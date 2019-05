Stenger strømmen hos AMS-nekterne

Eidsiva Nett har i underkant av 500 målepunkter hvor det av forskjellige grunner fortsatt ikke er satt inn ny måler, selv om fristen gikk ut 1. januar. Eidsiva har i enkelte tilfeller gått til det skritt å stenge strømmen hos noen kunder.

– Vi har begynt å ta det virkemiddelet i bruk nå i det siste. Vi vil helst unngå det, men har endt med å gjøre det i tilfeller hvor det ikke er mulig å få gjort en avtale med kunden om bytte av måler. Da har vi gitt mange varsler og mye informasjon til kunden først, sier Anne Sagstuen Nysæther, leder for nettstrategi i Eidsiva Nett.

Alle må ha ny måler

Da fristen gikk ut i januar hadde 2,4 prosent av målepunktene fortsatt ikke installert AMS-måler. Det tilsvarer 71.600 målepunkt.

Mesteparten skyldtes forsinkelser og tekniske problemer hos nettselskapene. 0,2 prosent har fått fritak basert på lege- eller psykologattest, mens 13.249 kunder ikke har vært hjemme da montørene kom – eller nektet å slippe dem inn.

– Hvis kunden fremvise legeerklæring, kan han få en måler uten kommunikasjon som må leses av manuelt. Men alle må uansett ha en ny måler som oppfyller Justervesenets krav om nøyaktighet, sier Nysæther.

Likevel er det enkelte kunder som heller ikke ønsker en slik måler, eller som rett og slett ikke ønsker at nettselskapet kommer hjem til dem for å bytte.

Viktig nok til å ta strømmen?

Heller ikke alle strømkundene i Nord-Trøndelag ønsker ny ASM-måler. Likevel har ikke NTE nett så langt vurdert å true med stenging.

Anne Sagstuen Nysæther, leder for nettstrategi i Eidsiva Nett. Foto: Eidsiva

– Vi har god fremdrift på å bytte ut målerne, og å ta strømmen er et veldig dramatisk virkemiddel, for strøm er viktig for folk. Vi utelukker ikke at det kan skje i de vanskeligste tilfellene, men vi er ikke der nå, og jeg håper at vi ikke kommer så langt at vi må true med det, sier Helge Moe, ansvarlig for AMS-utrullingen i NTE nett.

Samtidig pågår det nå en prosess for å vurdere om nettselskapene faktisk har mulighet til å stenge strømmen i slike tilfeller. Ifølge forbrukerkjøpsloven kan strømmen stenges ved vesentlige brudd på nettleieavtalen, for eksempel hvis kunden ikke betaler.

Kunden plikter også å slippe til installatørene når det trengs, men er nekt av målerbytte et så «vesentlig brudd»? Det spørsmålet må enten en domstol eller Elklagenemnda ta stilling til.

Må beholde det gamle systemet

Helge Moe, ansvarlig for AMS-utrullingen i NTE nett. Foto: NTE

I NTEs område gjenstår i underkant av 3 prosent av målerne.

– Noen kunder får vi ikke tak i, eller de ikke kunne være til stede i den perioden vi hadde installatører i området. I andre tilfeller er det ikke plass til den nye måleren i sikringsskapet. Noen er redde for stråling fra kommunikasjonen i måleren, andre er bekymret for overvåkning og hva dataene brukes til, sier Moe.

NTE nett tilbyr kunder som er redde for stråling å plassere antennen utvendig, mot et gebyr. Kunder med legeattest får en måler uten kommunikasjon. Gebyret for å fortsette med manuell måleravlesning er hos NTE 2000 kroner.

– Det er fordi vi må opprettholde vårt gamle system og i tillegg gjennomføre manuelle kontrollavlesninger. Strømnettet er et spleiselag, så alternativet er å spre kostnadene på alle kundene våre. Vi vurderer det som riktigst at den som utløser merkostnadene betaler for det, sier Moe.

Eidsiva-kunder som motsetter seg installasjon av AMS-måler, eller som har fritak, blir ilagt et gebyr på 2830 kroner i året. Hvis det går så langt at Eidsiva tar strømmen, får kunden i tillegg gebyr på 1000 kroner for både stenging og påkobling, slik som ved manglende betaling.