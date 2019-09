Kan du forvente å kunne åpne alle dørene når du kjøper en parkeringsplass? Nei, mener utbygger

I 2017 ble 37 seksjonseiere i det nybygde boligprosjektet i Ranheimsfjæra tilkjent mellom 100.000 og 150.000 i erstatning fordi parkeringsplassene som fulgte med leilighetene var for små. Samtidig solgte utbygger Ranheimsfjæra utvikling, der Skanska eier 50 prosent, leiligheter i neste byggetrinn, uten å informere kjøperne om konflikten, ei heller om at biloppstillingsplassene i det nye bygget var like trange.