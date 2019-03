Under er åpnet. Undervannsrestauranten har bare plass til 40 gjester

Norges eneste undersjøiske restaurant åpner i Spangereid ved Lindesnes onsdag.

Restauranten som bærer navnet Under, er tegnet av Snøhetta, og blir verdens største undervannsrestaurant.

Spesielle utfordringer

Prosjektører fra rådgiverfirmaet Asplan Viak begynte å jobbe med prosjektet allerede i 2013.

– Det finnes ikke veiledere for denne type bygg. Derfor ble det mye pionerarbeid for å finne egnede løsninger, uttalte Erlend Stien, byggingeniør i Asplan Viak, om de mange utfordringene med å prosjektere et bygg ingen hadde sett maken til.

I en TU-artikkel fra 2013 beskriver han de fem største problemstillingene med Under: utformingen, været, vannet, bestandigheten og. økonomien.

Det er heller ingen tvil om at monteringen er enestående for et bevertningssted. Betongskallet ble bygget på en lekter, slept til vika i Båly ved Lindesnes og senket i havet etter møysommelige beregninger av ingeniørene.

Frakten til restaurantens faste adresse var en av de kritiske etappene i byggeprosessen. Avstanden er ikke på mer enn noen hundre meter, men bygget måtte blant annet utstyres med en ballasttank for å bevare likevekten under overfarten.

Omtalt verden rundt

Alle utfordringene ble løst uten forsinkelser i byggeprosessen, og tirsdag 20. mars kunne restauranten åpne dørene som planlagt.

Interessen har vært upåklagelig, slik den har vært siden Snøhetta offentliggjorde tegningene av Under. Det førte til omtale av blant andre CNN, Time, The Telegraph og Fox News.

Det er brødrene Stig og Gaute Ubostad fra Lyngdal som er initiativtakerne til restauranten. De har fått med seg den danske kokken Nicolai Ellitsgaard Pedersen som kjøkkensjef. Det skal serves nordisk mat til utsikten av det ruskete farvannet ved Norges sørligste punkt. Tasting-menyen består av 18-20 retter.

Ubostad-brødene har tidligere uttalt at besøkende må regne med å svi av minst 2000 kroner i restauranten. Alle som bestiller bord må samtidig betale et reservasjonsgebyr på 1000 kroner.

Her er de nyeste bildene av restauranten:

Det er landets første og eneste undersjøiske restaurant. Designet av Snøhetta. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB Scanpix

Restauranten ligger helt ute i havgapet i Båly ved Lindesnes. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB Scanpix

Menyen består av 18–20 retter. Den danske kokken Nicolai Ellitsgaard Pedersen er kjøkkensjef. Lokalene har plass til 40 gjester. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB Scanpix

Dette er nok et såkalt fastvindu uten mulighet for å lufte. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB Scanpix

Nedsenket kosekrok. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB Scanpix

Eksteriør hentet inn som dekorasjon. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB Scanpix

Arkitektene ønsker mest mulig begroing på «tak og vegger». Foto: Tor Erik Schrøder/NTB Scanpix