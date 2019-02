Snøhettas «Under» på eksklusiv arkitekturliste – se alle bildene

Ved inngangen til året presenterte nettstedet Arch Daily hvilke prosjekter de gleder seg mest til i 2019. Arch Daily er verdens mest leste nettsted om arkitektur, og har daglig over en halv million lesere. Kriterium nummer én for å bli vurdert for rangeringen, er at bygget ferdigstilles i løpet av 2019. Mange av prosjektene Arch Daily trekker fram, har vært under bygging i årevis. Kriterium nummer to er at de ikke skal likne på noe annet vi har sett tidligere.

På topp 10-lista figurerer det kun ett bygg fra Europa: Snøhettas «Under».

Restauranten ved Lindesnes har fått folk over hele verden til å heve øyenbrynene og er fullbooket langt inn i 2020. I vinter ble det massive betongrøret heist på plass og forankret i fjæresteinene ved Lindesnes. Når dørene åpner i mai, blir det Europas aller første undervannsrestaurant. En turistattraksjon i seg selv.

«Under er et prosjekt som vanligvis hører hjemme i drømmer eller James Bond-filmer», skriver Arch Daily om det norske underverket. Så er det bare å krysse fingrene for at torsk, sei, lyr og makrell kjenner sin besøkelsestid når restauranten åpner, slik at gjestene får noe å hvile øynene på mens de spiser.

Qatar, Shanghai og New York

På listen for øvrig er naturligvis paddehatter som Qatar og Shanghai godt representert. Mer oppsiktsvekkende er det kanskje at to prosjekter fra New York er med, nærmere bestemt den makeløse trappekontruksjonen Vessel og kulturhuset The Shed på vestsiden av Manhattan.

Arch Daily har ikke rangert utvalget sitt, alle de ti byggene presenteres på ett brett. Døm selv hvilke som er mest spektakulære.

NEW YORK: Trappekunstverket «Vessel»

Det produktive arkitektkontoret Heatherwick Studios har tegnet det Instagram-vennlige byggverket som både er blitt hyllet som «New Yorks svar på Eiffeltårnet» og skjelt ut som «en eneste stor søppelkurv».

Intensjonen har vært å skape et landemerke bestående av et intrikat flettverk av 154 trappeløp og 2500 trappetrinn samt 80 reposer hvor det er mulig å ta seg en pust i trappen. På avstand skal man kunne nyte byggets skulpturelle kvaliteter.

Vessel ligger i det store renovasjonsområdet Hudson Yards på vestsiden av Manhattan og åpner i april. Her er et par illustrasjoner og en video om den nye turistattraksjonen:

Vessel har ingen direkte nyttefunksjon. Bygget er et høyreist nettverk bestående av 2500 trappetrinn. Illustrasjon: Heatherwick Studio

Klatrepark og utsiktstårn? Vessel er ventet å tiltrekke seg trappeføre i alle aldrer når det åpner i april. Illustrasjon: Heatherwick Studio

QATAR: Fotballstadionet Al Wakrah

Du kan si hva du vil om at fotball-VM 2022 ble lagt til Qatar. Her skal det kun handle om et av stadionene som er under bygging, Zaha Hadid-tegnede Al Wakrah. Den kvinnelige, irakiske arkitekten har fått mange beskyldninger rettet mot seg etter at tegningene av det nye stadionet ble offentliggjort i 2014.

Noen nøyer seg med å si at de synes det er for stort og prangende, andre sier rett ut at de synes bygget minner om en vagina. Det siste skyldes særlig formen på det regulerbare taket, som visstnok kan trekkes for på under en halv time. At bygget er holdt oppe av kolossale, buede trekonstruksjoner og er et høyteknologisk mesterverk på mange måter, har fått mindre oppmerksomhet.

Fotballbanen får plass til 40.000 tilskuere og åpner «i løpet av 2019».

Taket på VM-areanen Al Wakrah kan trekkes over på under 30 minutter. Illustrasjon: Zaha Hadid Architects

TAIWAN: Geometriske former

Det begynner å bli lenge siden nederlandske Office for Metropolitan Architecture (OMA) vant arkitektkonkurransen om Taipeis nye storstue for dans, teater og musikk – Taipei Performing Arts Centre. Det futuristiske vinnerprosjektet ble annonsert i 2009, og først nå, ti år senere, nærmer senteret seg ferdigstillelse.

At det har tatt så lang tid, skyldes ikke minst den utfordrende geometrien med blant annet en gigantisk stålkule utenpå den ene fasaden. En annen grunn er størrelsen, til sammen blir gulvarealet på svimlende 62.600 kvadratmeter, med alt det innebærer av tekniske installasjoner og flerbrukskrav.

Taipei Performing Arts Centre vil inneholde tre store saler, på engelsk kalt Grand Theater, Proscenium Playhouse og Super Theater. Det er litt uklart når komplekset skal stå ferdig, men at det vil blir i 2019, later til å være opp og avgjort.

Tidlig fase: Taipei Performing Arts Centre Foto: OMA / Philippe Rualt

Slik skal Taiwans nye stolthet se ut når det er ferdig i løpet av 2019. Illustrasjonsfoto: OMA / Philippe Rualt

BEIJING: Verdens høyeste atrium

Den kinesiske skyskraperen «Leeza Soho» er blitt mest kjent for å huse verdens høyeste atrium. Om du kikker opp i lufta når du er innenfor døra, vil du se glasstaket hvelve seg 190 meter over deg. På hver side av atriet er det 46 etasjer med kontorer.

Leeza Soho: Det er mange som vil bli støle i nakken etter å ha avlagt verdens høyeste atrium en visitt. Nesten 200 meter er det opp til glasstaket. Illustrasjon: Zaha Hadid Architects

Det høye, åpne rommet i midten er ikke tegnet inn av de London-baserte arkitektene til Zaha Hadid for å sette verdensrekrod i atriumshøyde, men får å ha en lett bygningsmasse over t-banen som går rett under bygget.

Den vridde formen på de to kontortårnene, som møtes over atriet på toppen, er et annet grep som har bidratt til Leesa Soho-prosjektets berømmelse. Utformingen av etasjeskillene er også gjennomtenkt og skal gjør at lys fra utsiden og fra atriet skal være jevnt og fint uansett tid på året.

Det energigjerrige bygget, som jakter miljøsertfiseringen Leed Gold, skal etter planene åpne dørene i første halvdel av 2019.

KAIRO: Historisk museum ved pyramidene

Da arkitektkonkurransen for Egypts nye historiske museum ble lyst ut i 2003, var det tysk-irske Heneghan Peng som trakk det lengste strået. I alt var det nesten to tusen arkitekter fra 83 ulike land som deltok i konkurransen.

Beliggende i ørkenen like ved Giza-pyramidene er dette et enestående prosjekt. Med cirka 100.000 kvadratmeter blir det et av verdens største museer. Alt Egypt har å by på av antikke skatter, vil samles her.

I tillegg til museum vil bygget inneholde et stort galleri, bibliotek, konferanserom og forskningsinstitusjoner. Én del av museet åpner i 2019, resten bit for bit fram til 2022.

Det tok lenger tid å bygge pyramidene et steinkast unna. Det nye museet i Egypt er likevel noe av det mer imponerende som er bygget i vår tid. Illustrasjon: Heneghat Peng Architects

SHANGHAI: «1000 Trees»

Kina er fortsatt mer kjent for forurensning enn for miljøarbeid, men histen og pisten dukker det opp grønne prosjekter som overgår alt annet. Heatherwick Studios' kjempekompleks 1000 Trees ligger i Shanghais kunstdistrikt, og er støttet opp av mer rundt tusen søyler som alle munner ut i et tre på toppen. Ideen til arkitektene var å forlenge parken som byggverket grenser mot, og det er fullt av grønne vekster også på de 400 terrassene bygget består av.

Totalt blir komplekset på 300.000 kvadratmeter, og det skal ha vidt forskjellige bruksområder, ifølge byggherren Tian An China Ivestments Company. Det er ikke oppgitt en dato for ferdigstillelse, men Arch Daily mener å vite at alt vi være klart innen utgangen av 2019.

Heatherwick Studios gigantprosjekt «1000 Trees» blir sammenliknet med Babylons hengende hager. Foto: Heatherwick Studio / Noah Sheldon Mir

QATAR: Nytt nasjonalmuseum

Det franske arkitektkontoret som står bak Qatars nye nasjonalmuseum har latt seg inspirere av planteriket. De mange bladene som folder seg over og inn i hverandre er allerede et velkjent skue for alle som kommer fra flyplassen på vei inn til hovedstaden Doha, millionbyen som har vokst opp av ørkensanden i løpet av få tiår.

Ørkenrosen i Doha er intet unntak, og det 40.000 kvadratmeter store bygget vil inneholde blant annet gallerier, auditorier og forskningsfasiliteter ved siden av museets faste utstillinger. Bygget ble påbegynt i 2010 og er ventet å åpne i første halvdel av 2019.

«Ørkenblomsten» til arkitekt Jean Nouvel er vanskelig ikke å legge merke til på vei inn til sentrum av Doha. Illustrasjon: Ateliers Jean Nouvel / Iwan Baan

De mange «kronbladene» gir skygge for ekvatorsola. Foto: Ateliers Jean Nouvel / Iwan Baan

SHANGHAI: «Tank» – gjenbruk i stor skala

I Norge har vi sett mange nedlagte industrilokaler bli ombygd til boliger og kontorer. Men vi har vel ennå til gode å se oljetanker gå samme vei? Det er nettopp det som er formålet med Open Architechtures Tank-prosjekt. Her skal gamle oljetanker brukes til kunstgallerier, konserter og seremonier for å skape et kulturelt landemerke i Shanghai.

Arch Daily mener at prosjektet, som åpner i mars, vil bli en referanse for gjenbruksentusiaster i årevis.

Shanghai: Det er industriområdet i forgrunnen som skal ombygges til en grønn kulturby. Foto: Open Architecture

Tank: Oljetanker kan brukes til så mangt, også til konserter og kunstutstillinger i det grønne. Illustrasjon: Open Architecture

NEW YORK: «The Shed»

I nærheten av det tidligere nevnte trappebygget «Vessel» på Manhattan kommer det som skal bli hjertet i det nyrenoverte distriktet Hudson Yards. The Shed kan best beskrives som et uttrekkbart drivhus.Størrelsen på bygget vil tilpasses hvor mange som er ventet til de ulike eventene som skal avholdes. Det flyttbare skallet ruller med seks store hjul (1,8 meter i diameter) og like mange 15 hesters motorer.

Arkitektkontoret Diller Scofidio and Renfro har tegnet det seks etasjer høye kulturhuset, som vil bli en kortvokst kontrast til de mange skyskraperne i området. Etter mange utsettelser er det nå annonsert publikumsinnslipp 5. april med flere åpningskonserter og utstillinger. Det vil bli inngang til det 16.000 kvadratmeter store bygget fra flere kanter.

The Shed: Det ytre skallet går på hjul slik at kulturhuset kan tilpasses vær og oppmøte. Illustrasjon: Diller Scofidio and Renfro and The Rockwell GroupDe

Denne animasjonsfilmen viser anvendeligheten til det spesielle bygget:

Det er ikke bare skallet som kan røre på seg i The Shed. Videoen viser flere logistiske innovasjoner.

Hva er egentlig Hudson Yard? Her er en presentasjon av den omfattende bydelsforvandlingen i New York:

B1M viser hva New Yorks største privatfinansierte bydelsprosjekt innebærer.

LINDESNES: Europas første undervannsrestaurant

Slik beskriver Arch Daily den atypiske, Snøhetta-tegnede restauranten ved Norges sørspiss:

«Under er en type prosjekt som vanligvis er forbeholdt drømmeriket eller James Bond-filmer.

Undervannsrestauranten, som designerne hevder er Europas første, minner om en forvokst molo, og den består av trykksikre, nesten metertykke betongvegger. Det er også avsatt plass til havforskning, noe som fort kan blir det mest innflytelsesrike laboratoriet i verden i sitt slag.

Den røffe kysten ved Lindesnes, en norsk landsby med litt over 4000 innbyggere, er ikke tilfeldig valgt. – Det mest spennende vil være å besøke restauranten når det er skikkelig uvær, sier Snøhetta-arkitekt Rune Grasdal til Forbes. – Det blir fantastisk å se hvordan havoverflaten brytes opp av kjempebølger og regn.»

Under: Snøhetta-restauranten glir ut i havet ved Lindesnes. Det vil blir mest spennende å være der når været står på, mener arkitekten. Illustrasjon: Mir og Snøhetta