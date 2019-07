Tyrkisk arkitekt drømmer om å bygge hotell på Preikestolen

De spektakulære illustrasjonsbildene av et hotell ytterst på Preikestolen går verden rundt via internasjonale nyhetsmedier etter at et den tyrkisk arkitekten Hayri Atak fra Istanbul har latt fantasien få utfolde seg på tegnebrettet.

– Gjennom alle år har jeg sett på Preikestolen som et av de mest spennende stedene, skriver Atak til TU.

Leve på kanten

Konseptet har fått navnet «Cliff Concept Boutique Hotel», og er et utbygg på fem små etasjer som går ned fra kanten av den 604 meter høye stolen.

Atak forteller at han fikk idéen da en venninne av ham sendte ham et bilde hun hadde tatt helt ytterst på kanten fra den populære turistattraksjonen i Rogaland:

– Selv om jeg selv ikke har vært der, så kjente jeg adrenalinrushet av å være på kanten da jeg så bildet.

Etter det har han ønsket å få bo på og forbi kanten av stolen.

– Jeg vil bare skape denne opplevelsen av å være utfor kanten, skriver han.

Svømmetur i løse lufta

Hver etasje har en balkong der gjestene kan nyte utsikten over Lysefjorden. Men kanskje det mest spektakulære ved hele konseptet er den nederste balkongen. Her har han tegnet et lengdebasseng med glassbunn som kan få enhver svømmer til å kjenne at adrenalinet pumper litt ekstra.

Frister det med en svømmetur over Lysefjorden? Illustrasjonsfoto: Hayri Atak

Nederste etasje har et basseng. Illustrasjonsfoto: Hayri Atak

Når TU spør om han har tatt med seg idéen til Norge og snakket med noen her om konseptet, svarer han at det kun er et konsept, og at han ikke har noen planer om å videreføre den.

– Det er kun et konsept, vi kommer ikke til å snakke med noen fra Norge om det, skriver han.