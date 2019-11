Norges nye opplevelsessenter vekker internasjonal oppsikt. Se bildene

Etter mer enn 30 år med hvalsafari utenfor Andenes bygger andværingene nå The Whale – et nytt opplevelsessenter for hvalfrelste. Bygget skal ligge like sør av fyret på Andenes og vil bli på rundt 4500 kvadratmeter. Budsjettet er på rundt 300 millioner kroner.

Målet er at The Whale skal «skape opplevelser i verdensklasse» og utvikle Andøy og regionen som reisemål. Dette ifølge Børre Berglund, daglig leder i selskapet The Whale AS, som ble opprettet i 2018 av blant andre Andøy kommune og selskapene Hvalsafari, Visit Andøy og Sea Safari Andenes.

Berglund var også leder for juryen som tidligere i måneden kåret utkastet fra danske Dorte Mandrup til vinner av arkitektkonkurransen. Dermed slo de en rekke velrenommerte arkitektkontor, deriblant Snøhetta, Bjarke Ingels Group og Reiulf Ramstad, som var med i finalen etter at fire av i alt 37 forslag var plukket ut:

Finalistene: «Bølgene» av Bjarke Ingels Group (øverst til venstre), «Sirkelen» av Snøhetta, «Hvalen» av Reiulf Ramstad (neserst til venstre) og vinneren, «Taket» av Dorte Mandrup. Montasje: The Whale

En hval som bryter overflaten

Grunnleggeren som arkitektkontoret er oppkalt etter, Dorte Mandrup-Poulsen, er en av Danmarks ledende arkitekter. Hele fem av kulturbyggene hun har tegnet, har havnet på Unescos verdensarvliste.

I en pressemelding om tildelingen gir arkitekten følgende begrunnelse for deltagelsen: «Andøy er et unikt sted, og The Whale er et ekstraordinært prosjekt. Ikke bare vil vi skape arkitektur i enda et bemerkelsesverdig landskap, men vi vil også ta del i å øke forståelsen for hvaler og livet i havet.»

Her er juryens beskrivelse av vinnerbygget: «Bygningen er et lavmælt bygg som er nærmest fullstendig integrert i terrenget. Formen er elegant, abstrakt og flertydig, den kan gi assosiasjoner til en hvalrygg som bryter havflaten, en bølge, en bro eller en del av terrenget som er snittet og løftet opp.»

Jakten på takstein kan ta sin tid for entreprenøren som får oppdraget med å bygge The Whale ...

Illustrasjon: Dorte Mandrup / The Whale

«Latterlig kult»

Oppmerksomheten har ikke uteblitt etter at vinnerforslaget ble kjent. De siste ukene har The Whale fått flere oppslag i utenlandske medier enn i norske. Alt fra design- og arkitektsider som Arch-Daily, Designboom og World Architecture Community til New York-baserte Cool Hunting og den engelske tabloiden The Mirror har viet plass til det nye opplevelsessenteret på Andøy.

Under overskriften «Norway is getting a ridiculously cool new whale-watching attraction» skriver sistnevnte at stedet vil by på «spektakulær utsikt over øygruppen, for ikke å nevne hvalene som ferdes i området». «Herfra kan du komme tett på disse skapningene uten å forstyrre deres naturlige habitat,» skryter The Mirror.

The Whale har vakt stor oppmerksomhet i internasjonale medier. Skjermbilde: The Mirror

Lofoten og Vesterålen er allerede populære reisemål for utenlandske turister, og muligheten for å se midnattssol og nordlys fra samme distrikt, vil neppe dempe interessen for The Whale. som skal stå ferdig i 2024.

Stiller ut hvalhjerte

The Whale blir mer enn et utsiktspunkt mot Bleiksdjupa, som er hvalenes foretrukne reiserute ved Andsnes, det blir også et museum og en formidler av hvalvitenskap.

Temaer som vil bli berørt er, ifølge nettsiden thewhale.no, blant annet hvalers 50 millioner år lange evolusjon, som inkluderer bortfall av pels og bakbein, flytting av nesebor til toppen av kraniet, utvikling av strømlinjeformet kropp og mer sofistikerte kommunikasjonsformer.

Andøy skal være et av verdens beste utsiktspunkt for hval-observasjon. Illustrasjon: Dorte Mandrup / The Whale

Av utstilte objekter vil det naturligvis være et enormt hvalskjelett, men også et øye og et hjerte fra en hval lagt i sprit. De voldsomme dimensjonene vil være fascinerende i seg selv.

«Gode utstillinger er designmessig og estetisk vellykkede og treffer oss emosjonelt. Derfor vil form veie like mye som innhold på utstillingene på The Whale,» skriver initiativtakerne på nettsiden. Digitale virkemidler, film, lyd og videomapping vil benyttes for å anskueliggjøre hvalens liv og levnet.

Hele fasaden mot storhavet vil bestå av buede glass. Illustrasjon: Dorte Mandrup