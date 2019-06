Nettselskap går til sak: Nekter å bytte strømmåler – må møte i retten

Trønderenergi har tatt ut stevning mot tre kunder som nekter å skifte til ny, digital strømmåler (AMS).

Sakene er berammet i juni måned og skal gå for Sør-Trøndelag tingrett.

Til Teknisk Ukeblad sier Trønderenergi at det per i dag ikke er planer om å føre flere enn disse tre sakene for retten. Håpet er at en seier til Trønderenergi i disse sakene vil gjøre det enklere å nå frem til de kundene som nekter å installere ny strømmåler.

Trønderenergi: – Måleren er vår eiendom

Trønderenergi oppgir at det ikke er noen spesiell grunn til at man har valgt å gå til sak mot akkurat disse tre strømkundene.

– Disse tre er alle kunder der vi har fått klare tilbakemeldinger om at vi er nektet tilgang til måleren. Nå ber vi om en midlertidig forføyning der vi gis adgang til å bytte strømmåler.

Kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal i Trønderenergi påpeker at strømmåleren er Trønderenergis eiendom, selv om den er plassert hjemme hos kunden.

Flere årsaker

Per i dag har Trønderenergi 160.000 nettkunder. Av disse er det fortsatt noen som ikke har fått installert ny strømmåler av forskjellige årsaker. Noen nekter av forskjellige årsaker installatørene tilgang, men det er også hytter som ikke har vei eller er svært vanskelig tilgjengelige av andre årsaker.

En midlertidig forføyning er en måte å sikre eller gjennomføre et krav midlertidig, før en endelig dom foreligger.

«For å begjære midlertidig forføyning må du sannsynliggjøre at det foreligger et krav. I tillegg må du ha en sikringsgrunn. Sikringsgrunn kan være at noens atferd gir grunn til å frykte at tvangsfullbyrdelse av kravet vil bli forspilt eller vesentlig vanskeliggjort», står det på Oslo byfogdembetes hjemmesider på Domstol.no.

Vil ikke stenge strømmen

Trønderenergi er ikke den eneste nettleverandøren som sliter med gjenstridige strømkunder som ikke vil installere ny strømmåler.

Eidsiva nett har for eksempel begynt å stenge strømmen hos kunder som nekter å bytte til ny måler. For en drøy uke siden skrev Teknisk ukeblad at selskapet kutter strømmen hos kunder der det er umulig å nå fram til en avtale.

Det syns Trønderenergi er en for drastisk inngripen i folks dagligliv i første omgang.

– Vi vurderer ikke stenging som et aktuelt tiltak per dags dato. Den diskusjonen har vi ennå ikke tatt, det må vi eventuelt komme tilbake til, sier Wuttudal.

0,2 prosent har fått legeattest

Første januar i år gikk fristen ut for å skifte til nye strømmålere. Fortsatt er det om lag 2,4 prosent av norske husstander som ikke har fått skiftet til ny strømmåler. Om lag én prosent har enten ikke vært hjemme, eller nektet montørene tilgang til målepunktet, viser tall fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

I tillegg har 7198 målepunkt fått fritak basert på lege- eller psykologattest. Dette tilsvarer 0,2 prosent av alle målepunktene.

Nå avventer Trønderenergi en rettskraftig dom. Først etter at denne foreligger, vil det bli satt i gang tiltak mot de tre som er stevnet, og andre kunder som nekter nettleverandøren tilgang til strømmåleren.

NVE har gitt nettleverandørene dispensasjon ut året. Innen den tid forventer direktoratet at alle norske husstander skal ha installert nye, digitale strømmålere.

Selger huset hvis hun taper i retten

Trondheims-artisten Ann-Lill Doobiedoo Grendahl Elshaug er en av strømkundene som må møte Trønderenergi i retten. Hun er kritisk til det hun beskriver som et totalt fravær av dialog med Trønderenergi i forkant av stevningen.

– Vi fikk et varsel om installasjon der det eneste alternativet var å krysse «ja». Dette kom ikke fra Trønderenergi selv, men fra et innleid installasjonsfirma. Jeg føler at vi ikke fikk noe valg, sier Elshaug.

Elshaug føler seg ikke overbevist om at AMS-målerne er trygge å ha i hus. Hun forteller om frykt for stråling, og viser til at Forsvaret sier nei til AMS-målerne av frykt for at sensitiv informasjon skal komme på avveie.

– Jeg godtar ikke å være med på et folkehelseeksperiment vi ikke vet utfallet av. De kommer ikke inn med måler i huset her uten motstand. Jeg har ikke mottatt noen form for opplysninger om hva denne måleren er og når jeg har ringt Trønderenergi får jeg ikke snakke med noen.

Elshaug mener tilliten til Trønderenergi er brutt, og at det er selskapets oppgave å rette opp tilliten igjen.

– Hvis Trønderenergi får lov til å ta seg inn her med makt og installere en slik måler, kommer jeg ikke lenger til å føle meg trygg i huset der jeg er vokst opp. Da må jeg selge og flytte inn i skogen, sier Elshaug.

Trønderenergi: – Har forsøkt dialog

Trønderenergi avviser at selskapet ikke har hatt dialog med kundene som de nå krever midlertidig forføyning mot. Kommunikasjonsrådgiver Tore Wuttudal sier at selskapet har sendt skriftlig informasjon i flere omganger, og at de har hatt eller forsøkt å få til muntlig dialog.

– Hadde kunden hatt rett i påstandene om at vi ikke har hatt dialog, ville vi ikke vurdert midlertidig forføyning, sier Wuttudal.

Wuttudal forteller at Trønderenergi har sendt brev til alle kunder som er skeptiske til den nye måleren.

– Noen har fått flere brev, i tillegg til muntlig dialog. Det er mange forskjellige kunder i sekken skeptiske, så omfanget av kommunikasjonen har foregått på ulike måter.