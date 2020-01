TU-leserne tror på mer Trump, mer vindkraft, flere kabler og nye oljefunn i 2020

Da fristen gikk ut for å svare på TUs spåkule for 2020, hadde 1269 svar kommet inn. I mange spørsmål var fordelingen mellom ja- og nei-svar omtrent 50/50. Men i noen spørsmål var det tydelig overvekt: TU-leserne tror at regjeringen vil godkjenne byggingen av en ny kraftkabel til Skottland, en flytende havvind-park på norsk sokkel og mer vindkraft på land.

Leserne tror også at elbilsalget vil øke i 2020, at de norske klimagassutslippene vil gå ned og at regjeringen vil gå inn for å bygge et CO₂-lager på norsk sokkel.

Til slutt: De fleste spåkvinnene og -mennene tror at Solberg-regjeringen overlever som flertallsregjering – og at Donald Trump vinne presidentvalget i USA.

Slik svarte flertallet av TU-leserne:

Fornybar energi

Vil kraftkabelen Northconnect til Skottland bli godkjent av Olje- og energidepartementet? 83 prosent svarer JA Vil det bli gitt nye godkjenninger til mer vindkraft i Norge i 2020? 77 prosent svarer JA Blir det vedtatt en ny type nettleie med effekttariffer i Norge? 63 prosent svarer JA Kommer kraftkommunene til å miste inntekter fra konsesjonskraften, slik Sanderud-utvalget foreslår? 62 prosent svarer NEI Kommer regjeringen til å gi tillatelse til bygging av den første flytende havvind-parken på norsk sokkel? 84 prosent svarer JA

Olje og gass

Blir det gjort et drivverdig olje- eller gassfunn på norsk sokkel i 2020? 64 prosent svarer JA Vil Equinor bestemme seg for å elektrifisere Melkøya-anlegget? 52 prosent svarer NEI Blir det vedtatt å bygge et fullskala CO₂-lager på norsk sokkel? 63 prosent svarer NEI Vil flere oljeselskaper trekke seg ut av norsk sokkel i 2020? 53 prosent svarer JA Faller bensin- og dieselsalget mer enn 5 prosent i 2020? 53 prosent svarer JA

Transport og bil

Vil det bli satt i gang forsøk med hydrogentog på en norsk jernbanestrekning? 83 prosent svarer NEI Blir det solgt flere nye elbiler i Norge i 2020 enn i 2019? 75 prosent svarer JA Blir VW ID3 den mest solgte elbil-modellen i Norge i 2020? 57 prosent svarer NEI Lanserer Tesla en elektrisk passasjerbuss i 2020? 70 prosent svarer NEI Blir Havila Kystrutens skip klare til seilas fra 1. januar 2021? 62 prosent svarer NEI Kommer Boeing 737 MAX-flyene på vingene igjen i 2020? 70 prosent svarer JA

Klima

Vil Svalbard ha høyere gjennomsnittstemperatur enn normalt alle 12 måneder i 2020? 51 prosent svarer JA Kommer regjeringen til å flytte den juridisk definerte iskanten nordover? 61 prosent svarer NEI Kommer CO₂-utslippene i Norge til å gå ned i 2020? 56 prosent svarer JA Blir det vedtatt CO₂-rensing på avfallsforbrenningsanlegget på Klemetsrud og/eller ved Norcem i Brevik? 69 prosent svarer JA Vil kullkraftverket på Svalbard i 2020 bli vedtatt nedlagt? 65 prosent svarer NEI

Politikk