jeg bruker, i tillegg til min andel av nettleien. Med en app på mobilen kan jeg hele tiden følge med på strømforbruket mitt, sier Randby, som har fått et strømstyringssystem i gave av Eaton, et stort, amerikansk strømstyringsselskap med virksomhet i 175 land.

Over 10.000 studenter i boligkø

10.612 studenter sto per 13. august 2018 i studentboligkø, viser en nasjonal oversikt som Norsk studentorganisasjon (NSO) har laget i samarbeid med studentsamskipnadene i Norge.

Det mangler fortsatt 14.000 studentboliger for å nå regjeringens mål med studentboligsatsningen, som ble lansert for fire år siden. Kilder: Studentundersøkelsen (juli 2018).

Randby har ikke oversikt over hva styringssystemet er verdt, men sier han er godt fornøyd.

– Det var ferdig installert i november. På innsiden av døra har jeg fått et panel hvor jeg kan slå av all strøm med én bryter. En viktig fordel med smarthussystemet er at det er trådløst. Dermed slipper jeg synlige ledninger og har heller bryteaktuatorer montert inne i lampene. De kan styres trådløst fra mobil eller pc, eller med brytere på veggen.

På samme måte kan 19-åringen styre varmen i huset trådløst.

Maks 16 ampere

Herfra kan Randby slå av alle minihusets elektriske komponenter. Lys og varme kan også styres med en mobilapp. Foto: Privat

Kapasiteten til det elektriske anlegget er begrenset 16 ampere eller cirka 3600 watt. For å unngå strømbrudd er sikringsboksen og styringen programmert slik at huset aldri trekker mer enn 16 ampere. En strømsensor i sikringsskapet kobler automatisk ut varmtvannsberederen når belastningen på sikringen blir for høy, forklarer Randby.

Ettersom både varmtvannsbereder og komfyr er ekstra strømkrevende apparater, kan de ikke stå på samtidig.

– Varmtvannsberederen på 30 liter gir varmt vann i dusjen i åtte minutter. Men da tar det en time før vannet blir varmt igjen, så jeg unngår å dusje før jeg skal lage mat, for eksempel, sier Randby.

Innlagt vann fikk han først for to uker siden, også det fra nabohuset.

For to uker siden kunne Sigurd Randby juble for innlagt vann i brakka. Foto: Privat

– Det er var rett og slett grådig deilig. De første månedene pleide jeg å fylle en 15 liters tank med vann som jeg varmet opp til oppvask. Dusje gjorde jeg på skolen, forklarer Randby.

Feirer 20-årsdagen hjemme

Han vedgår at selv om det smarte strømstyringssystemet inkluderer termostater med egne soner for bad og stue, er det vanskelig å regulerer temperaturen i høyden.

– Det blir alltid varmest oppe på sovehemsen. Hvis jeg har kjølig sovetemperatur der, er det iskaldt nede på kjøkkenet.



– Hvordan er det ellers å bo på gata på denne måten?

Tilhenger-tilværelsen krever en viss orden. Foto: Privat

– Det har fungert veldig fint. Det er en fornøyelse å se at det faktisk funker etter så lang planlegging, sier Randby, som fikk ideen til prosjektet allerede på ungdomsskolen.

– Blir det ikke trangt?

– Jo, jeg blir nødt til å kvitte meg med en del ting og bli ryddigere. Samtidig er det ikke så lite at jeg ikke kan ha besøk.

– Hvor mange gjester har du hatt på det meste?

– Det holder med tre om gangen. Vi var faktisk fire stykker som hadde tacokveld her forleden, så det lar seg gjøre. Jeg har bestemt meg for å feire 20-årsdagen min her. Da blir det seks kvelder med tre gjester hver kveld, sier Sigurd Randby.