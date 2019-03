Verdens høyeste trehus er åpnet – se de nyeste bildene

Pågangen var stor da det 85,4 meter høye Mjøstårnet åpnet for publikum i Brumunddal i forrige uke.

To år tok det å bygge verdens høyeste trehus, som er konstruert som et fagverk av massive limtreelementer. Det eneste som gjenstår nå, er utearealene, hvor det skal bli strandpark med ulike aktiviteter samt et innendørs badeanlegg som Ringsaker kommune skal drifte vegg i vegg med høyhuset.

Helt smertefritt har ikke prosjektet vært, og TU Bygg har tidligere omtalt striden i kommunestyret der de som ville ha et lavere bygg og en høyere kjøpesum for den 23 dekar store strandtomten, følte seg overkjørt. Flertallet stemte imidlertid for byggherre Arthur Buchardts planer, og nå er allerede de første hotellgjestene og beboerne på plass i rekordbygget.

Buchardts visjon

Arthur Buchardt, som skisserte den første ideen til prosjektet på et regneark, var naturligvis til stede under åpningen, der det blant annet ble servert en gedigen marsipankake i restauranten i første etasje. De fremmøtte fikk også ta heisen opp til toppetasjen og gå ut på taket for å se på utsikten over Mjøsa, Brumunddal og de snødekte fjellene som omkranser vår største innsjø.

Mye tre inne også

I en pressemelding fra Moelven Limtre uttrykker direktør Rune Abrahamsen stolthet over å ha vært med på å reise det oppsiktsvekkende tårnet, som allerede har vunnet både byggprisen til Tech Awards og en internasjonal designpris. Det var Voll arkitekter i Trondheim som tegnet bygget, mens Hent fra samme by har vært totalentreprenør for prosjektet. Sweco har tatt seg av de tekniske beregningene.

– Dette bygget hare satt en ny standard for hvordan vi kan bygge høyt med tre. Dette blir lagt merke til verden over, sier Rune Abrahamsen i Moelven Limtre, en lokal hjørnesteinsbedrift som har hatt ansvaret for produksjon og montering av den bærende limtrekonstruksjonen.

Det meste av treverket for øvrig er det enda mer lokale Ringsaker vegg- og takelementer som har levert.

I hele byggeperioden har Moelven stadig publisert nye bilder og videoer fra arbeidene på nettsidene sine. Her presenterer vi et lite et utvalg av dem, med vekt på de nye bildene fra åpningsdagen, der vi for første gang fikk se hvordan det ser ut på innsiden av Mjøstårnet (bildene er gjengitt med tillatelse fra Moelven og fotografene):

Sentral brikke: Rune Abrahamsen, direktør i Moelven limtre. Foto: Nina Rundsveen

Wood hotel: Illustrasjonen midt på dette kakestykket viser hvordan tårnet vil se ut om sommeren. Rundt tårnet blir det svømmeanlegg og strandpark med ulike aktivitetstilbud. Foto: Lars Erik Skrefsrud

Restaurant: I første etasje kan beboere og andre gjester få seg en matbit mellom tresøylene. Foto: Lars Erik Skrefsrud

Tre i tre: Veggtapetet i foajeen understreker hvor materialene kommer fra. Foto: Lars Erik Skrefsrud

Utsikt: Pergolaen på toppen hører med til konstruksjonen. Uten den ville ikke Mjøstårnet tatt verdensrekorden. Faktisk ble bjelkepynten bygd høyere enn opprinnelig planlagt for at det ikke skulle være noen tvil. Foto: Nina Rundsveen

Varme: Også inventaret er sterkt preget av trematerialer. Foto: Lars Erik Skrefsrud

Godt synlig: Mjøstårnet blir et blikkfang fra store deler av Mjøsa. Foto: Anti Hamar

Monteringsstart: Den første modulen i den hundre meter høye tårnkrana.

Foto: Anti / Jens Edgar Haugen

Dybler: Montering av verdensrekorder i tre krever uendelig mye skruing. Foto: Anti / Jens Edgar Haugen

Voldsomme dimensjoner: De kraftigste limtre-søylene er meterbrede. Foto: Anti Hamar

Luftig: Entreprenøren sammenligner byggeprosessen med å sette sammen et byggesett. Bare med langt større moduler og med ekstreme krav til nøyaktighet. Foto: Anti / Jens Edgar Haugen

Den siste bjelken på Mjøstårnet heises opp med hele arbeidslaget den dagen (til ære for fotografen). Foto: Anti / Jens Edgar Haugen

Byggherre på byggeplass: Arthur Buchardt Foto: Anti / Jens Edgar Haugen

Video: Fra frø til verdens høyeste trehus: