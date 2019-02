577.000 nordmenn byttet kraftleverandør i fjor. Det er rekord

I 2018 ble det gjennomført 577.000 strømleverandør-bytter. Aldri før har flere husholdningskunder byttet kraftleverandør på ett år, ifølge en pressemelding fra NVE.

Også for næringskunder var det ny rekord i antall kraftleverandørbytter: 65.500 bytter ble gjennomført, en økning på 3,1 prosentpoeng fra året før.

Totalt var det 21 prosent av kundene som byttet leverandør. Det er en økning på 1,9 prosentpoeng fra 2017.

53 prosent høyere pris

Guro Grøtterud, seksjonssjef i NVE. Foto: NVE

Det rekordhøye antallet leverandørskifter sammenfaller med en høyere strømpris for 2018 enn 2017.

– I gjennomsnitt var prisen for spotpriskontrakter over 50 prosent høyere i 2018 enn 2017. Det har nok bidratt til rekordtallene i antall bytter av kraftleverandør, sier seksjonssjef for sluttbrukermarked i NVE, Guro Grøtterud i pressemeldingen.

Det er verdt å merke seg at antall leverandørskifter er det samme som antall strømkunder som skifter kraftleverandør. Hvis en strømkunde bytter kraftleverandør, og deretter bytter tilbake til sin gamle leverandør, telles dette som to leverandørskifter.

To av tre velger «nærleverandøren»

Norge var tidlig ute med å åpne opp for fritt valg av kraftleverandør, og har i dag en relativt høy andel leverandørskifter sammenlignet med andre land i Europa.

Men selv om nordmenn står helt fritt til å velge kraftleverandører fra hele landet, viser NVEs oversikt at den dominerende leverandøren i hvert område har en markedsandel på 68 prosent av husholdningskundene. For næringsmarkedet er andelen 58 prosent.

Disse andelene holdt seg stabile over lengre tid. Dette kan tyde på at mange kunder ikke bytter fra den dominerende aktøren i sitt nettområde, eller at den dominerende aktøren klarer å vinne tilbake tapte kunder, ifølge NVE.

Elhub gir bedre oversikt

NVEs leverandørskifteundersøkelse omfatter alle nettselskap med over 10.000 kunder. Ved utgangen av 2017 utgjorde dette 37 nettselskap, som til sammen dekker 90 prosent av sluttbrukerne i Norge.

Med innføringen av Elhub får NVE tilgang på mer og bedre data om leverandørskifter og markedsandeler.

Neste undersøkelse vil publiseres sommeren 2019.